Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: la pole fue para Russell y McLaren vive un calvario

El Red Bull de Max Verstappen se acercó a casi 300 km/h a la curva 1 del circuito de Albert Park, un viraje hacia la derecha que se toma a 100 km/h, seguido de otra curva, la 2, inmediatamente a la izquierda y que se abre. Era la Q1 de la prueba de clasificación para el Gran Premio de Australia 2026 (que se podrá ver en Argentina desde la 1 de la madrugada de este domingo por Fox Sports y Disney+) y Max buscaba pasar a la Q2, lo que con el RB22 y el nuevo motor de la escudería estaba perfectamente a su alcance. Hasta que apretó el freno. En ese mismo momento el eje trasero salió disparado hacia la derecha. Cualquier contravolante del holandés fue inútil y levantando piedras y polvo de la leca de la zona de escape fue a pegar de frente contra las barreras flexibles de contención. En ese mismo momento, el único rival que hubiese sido capaz de molestar a los dos Mercedes, el de George Russell y Kimi Antonelli, salía de escena. ¿Qué había pasado? ¿Error de Max? De ninguna manera; error del equipo, porque debido a la necesidad de recuperar energía en las frenadas para alimentar las baterías, los ingenieros pueden regular el efecto frenante (a más efecto, mayor generación de electricidad) del motor eléctrico, que cuando se suelta el pedal del acelerador se transforma en generador. Esa regulación, si es demasiado ambiciosa, puede producir exactamente lo que le pasó al cuatro veces campeón mundial.

Mercedes concreta su amenaza

George Russell y Kimi Antonelli confirmaron el ritmo arrasador que se presagiaba en los Mercedes durante la pretemporada Asanka Brendon Ratnayake� - AP�

Mercedes, como se anticipaba, ya iba camino a copar los primeros dos lugares. Ni siquiera la destrucción casi total de su auto que ejecutó el joven italiano Kimi Antonelli en la práctica matutina, tras rebotar en el cordón interno de la curva dos y dejando escombros de carbono, ruedas sueltas, alerones tirados al pegar a ambos lados del circuito, iba a hacer mella en el dominio que se venía. En menos de dos horas los mecánicos reconstruyeron un auto que pudo salir a la pista ya comenzada la primera parte de la clasificación.

George Russell fue el poleman, con un registro de 1m18s 518/1000. Muy pronto se notó que Antonelli ni se inmutó por su golpe en la FP3; quedó a 293/1000 de su compañero, aunque uno de sus mecánicos dejó un ventilador de refrigeración enganchado al pontón lateral que cayó al circuito. Lando Norris lo pisó y provocó una bandera roja que cortó en varios minutos la Q3. Por ello la FIA le aplicó al equipo una multa de 7500 euros.

Tercero en su debut oficialmente cronometrado con Red Bull y con un balance claramente positivo, el francés Isack Hadjar quedó a 785/1000 de Russell. Sabiendo cómo Verstappen extrae hasta más del 100% de la capacidad de sus autos en clasificación, cabe preguntarse hasta dónde hubiese llegado de haber pasado a esa instancia. Cuesta creer que hubiera derrotado a George, aunque le hubiese inquietado. Todo indica que nadie podrá lograr eso mañana en la carrera y, quizás, en las que vengan. Ya comienzan a labrar el nombre de Russell en la corona real de la F1 2026.

¿Ferrari se desinfla?

Mecánicos de Ferrari empujan el auto de Charles Leclerc hacia boxes para una revisión William West� - POOL AFP�

Ferrari situaba a Charles Leclerc en la cuarta posición, a 809/1000 de la pole. Poca cosa después de haber salido de los tests de Bahréin como el equipo más rápido y quedar tras la FP2 del viernes con Lewis Hamilton a 1 centésima de Russell en ese día que dominó Oscar Piastri (McLaren).

Mercedes había estado escondiendo todo su potencial, que quedó finalmente revelado este sábado. Piastri, quinto a 862/1000 de la pole, con Norris sexto a 053/1000, permiten pensar que el equipo campeón tendrá serias dificultades para defender su título. Y el campeón, Norris, más aún. Con rostro escéptico declaraba en la zona mixta: “Pasamos de los mejores coches del mundo (los de 2025) a los peores. Tenés que mirar el tablero cada tres segundos para ver qué está pasando. Fue esa distracción lo que me impidió esquivar el ventilador de Kimi. Ya no se puede empujar los límites (ir a fondo) en las curvas y si empujas demasiado pierdes las baterías.”

