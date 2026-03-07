Horario del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

El Gran Circo comienza este fin de semana en el Circuito de Albert Park de Melbourne; se sumó una nueva escudería y Franco Colapinto es por primera vez piloto titular
- 4 minutos de lectura'
Con el Gran Premio de Australia, este fin de semana comienza una nueva temporada de la Fórmula 1, en la primera fecha del calendario 2026. La jornada comenzó este jueves con la primera práctica y luego, apenas comenzado el viernes, se realizó la segunda tanda de ensayos. El tercer entrenamiento libre fue el viernes en la noche de la Argentina, mientras que la clasificación fue este sábado a la madrugada. La carrera está programada para este domingo a la 1 de la mañana (horario argentino). Todas las instancias se pueden ver por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ -en su plan Premium- y F1 TV Pro.
En la primera salida de los autos a la pista, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido con un tiempo de 1:20.267, seguido por su compañero de escudería, el británico Lewis Hamilton, quien fue 0.469s más lento. El que más vueltas dio fue, justamente, Leclerc, con 33 y, en contrapartida, Fernando Alonso (Aston Martin) ni siquiera pudo girar.
Luego, en los ensayos posteriores, los más veloces fueron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el británico George Russell (Mercedes), con tiempos de 1:19.729 y 1:19.053 respectivamente. En la FP2, quien más tiempo estuvo en pista fue el alemán Nico Hulkenberg (Audi), con 34 vueltas en total; mientras que en la FP3 el que más practicó fue el francés Pierre Gasly (Alpine), con 26 giros.
Por último, si algo quedó claro tras la clasificación -en la que, como dato relevante, Max Verstappen chocó y se quedó afuera en Q1- es que Mercedes tiene el mejor auto. Russell se quedó con la pole position tras sacarle 0.293s al segundo, Andrea ‘Kimi’ Antonelli, también de la escudería alemana, y 0.785s al tercero, el sorprendente francés Isack Hadjar. Una diferencia abismal, muy distinto a lo que ocurría en la ya “vieja” Fórmula 1, cuando la gestión de energía directamente no se tenía en cuenta. Franco Colapinto, por su parte, largará 16°.
"NUNCA HABÍA EXPERIMENTADO ALGO ASÍ EN TODA MI VIDA", Max Verstappen habló sobre el impactante choque que protagonizó durante la Q1.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2026
📺 #AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8rxCK0RXUd
Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Australia de la F1 2026
Jueves 5 de marzo
- Prácticas libres 1: 16°
Viernes 6 de marzo
- Prácticas libres 2: 18°
- Prácticas libres 3: 16°.
Sábado 7 de marzo
- Clasificación: 16°.
Domingo 8 de marzo
- Carrera: 1.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026
- GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)
- GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)
- GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
- GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
- GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Otras noticias de Fórmula 1
