Proteger los cielos ucranianos obligará a Rusia a poner fin a la guerra

Considerablemente superados en número y armamento, los ucranianos han resistido la invasión rusa durante más de una década, que incluye los recientes más de tres años de guerra genocida sin cuartel, de Rusia contra Ucrania.

Durante esta épica lucha, los ucranianos fueron premeditadamente asesinados, gravemente heridos, torturados, violados y aterrorizados; han sido sometidos a tratos inhumanos, violencia, sustancias tóxicas, frío gélido, oscuridad y sirenas antiaéreas nocturnas; y sus hijos secuestrados y deportados por la fuerza a Rusia; y muchas de sus iglesias, hospitales, escuelas, sitios culturales y edificios residenciales destruidos.

Sin embargo, los ucranianos continúan luchando heroicamente por sí mismos y por nosotros.

El hecho de que Ucrania efectivamente esté asegurando la región euroatlántica fue subrayado el 25 de junio de 2025 en la Declaración de la Cumbre de La Haya por los Jefes de Estado de la OTAN, quienes enfatizaron “la amenaza a largo plazo que representa Rusia para la seguridad euroatlántica” y reconocieron que la “seguridad de Ucrania contribuye a la nuestra”.

También cabe recordar que Ucrania ha hecho todo lo solicitado por el presidente estadounidense Donald Trump para detener la guerra genocida de Rusia, incluyendo la firma de un acuerdo sobre minerales raros y el consentimiento a un alto el fuego incondicional para negociar un acuerdo de paz justo.

Mientras tanto, percibiendo señales contradictorias sobre la ayuda militar estadounidense a Ucrania y beneficiándose del apoyo firme e inquebrantable de China, Irán y Corea del Norte, Rusia no solo ha rechazado con firmeza el llamado del presidente estadounidense a un alto el fuego incondicional, sino que ha intensificado considerablemente sus devastadores ataques aéreos diarios contra la población civil y la infraestructura de Ucrania.

De hecho, después de que el presidente estadounidense Donald Trump expresara su “decepción” por la falta de disposición de Vladimir Putin para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania tras su conversación telefónica del 3 de julio de 2025, Rusia demostró su intencionalidad de forma contundente al disparar un récord de 539 drones y 11 misiles contra Ucrania el Día de la Independencia de Estados Unidos. Este récord fue superado el 9 de julio de 2025 con el despliegue de 741 armas aerotransportadas, incluyendo misiles y drones, lanzadas por Rusia contra Ucrania al día siguiente de que el presidente Donald Trump expresara, una vez más, su frustración con Vladimir Putin, declarando con su inimitable estilo: “Putin nos lanza muchas tonterías”.

Según Associated Press, en junio de 2025 Rusia atacó Ucrania con 5438 drones, lo que supone un nuevo récord mensual y un aumento del 500 % en los ataques en comparación con principios de este año, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Más importante aún, la Misión de Observación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU) informó que: “junio registró el mayor número de bajas civiles mensuales en tres años, con 232 personas asesinadas y 1343 heridas” y la jefe de la HRMMU, Danielle Bell, declaró: “Los civiles en Ucrania se enfrentan a niveles de sufrimiento que no hemos visto en más de tres años”. Y añadió que “los niños pasan muchas noches en la cama sin abrigo, resguardados en pasillos, sótanos y baños, tapándose los oídos ante el sonido de sirenas y explosiones. Estas experiencias dejan cicatrices duraderas”.

Lamentablemente, estos ataques aéreos mortales, que han aumentado drásticamente, no reciben una respuesta proporcional e impactante de Occidente y rara vez aparecen en los titulares de las noticias internacionales.

Sin embargo, en una entrevista publicada el 5 de julio de 2025 por The New York Times, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró: “Cada vez hay más conciencia, y no seamos ingenuos: si Xi Jinping atacara Taiwán, primero se aseguraría de llamar a su socio más pequeño en todo esto, Vladimir Vladimirovich Putin, residente en Moscú, y decirle: ‘Oye, voy a hacer esto y necesito que los mantengas ocupados en Europa atacando territorio de la OTAN’. Así es como probablemente progresará esto”.