Alpine despierta de su sueño

Había optimismo en el equipo de Franco Colapinto al llegar, como se pudo, a Melbourne, esquivando con vuelos improvisados el conflicto en Medio Oriente. En Bahréin se había situado el A526 como el quinto coche del pelotón y había aspiraciones de comandar la zona media por detrás de los cuatro equipos “grandes”. Pero ya en la FP1 y FP2 parecía repetirse la película de 2025 con el A525: 16º Franco y 18º Pierre Gasly en la FP1 y 16º Pierre y 18º Franco en la FP2.

Al argentino lo investigó la FIA por circular muy lentamente por la recta principal en la línea de carrera, obligando a que Hamilton lo esquivara sobresaltado. Lo exoneraron de cualquier sanción porque más adelante, sobre la derecha, se situaba una salida donde hubiese podido parar el coche, que se había quedado en punto muerto por un fallo electrónico. Y fue el equipo el que le dijo que circulara por la izquierda para dirigirse hacia allí.

Cada uno tenía su propio programa en la FP3, en la que Colapinto quedaba a 442/1000 por detrás de su compañero. Pero ya en la clasificación había que darlo todo. Ambos Alpine pasaron a la Q2 aprovechando que el Williams de Carlos Sainz y el Red Bull de Max no fueron contendientes por sus propios problemas. Gasly con 1m21s 138/1000 y Franco con 1m21s 200. Estaba Franco donde debía estar en relación con Pierre. Ya en la Q2, sin embargo, Gasly avanzaba registrando 1m20s 501/1000. Quedaba en la 14ª posición, fuera de la Q3. Y Franco no podía mejorar su marca de la sesión anterior, señalando solo 1m21s 270/1000, para largar mañana desde la 16ª posición.

¿Qué había pasado? Se enfrentó a las cámaras de TV relativamente tranquilo, con un ánimo mejor al de oportunidades anteriores cuando se le complicaba el panorama. Pero repitió las mismas generalidades que en 2025: “No es donde queríamos estar, pero hay que laburar. En Bahréin esperamos estar peleando por entrar a la Q3, y ahora vemos otros equipos, Visa Cash App [Racing Bulls], Audi... Hay un par que están muy fuerte comparado con nosotros. Hay que entender el porqué, hay que intentar mejorar en esos temitas que nos faltan.” Se refería seguramente al nivel de rendimiento del equipo que, aunque dispone de un motor Mercedes, parece no haber desentrañado todos los secretos del despliegue y recogida de energía; este sábado se notaba que el chasis se movía más que en los entrenamientos del viernes. No dijo si algo le molestó intentando su mejor vuelta porque quedaba a 669/1000 de su compañero. Demasiada diferencia.

Podría haber sido mejor

En el comunicado oficial de Alpine, Steve Nielsen, el “team principal”, quería aclarar sin conseguirlo: “Franco quedó un poco más rezagado después de no poder completar una vuelta del todo limpia, a pesar de haber mostrado un ritmo prometedor al principio.” En su intento de vuelta rápida de Q2, la telemetría sugiere que Franco fue conservador en el proceso de levantar y rodar (lifts and coast), ya entrando en el último sector, donde Pierre le hizo la mayor parte de la diferencia. Eso fue evidente llegando a la curva 8 y, después, circula con dudas en el acelerador por la rápida sucesión de izquierda y derecha de los virajes 13 y 14, que preceden a la recta. En esta zona es donde perdía más tiempo. ¿Fue conservador, hizo un despliegue de energía demasiado ambicioso que comprometía la tracción? Podría ser, por los trazos de aceleración. Sin datos de los G (fuerzas laterales aplicadas sobre el auto) no se puede determinar. Si Franco o el equipo lo comunicaran, tendríamos más certezas. Otros pilotos (incluido Gasly) y equipos lo hacen. Sería interesante saber por qué Alpine y su piloto son tan misteriosos. Si mañana las circunstancias los favorecen y Franco consigue sostener el buen ritmo que solía tener el año pasado en las carreras, quizás cuenten más