Postales del reino

El conductor de la aplicación es reticente. Llegado a Estados Unidos hace una década conserva reflejos de quien vivió bajo un régimen autoritario. Prefiere no dar su opinión personal sobre política. Elude calificar la gestión del pelucón anaranjado, que afincó en ese vecindario de Florida su reino. Pero la resistencia cede si se cambia la pregunta. Su trabajo lo pone en contacto con miles de personas al mes a lo largo de cientos de millas. De eso sí se anima a hablar cuando de “¿Cómo ves el país con Trump?” se pasa a “¿Qué escuchas y cómo se ve la situación?”. Primero, describe: “Hasta hace poco veías por todos lados carteles de Trump y MAGA. Ya no están”, dice Yoani. Después, agrega: “Muchos que lo amaban ahora lo odian. Hay miedo entre los inmigrantes y la economía no mejora”, afirma, tras admitir que votó por Trump.

El sensor de Yoani parece funcionar bien. Mayoría de sus colegas consultados durante cuatro días en Miami coincide. Y el último promedio de encuestas del New York Times marca una indetenible declinación de la popularidad de Trump, desde hace dos meses. La desaprobación (56%) supera por 15 puntos a la aprobación. Ah, la ayuda a su amigo Milei es uno de los objetos de rechazo. Inquietante.