Si no estás muerto, presiona el botón

Una de las aplicaciones más vendidas en China se llama “¿Estás muerto?” y fue diseñada para los sujetos solitarios confirmen que todavía están vivitos y coleando.

El funcionamiento de la aplicación es sencillo: después de instalarla en el celular hay abrirla cada 48 horas y apretar un botón. Si pasa ese tiempo sin que ese botón sea apretado, un contacto designado recibe un mensaje que dice: “He estado inactivo por varios días consecutivos. Ven a revisar cómo me encuentro físicamente”.

El éxito de “¿Estás muerto?” se debe al descubrimiento de un nicho (perdón por este chiste horrible, no pude evitarlo) muy numeroso: el de jóvenes que trabajan lejos de sus familias y viven solos. Usuarios que discuten la máxima de Epicuro: “cuando yo soy, la muerte no es, y cuando la muerte es, yo no soy; para qué preocuparse”. Que eligen creer que realmente importan a alguien, que han dejado alguna alguna huella, que el olvido que todos seremos va a llegar, pero trataremos de retrasarlo todo lo que podamos.

Y además:

El nombre de la aplicación proviene en realidad de un juego de palabras: en chino, “Si-le-ma” es “¿Estás muerto?” y suena parecido al nombre de la popular aplicación de comida “I-le-ma” “¿Tienes hambre?”. Ya famosos, probablemente cambien el nombre a “¿Estás bien?”, una renuncia al humor negro original.