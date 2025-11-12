LA NACION

Obesidad: rompiendo mitos y promoviendo soluciones integrales

Para LA NACIONLaura Maffei

Cada 12 de noviembre, en el marco del Día Mundial de la Obesidad en América Latina, es fundamental reflexionar sobre esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.

La obesidad va más allá de la fuerza de voluntad; se trata de un trastorno inflamatorio complejo, caracterizado por un exceso de grasa corporal. Su desarrollo está influenciado por factores como la genética, el estrés, la regulación del apetito y el consumo de alimentos ultraprocesados, que interactúan de manera multifacética, haciendo que su tratamiento requiera un enfoque integral.

El objetivo de esta jornada es generar conciencia y promover acciones concretas que prevengan y, cuando sea posible, reviertan la obesidad. Esta enfermedad no solo incrementa el riesgo de diabetes, patologías cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, sino que también impacta profundamente en la calidad de vida de quienes la padecen.

Un abordaje integral de la obesidad combina estrategias complementarias: incorporar hábitos saludables -alimentación equilibrada y actividad física regular-, cuidar la salud psicológica mediante terapia y manejo del estrés, y, cuando corresponde, sumar tratamientos farmacológicos innovadores que ayudan a controlar el apetito y reducir riesgos cardiometabólicos sin reemplazar la base del tratamiento. La sinergia de estas acciones potencian los resultados y mejora la calidad de vida de los pacientes.

El cortisol -la “hormona del estrés”- se produce en las glándulas suprarrenales y se activa en situaciones de ansiedad. Durante la pandemia y los períodos de confinamiento se registró un marcado aumento de la angustia en la población; ese estado de nerviosismo sostenido se asocia con incremento de peso y con una redistribución de la grasa hacia el abdomen, lo que eleva el riesgo cardiovascular. El sedentarismo, a su vez, suele favorecer un consumo desordenado de alimentos poco saludables y agravar el cuadro. La ansiedad también puede alterar el ritmo circadiano y desajustar el reloj biológico, favoreciendo hábitos de alimentación inadecuados. En paralelo, el estrés impacta las emociones: al activarse el cortisol, influye sobre la amígdala -reguladora de las respuestas emocionales- y puede intensificar la ansiedad y otras reacciones.

Los avances en diagnóstico están desplazando al IMC (Índice de Masa Corporal) como único criterio y proponen una mirada más precisa: se distingue entre obesidad clínica -exceso de grasa que provoca disfunción en órganos y tejidos y eleva el riesgo de complicaciones- y obesidad preclínica -exceso de grasa sin síntomas evidentes, pero con alto riesgo metabólico futuro-. Este enfoque permite un diagnóstico más temprano y personalizado, apoyado en mediciones directas de grasa corporal, circunferencia de cintura y relación cintura–altura.

En la Argentina se registran avances relevantes en el abordaje de la obesidad: la Ley 26.396 declara de interés nacional la prevención y el control de los trastornos alimentarios, mientras que la Resolución 1420/2022 amplía coberturas y prestaciones para el tratamiento de la obesidad. En conjunto, estas medidas promueven una atención más integral de la enfermedad en el país.

Y es importante hacer hincapié en la inclusión y la comprensión. Los estándares de belleza irreales generan discriminación hacia personas con obesidad. Es fundamental derribar prejuicios, promover empatía y crear entornos inclusivos que fomenten estilos de vida saludables y bienestar integral.

La obesidad es una enfermedad compleja que requiere un enfoque integral: diagnóstico preciso, tratamiento físico y psicológico, hábitos saludables y políticas de inclusión. Este Día Mundial de la Obesidad nos recuerda la importancia de comprenderla con empatía, romper mitos y avanzar hacia soluciones que mejoren la calidad de vida de millones de personas.

Endocrinóloga, especialista en estrés

