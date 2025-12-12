Solo el respaldo electoral alimenta el sueño de un poder eterno

El Gobierno tiene dificultades para transformar el respaldo electoral en una palanca que le permita fomentar el desarrollo económico, el mandato que recibió a cambio de esa expresión de confianza. La pobreza (19 %) y la inseguridad (17 %), encabezan los problemas que preocupan a la sociedad en el estudio nacional realizado por Equipo Mide este mes. La consultora de Manuel Terrádez, Pedro Antenucci y Gonzalo de Janín, describe un escenario similar al de julio de 2024. Cuando la actividad comenzó a enfriarse por el retraso del dólar en el mercado cambiario.

De ese antecedente surgen las dudas sobre la reforma laboral enviada por el Ejecutivo al Congreso. No sobre su sanción por el Congreso, que se descuenta. Pero sí por su eficacia para estimular la creación de empleo en un mercado laboral deprimido y con síntomas de ingresar en una fase recesiva, algo que parece insinuarse en la reducción de turnos y en las suspensiones.

La ausencia de un liderazgo que ordene a la oposición (44%) es otro factor que permanece en el tiempo según Equipo Mide. Como demostraron experiencias anteriores, un vacío que despierta el deseo de perpetuarse en el poder. Esa fantasía alimenta la lucha intestina dentro de La Libertad Avanza. Una situación en la que un hecho tal vez trivial puede cobrar relevancia extraordinaria. Diego Kravetz abandonará la SIDE por una de esas paradojas. Su inminente salida se debería al disgusto de Karina por terciar a favor de Esteban Glavinich en un forcejeo con Sebastián Pareja.

El incidente tuvo lugar el 23 de octubre en el hotel donde Javier Milei se alojó en Rosario. Quizás envalentonado con que el resultado del 26 de octubre mejoraría la posición de Santiago Caputo en la Casa Rosada, Kravetz osó pedir las cámaras de seguridad del hotel para determinar responsabilidades. Kravetz llegó a la SIDE por Caputo. Pareja responde a Martin y Eduardo “Lule” Menem, estrechísimos asesores de la hermana del Presidente. Bajo el alias de “Traductor”. Glavinich es tropa de las “Fuerzas del cielo” de Caputo en la red X.

Karina increpó de inmediato a Sergio Neiffert. El titular de la SIDE visitó el despacho de la Secretaría General para darle la razón cuando el resultado electoral era un hecho que le hizo temer lo peor: ser sustituido por “Lule.” Neiffert coincidió con Karina en criticar la conducta de Kravetz a quien nunca quiso en la SIDE. El imprevisto fue la tregua entre Karina y Caputo. El asesor castigó la deslealtad de Neiffert con su baja. Karina exige ser resarcida con la salida de Kravetz.

Caputo intentó ubicar a Kravetz en la policía migratoria que se creará en el Ministerio de Seguridad, pero chocó con otra novedad de la reconfiguración del Gobierno: el fortalecimiento de Patricia Bullrich. Tal vez persuadida de que Manuel Adorni será el candidato a jefe de Gobierno, la senadora porteña se propuso ser la candidata a vice de Milei a su eventual reelección. Bullrich le reservó a Diego Valenzuela la titularidad de la policía migratoria, y a Carlos Tonelli el control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de la que será desplazado Hernán Gallardo. Poner a un civil al mando de una fuerza de seguridad promete traer ruido no solo en la PSA sino entre el resto de los uniformados. Tonelli fue el número dos de la AFI en el gobierno de Mauricio Macri y cumplía el rol de delegado de Bullrich en la PSA.

Kravetz ya resolvió instalarse en Lanús para preparar su candidatura a intendente. Aunque sin adelantar si se postulará por Pro o la Libertad Avanza. Una cautela lógica. Todavía se desconoce el impacto de la última decisión de Cristian Ritondo, su viejo amigo del área de Seguridad. Ritondo cerró un acuerdo con Fuerza Patria en Bahía Blanca para que Gisela Caputo presida el Concejo Deliberante. Caputo responde a Ritondo. En Bahía Blanca, la minoría del intendente Federico Susbielles en ese cuerpo lo obliga a ceder a la oposición su presidencia. Antes la ocupó Mauro Reyes por La Libertad Avanza. No menos explosivo que esta ruptura es el pase de la libertaria Leila Gianni al Pro controlado por Ritondo en el Concejo Deliberante de La Matanza.

