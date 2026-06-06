En febrero de este año el Pentágono desclasificó 200 documentos referentes a visitas de extraterrestres. Fueron otra serie de fotografías y videos borrosos de luces brillantes, y aunque la opinión pública estadounidense no se mostró demasiado conmovida, su difusión dividió a las iglesias cristianas conservadoras.

El problema es este: ¿cómo se le predica a unos alienígenas? Algunos evangelistas respondieron al mensaje con una mirada esperanzada. Ray Bradbury escribió un cuento en el que ellos tienen la forma de esferas luminosas y un clérigo decide presentarse ante ellos cambiando su cruz por un círculo. A fin de cuantas, tanto místicos como ufólogos comparten la consigna de aquel póster que decía: “Quiero creer”.

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Pero otros -y entre ellos el vicepresidente J. P. Vance- piensan de otra forma. “No creo que sean extraterrestres, creo que son demonios”, dijo en un podcast. Para el pensamiento dogmático, aquello que no encaja en su sistema -lo desconocido, la duda, la incertidumbre- son Belcebú, son el Mal.

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