Problema de solución multifacética

Desde hace unos años forman parte del paisaje de ciudades como Buenos Aires las personas en situación de calle. Seres humanos que duermen mayormente en veredas, rodeados de elementos para comer, de una mascota o de algún familiar. La falta de vivienda digna los obliga a vivir de esta manera. Ciudadanos sensibles se acercan a ellos para ayudarlos, dialogar, darles de comer, proporcionarles ropa y atender otras necesidades.

Dos de esos ciudadanos –la comunicadora social (UBA) Malena Famá y el artista plástico Nahuel Gieco– decidieron, en 2011, estudiar el problema con propuestas para resolverlo. Tras un tiempo de experiencias crearon en 2018 la Fundación Multipolar (FM), que preside Famá. La llamaron así porque concluyeron que se requieren múltiples soluciones.

Fue importante comprender sus causas. Una es la situación de crisis económica del país. Pero no es la única, pues naciones desarrolladas enfrentan este problema. Y aquí surgen causas personales: educación, entorno familiar, enfermedades, adicciones (drogas, alcohol y otras), cultura, etcétera. Ante tantos factores se abre un abanico de soluciones, que deben coordinarse con especialistas y requieren políticas públicas cuando el problema crece como en la Argentina.

Un punto central es el desempleo, agravado en nuestro caso por la recesión económica. Sin empleo no se accede a una vivienda y sin vivienda no se obtiene empleo. FM, con terapistas ocupacionales y psicólogas, ideó un método eficaz. Convocó primero a quienes manifestaron querer trabajar. Les enseñaron a escribir sus motivaciones, objetivos y hasta un currículum. Analizaron sus fortalezas y debilidades, tarea compleja en personas con la autoestima herida. Voluntarios de la FM apadrinaron a cada candidato, postulándolo a empresas que solicitaban empleo por internet o por carteles en vidrieras. En un trimestre, 31 personas encontraron ocupación. Una estrategia importante consistió en establecer vínculos con quienes solicitan empleo.

La población en situación de calle tiene circuitos, deambula de un lugar a otro: desayuna o come en ámbitos distintos, si llueve busca un techo protector o va a paradores como los del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aunque muchos los evitan, pues los separan por edades y sexo sin permitirles el ingreso con mascotas. Otro tema es la higiene personal, tener ropa limpia y acceso al agua. FM, en sus diferentes sedes, ofrece servicios gratuitos de apoyo para lograr empleo, entre otras actividades. Cuando surge una entrevista para obtenerlo, provee la higiene y vestimenta adecuadas, una tarjeta SUBE para trasladarse y, si es necesario, acompaña a la persona hasta la puerta del empleador para animarla.

Para FM, el empleo no es una solución para todos. Hay personas en edad jubilatoria y otras con adicciones o enfermedades, que se agravan cuando no se accede a lo que brinda una vivienda. No obstante, FM sostiene que se puede salir adelante, pues la vida condiciona pero no limita al punto de que no pueda cambiarse. Para ello promueve la interacción entre organizaciones de la sociedad civil especializadas y los gobiernos y municipios. Ciertas enfermedades requieren un diagnóstico y tratamiento. La ciudad de Buenos Aires demora de seis a ocho meses para dar un turno de atención psicológica. Y la persona en situación de calle no posee celular, internet ni teléfono para solicitarlo. FM pide que se incremente el presupuesto de la ciudad para atender estas situaciones y entretanto cubre con voluntarios una psicoterapia ad honorem o a precios accesibles que se pagan con donaciones.

FM no concibe que Buenos Ares, de las ciudades más ricas de Latinoamérica, tenga tantas personas en situación de calle: en un censo que realizó en 2019 registró a 7251 ciudadanos; el 73% con estudios desde primarios y hasta algunos universitarios; el 42% señaló como principal causa la pérdida de empleo.

Países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, Suecia y otros abogan por la política Housing First, que garantiza primero el acceso a una vivienda. No es igual el “sin hogar” en Canadá que en la Argentina, que carece de un programa para enfrentar su gran déficit habitacional.

La Fundación Multipolar participa del Proyecto Bien Restituido, financiado por la Unión Europea, para recibir bienes incautados del delito organizado. Aboga para que en la Argentina también se destinen bienes decomisados del narcotráfico y la corrupción a fin de generar recursos, entre otros objetivos, para reducir a cero a las personas en situación de calle.

Director ejecutivo de la Fundación Sales