Ritondo ya había colocado a Adrián Urrelli en el directorio del Banco Provincia de La Matanza; otro viejo amigo de Kravetz que ocupó la vicepresidencia segunda de la Cámara de Diputados bonaerense en representación de Lanús. Urrelli tendrá a Carlos Orsingher de compañero en esa función. Orshinger fue hasta anteayer secretario Legislativo del Concejo Deliberante en La Matanza. En 2017 renunció a la secretaría de Seguridad municipal de la intendente Verónica Magario. Una investigación lo implicó con una banda de policías dedicada al robo.

Ritondo no solo está enfrentado con Bullrich y su delegado bonaerense, Valenzuela. También con Diego Santilli. Ritondo y Guillermo Montenegro acusan a Santilli de violar el acuerdo por el que lo respaldaron para ser ministro del Interior. Caracterizado hasta por quienes aseguran estimarlo por la inconstancia para mantener la palabra empeñada, Santili podría aducir que las condiciones cambiaron demasiado. Ritondo, Montenegro y él aspiraban a formar parte de un gabinete diseñado por Caputo

Santilli accedió a la cartera política por un acuerdo con Karina que no incluye al resto. Tanto es así que Montenegro habría cancelado el alquiler de una coqueta casona en San Isidro que iba a ocupar si se convertía en ministro de Justicia. Con licencia en su cargo de intendente y electo senador, Montenegro mantendrá en Mar del Plata el domicilio que le urgía cambiar para superar la melancolía que le de estar lejos de la ciudad de Buenos Aires. Murmuraciones de mala fe, seguramente. Igual que las aparentes dificultades de Santilli para hacer pie en la Casa Rosada, con las que se solazarían Ritondo y Montenegro. Pero que justificaría su permanencia en Pro. Nadie cree que la alianza electoral con la Libertad Avanza se recree en la provincia de Buenos Aires en 2027.

Fuerza Patria también es alcanzada por la onda expansiva de esa crisis de representación. El desacuerdo entre Axel Kicillof y Cristina impidió elegir el lunes nuevas autoridades en el Senado que preside Verónica Magario. Hábil provocador, Sergio Berni presentó una nota en la que acusó a la vicegobernadora de incumplir con el reglamento interno. En la sesión sólo se resolvió lo que no estaba previsto. Aprobar las licencias de Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela. La salida del ministro de Infraestructura debilita la posición de Kicillof en el bloque kirchnerista. Quedó con 6 senadores frente a 18 de La Cámpora. El argumento con el que La Cámpora rechaza la pretensión de Kicillof: que Ayelén Durán sea la vicepresidente Primera. Durán es protegida de Andrés “El cuervo” Larroque, ministro de Kicillof. Si el Senado no vuelve a sesionar hasta marzo, Carlos Kikuchi ocupará la vicepresidencia primera que Kicillof quiere para Durán. Fruto de esta fragmentación pero también de la imprevisión de Magario. Aunque es el quinto vice, Kicuchi pasará a ser el primero porque tiene mandato como senador hasta 2027, los de los 4 que lo antecedían caducaron el 10 de diciembre.

Kikuchi integra con Sergio Vargas y Silvana el bloque de los “libertarios blues”. El entusiasmo por avanzar sobre la inercia defectuosa de los demás justifica que repartan como regalo de Navidad “El Kikuchi de oro”, una simpática estatuilla dorada que utilizan, además, para renegar de ser aliados de Sergio Massa, el péndulo entre Cristina y Kicillof. Magario aspira a ser la candidata del gobernador a presidir el PJ en marzo.

El peronismo está detrás de lo que no encuentra a simple vista: un candidato, y un modelo económico diferente al del kirchnerismo, puesto en decadencia por el conflicto con las retenciones móviles al campo en 2008. Casi 20 años después, Luis “Toto” Caputo anunció una rebaja a ese impuesto. El ministro de Economía se comprometió a que la rebaja sea permanente.

Algunas cosas no parecen cambiar demasiado. Una perito de gendarmería que trabaja en la causa por el atentado a Cristina fue amenazada de muerte. La fiscal Cecilia Incardonna allanó un galpón en Turdera donde incautó documentación y cinco teléfonos celulares que pretendía ocultar la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez. Incardonna tiene denunciado por fórum shopping en ocho causas al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que ayer dispuso el secreto de sumario sobre la investigación de Sur Finanzas. Villena interpuso un recurso contra la Cámara Federal de La Plata por la denuncia en su contra de Incardonna. Es la misma que tiene que resolver si Villena se queda con la de Sur Finanzas.