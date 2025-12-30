Revolución Educativa: libertad, equidad y el coraje de poner a la persona en el centro

Desde hace años vengo sosteniendo que la educación no necesita parches ni reformas cosméticas. Necesita una revolución. No una revolución ideológica ni partidaria, sino una revolución humana: un cambio profundo de mirada que vuelva a poner en el centro a la persona que aprende.

Cuando hablo de Revolución Educativa, como lo hice en tantas charlas a lo largo del país, no hablo de destruir lo existente, sino de animarnos a cambiar el paradigma. Durante décadas construimos un sistema pensado para administrarse a sí mismo, más preocupado por la norma, la estructura y el trámite que por el aprendizaje real de los chicos. El resultado está a la vista: desigualdad persistente, fracaso escolar y millones de estudiantes que pasan por la escuela sin que la escuela pase por ellos.

En ese marco aparece hoy el debate sobre la llamada Ley de Libertad Educativa. Y creo que es una oportunidad valiosa para dar una discusión de fondo, sin consignas fáciles ni dogmatismos.

Educar es, antes que nada, un acto de libertad. No hay aprendizaje auténtico sin libertad para preguntar, para elegir, para equivocarse y para encontrar caminos propios. Reconocer a la familia como primer educador, habilitar la pluralidad de proyectos pedagógicos y romper con la uniformidad forzada del sistema son pasos necesarios para salir de un modelo que, durante décadas, confundió igualdad con homogeneidad y terminó produciendo desigualdad y fracaso escolar.

Esto dialoga profundamente con la Revolución Educativa que propongo: el sistema debe adaptarse a las personas, no las personas al sistema.

Pero la libertad educativa no puede ser un salto al vacío. La libertad sin responsabilidad no libera: abandona. Por eso siempre sostuve que sin evaluación no hay mejora posible. Evaluar no es castigar ni estigmatizar; es tener la honestidad de mirarnos al espejo y preguntarnos si los chicos están aprendiendo. Un sistema que se niega a evaluarse es un sistema que se resigna a fracasar en silencio.

Autonomía institucional, contenidos comunes básicos y evaluaciones transparentes pueden convivir si el foco está puesto en el aprendizaje real y no en el cumplimiento burocrático.

Ahora bien, hay una alerta que no podemos ignorar. La Argentina es un país profundamente desigual. La libertad educativa sin equidad no es justicia. Cualquier reforma que no parta de ese dato corre el riesgo de ampliar brechas y convertir la libertad en un privilegio para pocos.

Por eso insisto: la Revolución Educativa no es “sálvese quien pueda”. Es más libertad para todos, empezando por los que menos tienen. Un Estado inteligente y presente no es el que controla todo, sino el que garantiza oportunidades reales, especialmente en la primera infancia, la alfabetización temprana y los contextos más vulnerables.

Hay además un principio irrenunciable: el niño siempre en el centro. La libertad de los adultos es legítima, pero nunca puede estar por encima del derecho del niño a una educación integral, socializante y de calidad. Libertad sí; abandono, no.

Y nada de esto es posible sin docentes. No hay revolución educativa sin maestros y profesores protagonistas, reconocidos, formados y acompañados. Evaluar también es necesario, pero integrado a una verdadera carrera profesional, basada en el mérito, la formación continua y el reconocimiento social. Evaluar para crecer genera compromiso; evaluar sin cuidar genera miedo.

La Ley de Libertad Educativa contiene elementos valiosos y dialoga con muchas de las ideas que vengo defendiendo hace años. Pero ninguna ley, por sí sola, transforma la educación. Las leyes necesitan alma. Necesitan una visión humanista, una ética del cuidado y el coraje político de sostener el largo plazo.

La educación no se revoluciona solo cambiando reglas. Se revoluciona cuidando personas, fortaleciendo comunidades y recuperando el sentido profundo de enseñar y aprender.

Esa es, para mí, la única revolución educativa que vale la pena dar.