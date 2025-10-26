Que no nos gane el miedo

Cuando era muy chica, mi madre y mi abuela me amenazaban –como a muchos de mi generación- con que, si hacía o no hacía tal o cual cosa, el lobo me iba a comer . No las culpo. Supongo que en esa imagen resumían lo que no sabían expresar con otras palabras menos atemorizantes. O tal vez contaban con ellas, pero confiaban en que el efecto aterrador de aquella máxima las eximía de tener que esforzarse en la búsqueda de otro conjuro .

La campaña electoral que llegó a su fin hace apenas un par de días me hizo acordar mucho de aquel pasado familiar. La mayoría de los mensajes de los partidos apelaron al miedo . De una punta a la otra del espectro político. Y, se sabe, el miedo nunca es buen consejero.

Ya es un poco tarde -lo sé- para decir que faltaron propuestas que nos permitieran comprender para qué quieren llegar al Congreso quienes se postularon -independientemente de la jugosa dieta, los fueros y beneficios varios-, y qué proyectos van a presentar . También para que nos demostraran qué conocimientos tenían sobre los temas que se supone que dominan y de qué modo proponían llevar adelante sus ideas .

De lo que no hay dudas es de que hoy hay que ir a votar, no solo porque el voto es obligatorio, sino porque el civismo no se practica exclusivamente cada dos años . Al desentendernos de eso no hacemos más que avalar aquella reveladora y cáustica frase del periodista y académico Walter Lippman cuando dijo que “el ciudadano es como el espectador que llega tarde al teatro: no sabe de qué va la obra, se marcha antes de que caiga el telón y luego pretende opinar si la obra fue buena o mala”.

Le confieso, querido lector, que a la profusa apelación al pánico de la que hicieron uso y abuso nuestros dirigentes, me sumó un poco de miedito y no poca decepción -de haber primado el desconocimiento- la lectura de un informe de Google sobre las búsquedas de los argentinos durante el último mes en esa usina sabelotodo. Entre el 13 y el 19 de octubre, las consultas que más se realizaron fueron ¿ por qué es importante votar ? y ¿ qué son las elecciones legislativas ?. En el séptimo lugar del ranking se posicionó ¿ qué es la democracia ? y, en el décimo, ¿ qué es el voto ?

Aristóteles definía el miedo como “ la espera de un mal ” e ilustraba esa definición con ejemplos de acechanzas pavorosas: la enfermedad, la pobreza y el descrédito, aunque esta última haya dejado de serlo para muchos personajes de nuestra vida pública.