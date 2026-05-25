Oratoria motivacional vs. transformación: el postre no reemplaza la comida nutritiva

La oratoria motivacional es rica, agradable y atractiva. Funciona como un postre: entusiasma, emociona y deja una buena sensación. Pero no es, necesariamente, nutritiva. La transformación, en cambio, es más exigente. No siempre resulta agradable, pero es lo que modifica conductas, decisiones y resultados.

No hay por qué elegir entre saber y saber comunicar. El problema aparece cuando se confunde una cosa con la otra. Un equipo puede salir motivado de una charla, pero eso no implica que haya aprendido a desaprender prácticas automáticas, a involucrarse en conflictos saludables o a comprometerse con decisiones que no eligió individualmente.

La transformación real requiere algo distinto: capacidad técnica para leer dónde está parado cada equipo, entender qué procesos interpersonales cambiarían el juego y detectar los puntos de apalancamiento que permiten pasar de un desempeño promedio a uno sobresaliente. Eso es más nutritivo que rico. A veces, más saludable que agradable.

Un orador puede entrenarse para transmitir mejor. Pero quien realmente transforma sabe algo clave: cómo y a cambio de qué una persona o un equipo está dispuesto a aprender algo nuevo, bajar la guardia, involucrarse en conflictos, comprometerse con una agenda colectiva y aceptar correcciones. Ese proceso no es espontáneo ni inmediato. Requiere tiempo, método y trabajo sostenido.

Cuando el foco está solo en una oratoria motivadora, el riesgo es quedarse en el packaging. Como en el mundo del vino, la etiqueta importa, pero el mercado es de vinos, no de etiquetas. Un discurso puede impresionar en un primer contacto, pero no resiste el doble clic si detrás no hay sustancia. El mensaje se repite, no distingue contextos y trata a todos los equipos de la misma manera, y esto, con el tiempo, se nota.

La inteligencia, en cualquier campo, se expresa en la capacidad de hacer distinciones más precisas. En el desarrollo humano ocurre lo mismo. Quien transforma equipos deja de aplicar recetas universales, deja de hablar siempre de lo mismo y deja de tomar su propia experiencia como patrón de referencia. La arenga basada en “a mí me funcionó” suele fallar.

Un buen orador, sin sustancia, puede funcionar como un estímulo puntual. La transformación, en cambio, es un proceso. No se trata de inspirar por un rato, sino de construir condiciones para que las personas aprendan, se involucren y sostengan cambios que cuestan.

En el largo plazo, especialmente en organizaciones que juegan juegos infinitos y no carreras de cien metros, la reputación no se construye con momentos épicos, sino con resultados. El postre puede ser memorable. Pero sin comida nutritiva, no alcanza.

El autor es especialista en comportamiento humano, liderazgo y alto rendimiento organizacional. Fundador y director de ACROS Training.