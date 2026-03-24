Se quiebra Occidente

Occidente no se está rompiendo por un conflicto. Se está separando porque dejó de pensar igual. Lo que hasta hace poco era una divergencia de fondo empieza ahora a traducirse en decisiones concretas.

Durante décadas, la alianza entre Estados Unidos y Europa se sostuvo sobre algo más que intereses compartidos. Existía una base más profunda: una forma común de entender el mundo. No se trataba solo de seguridad o comercio, sino de una comunidad histórica y política que compartía, con matices, una misma idea del orden, de la libertad y del papel de Occidente en el sistema internacional. Ese supuesto hoy empieza a resquebrajarse. Estados Unidos y Europa siguen siendo aliados, pero ya no piensan igual. Y esa divergencia, que durante años pudo disimularse, empieza a tener consecuencias concretas.

Europa construyó, después de las guerras del siglo XX, una visión del mundo centrada en la contención del conflicto. Su experiencia histórica la llevó a privilegiar el multilateralismo, el derecho internacional y la prudencia estratégica. No se trata solo de limitaciones materiales. También hay una convicción: la idea de que el poder debe ser moderado y de que la guerra representa, ante todo, un fracaso.

Estados Unidos, en cambio, nunca abandonó del todo una lógica distinta. Para Washington el orden internacional no es un dato estable, sino una construcción que debe sostenerse activamente. Y eso implica aceptar que el conflicto no es una anomalía, sino una dimensión permanente de la política global.

Ninguna de estas posiciones es irracional. El problema es que ambas racionalidades, siendo coherentes, empiezan a volverse cada vez menos compatibles.

La reciente crisis en Medio Oriente volvió visible esa tensión. Europa optó por no acompañar militarmente a Estados Unidos. Desde una perspectiva europea, esa decisión puede justificarse: una alianza no implica obediencia automática, y menos aún cuando las intervenciones no siempre se definen en marcos plenamente compartidos.

Pero desde Washington la lectura es otra. Una alianza estratégica exige algo más que coincidencias declarativas. Supone compromiso efectivo cuando el sistema que ambos integran entra en tensión. No se trata de participar en toda guerra, pero sí de estar cuando el equilibrio se ve amenazado.

Ahí aparece el núcleo del problema. Esa diferencia ya no es solo conceptual. Empieza a manifestarse en decisiones concretas.

Frente a una crisis internacional de alta intensidad, Estados Unidos y Europa ya no actúan como un bloque coordinado. Mientras uno asume el costo de intervenir para sostener el equilibrio, el otro opta por no acompañar. La divergencia dejó de ser teórica: se volvió operativa.

Estados Unidos ya no depende estructuralmente del Golfo como en el pasado. Es hoy mucho menos vulnerable en términos energéticos que Europa o Asia. Sin embargo, continúa asumiendo costos para sostener condiciones de estabilidad que otros necesitan más que él. La consecuencia es incómoda: el orden internacional sigue siendo garantizado, en buena medida, por quien menos lo necesita, mientras quienes más dependen de él no siempre están dispuestos a asumir el costo de defenderlo.

Esa asimetría erosiona la reciprocidad. Y una alianza sin reciprocidad no se rompe de inmediato, pero empieza a fisurarse.

Por eso, el problema no puede reducirse a liderazgos o estilos personales. En Estados Unidos crece la percepción de que la relación con Europa ha dejado de ser plenamente equilibrada. Pero esa lectura convive con otro dato: Washington también ha actuado muchas veces de forma unilateral, definiendo intervenciones sin construir consensos sólidos con sus aliados.

La tensión es, por lo tanto, bidireccional. Europa duda de acompañar decisiones que no controla. Estados Unidos cuestiona el compromiso de aliados que no están cuando considera que deberían. Ambos argumentos son atendibles. Pero eso no resuelve el problema. Lo expone.

Lo que está en juego no es un episodio puntual, sino una divergencia más profunda en la manera de concebir el poder, el conflicto y el rol en el mundo.

Europa actúa como si el conflicto pudiera ser contenido dentro de marcos normativos. Estados Unidos opera cada vez más bajo la premisa de que el conflicto es inevitable y que el orden depende de la capacidad de gestionarlo. Durante décadas, estas dos visiones convivieron sin mayores fricciones. Hoy, ese equilibrio se vuelve más inestable.

La relación transatlántica no va a romperse de forma abrupta. Pero puede transformarse. Menos reflejo automático, más cálculo. Menos compromiso implícito, más condicionalidad.

Ese desplazamiento no es menor. Porque las alianzas no se sostienen solo con instituciones, sino con una percepción compartida de qué vale la pena defender y quién está dispuesto a hacerlo.

Occidente no enfrenta solo una crisis de sentido compartido. Enfrenta algo más exigente: la posibilidad de dejar de funcionar como un actor político coherente y convertirse en un espacio de alianzas parciales, donde la coincidencia ya no es automática sino condicional.

Porque cuando una alianza deja de actuar como bloque en los momentos críticos, lo que entra en cuestión no es solo su cohesión, sino su propia naturaleza.

Abogado y escritor