Además, aunque la mayoría de los jefes de Estado de la OTAN entienden que, si Rusia lograra superar a Ucrania, el Kremlin continuaría más allá de las fronteras ucranianas desencadenando la Tercera Guerra Mundial, los países miembros de la OTAN dudan aún en tomar medidas oportunas y decisivas para ayudar a Ucrania a detener su guerra genocida.

Peor aún, la BBC desenmascaró recientemente una cruda realidad: entre febrero de 2022 y febrero de 2025, los países miembros de la OTAN asignaron 236.000 millones de dólares estadounidenses en ayuda a Ucrania, mientras que alimentaron los esfuerzos bélicos de Rusia al proporcionarle 335.000 millones de dólares estadounidenses en ingresos por combustibles fósiles durante el mismo período.

Ucrania está en peligro y Occidente no parece comprender plenamente la urgencia de la crisis a la que se enfrentará si se permite que Rusia la domine.

¿Ha dado el reloj del Juicio Final la medianoche? Afortunadamente, no. Sin embargo, no es momento de pulsar el botón de “suspender”.

Con el apoyo efectivo de Occidente, Ucrania puede detener a Rusia y reducir sustancialmente su amenaza a la seguridad euroatlántica. Esto quedó ampliamente demostrado con la asombrosa operación ucraniana “Telaraña” del 1° de junio de 2025, que destruyó simultáneamente un tercio de los bombarderos estratégicos rusos en cuatro bases aéreas y posteriormente evacuó con éxito al personal militar ucraniano que llevó a cabo estos ataques.

Para que Ucrania triunfe y Occidente se libre de los horrores de los ataques rusos, los países miembros de la OTAN deben proporcionar a Ucrania, sin demora, las armas defensivas y ofensivas necesarias para que pueda proteger eficazmente su espacio aéreo e inutilizar los ataques aéreos ilegales diarios de Rusia contra civiles e infraestructuras ucranianas.

Rusia, visiblemente, no desea la paz. Quiere ser un imperio. Por lo tanto, Occidente debe presionarla para alcanzar la paz. Asegurar el control del cielo sobre Ucrania obligará a Rusia a poner fin a la guerra, ya que ha demostrado, una y otra vez, una flagrante incapacidad para tener éxito contra las Fuerzas Armadas de Ucrania sin recurrir a actos de genocidio, principalmente a través de los cielos.

El 14 de julio de 2025, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump y posteriormente “celebró la crucial decisión del presidente Trump de garantizar que Ucrania reciba recursos militares esenciales, con la OTAN coordinando el esfuerzo con financiación de los aliados en Europa y Canadá”. Además, el presidente Trump anunció que Estados Unidos impondrá, en 50 días, aranceles secundarios del 100 % a los socios comerciales restantes de Rusia si no se llega a un acuerdo para detener la guerra contra Ucrania.

Sin duda, estos anuncios son significativos. Sin embargo, la Bolsa de Moscú subió un 2,7% tras su apertura al día siguiente, debido a que los inversores rusos priorizaron el prolongado retraso de 50 días, que interpretaron como un período de gracia que podría extenderse (o cancelarse la amenaza del presidente Trump mientras tanto), en lugar de la severidad de los aranceles anunciados.

Por lo tanto, la población civil ucraniana seguirá sufriendo un infierno mientras Rusia intenta posicionarse de la manera más ventajosa antes de cualquier eventual diálogo de paz.

Por ello, la OTAN y sus países miembros deben trabajar con diligencia para armar adecuadamente a Ucrania, ayudarla a proteger sus cielos y minimizar los daños adicionales contra la población civil y la infraestructura ucraniana. Cualquier otra medida dificultará considerablemente las futuras negociaciones de paz con Rusia, ya que el Kremlin no tratará con seriedad a la OTAN ni a sus países miembros, ni reaccionará a los llamamientos evasivos para que detenga su guerra genocida contra Ucrania.

El tiempo apremia y los países miembros de la OTAN, incluido Estados Unidos, deben actuar ya, utilizando todos los medios a su alcance, en lugar de medidas a medias, para presionar con éxito a Rusia a un alto el fuego incondicional y posteriormente a un acuerdo de paz justo y duradero. Esto, sin duda, redundará en el mejor interés de todos los países miembros de la OTAN.

Presidente de la ONG Ucrania-2050