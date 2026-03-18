Preparación mata timing: lo que los dueños siguen subestimando al pensar en la transición, salida o venta de su empresa

En conversaciones con dueños de empresas aparece una pregunta recurrente: “¿Es este un buen año para vender?”.

La inquietud es lógica, pero muchas veces está mal enfocada. En una entrevista reciente en el podcast Poised for Exit, Andy Kocemba, presidente y CEO de Calhoun Companies, lo sintetizó así: “La preparación es mucho más importante que el timing”. Y coincido.

Más ruido, mismo problema

Vivimos tiempos de incertidumbre: política, economía, cultura y volatilidad. La tentación es esperar “el año perfecto”. Pero ese año rara vez llega.

La experiencia muestra algo distinto: los dueños que se preparan bien atraviesan cualquier contexto; los que no se preparan quedan expuestos, incluso en los mejores momentos del mercado.

En su experiencia, con mucho tiempo de acompañar procesos de compraventa, Calhoun ve siempre el mismo patrón: los negocios que funcionan bien, con foco y claridad, encuentran compradores a pesar del contexto.

El mito de los múltiplos

Otra pregunta clásica es “¿qué múltiplo se está pagando hoy?”. La realidad es incómoda, pero necesaria de escuchar: los múltiplos cambian poco en el tiempo. Lo que sí cambia -y mucho- es el flujo de fondos del negocio.

Tres veces un millón siempre va a ser mejor que tres veces quinientos mil. El verdadero driver del valor no es el múltiplo mágico, sino la generación de caja, la estabilidad, la previsibilidad y la calidad del negocio detrás de los números.

Cuando el riesgo se nota, el precio se ajusta

En la entrevista aparece un ejemplo que veo a menudo en mi práctica como CEPA. Un único vendedor clave, un cliente que representa el 60–70% de la facturación y el dueño concentrando relaciones, decisiones y ventas. Eso no invalida el negocio, pero ​​introduce un riesgo que el comprador va a cuantificar. Y ese riesgo no se discute, se descuenta del precio o se compensa con estructura.

Aparecen earn-outs, pagos diferidos, financiamiento por parte del vendedor, cláusulas condicionales. Todo eso es común verlo cuando el comprador no termina de confiar en “el día después” por algún motivo, incluso por la ubicación del negocio (por ejemplo, países de alto riesgo).

Estructura del deal = confianza

Un punto central que resalta Andy Kocemba, y que vale oro para los dueños es que “cuanto más confiable es el negocio, más simple es la estructura del deal”. La estructura no es un ejercicio creativo previo, es una herramienta para balancear confianza entre partes, y una buena práctica para optimizar el neto que quedará de la operación evitando al máximo los posibles impactos impositivos .

En general, los negocios bien preparados cobran más al cierre, negocian menos condiciones y sufren menos desgaste emocional.

No se vende solo una empresa

Algo que muchos dueños subestiman es que el comprador no compra solo el EBITDA. Compra procesos, cultura, gente, clientes, reputación y continuidad. Un negocio “funcionando” y que debiera seguir funcionando y creciendo. Por eso, aparecen sectores más buscados, como servicios (B2B y B2C); salud y cuidado de personas; manufactura con activos y know-how, agro y tecnología aplicada; minería, Oil & Gas y su cadena de valor, empresas de tecnología. No solo porque “estén de moda”, sino porque resuelven problemas reales y muestran demanda sostenida.

El gran problema: la venta llega tarde

Tal vez el punto más duro de toda la conversación es que la mayoría de las ventas no se activan por estrategia, sino por cansancio, problemas de salud, conflictos familiares o burnout(estamos quemados). Y cuando eso pasa, el margen de maniobra es mínimo. Incluso contar con seis o doce meses de preparación previa pueden cambiar radicalmente el resultado. Hablar del exit o de la transición no es fracasar. Para muchos dueños, pensar en la transición o salida de sus negocios es casi tabú. Como si vender fuera sinónimo de rendirse. Nada más lejos. Todos salimos en algún momento. La diferencia está entre salir por accidente o salir con intención. Salir para continuar con nuestro próximo proyecto, sería la ideal.

Reflexión final

El Exit Planning no empieza cuando aparece un comprador. Empieza cuando el dueño se anima a hacer la pregunta correcta: ¿Qué tan vendible es mi empresa hoy, incluso si no quiero venderla todavía? Esa pregunta, bien trabajada, cambia todo.

*Gustavo Schutt, CEPA, consultor especializado en Exit Planning y en aumentar el valor de las empresas. Autor de “La reinvención del dueño”