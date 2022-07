Sombras chinas sobre los intendentes del conurbano

Sin la aparente complicidad de tres funcionarios públicos, la banda detenida por extorsión a supermercados chinos en el conurbano sería un hecho policial sin otro relieve que los rasgos en común de su líder y tres secuaces: nacionalidad china y dueños de comercios en ese ramo. Aunque hay otro que es sorprendente. El supuesto cabecilla es el titular de la Cámara de Comercio china en Almirante Brown. Para entenderlo: quien debía defender el interés de su comunidad es sindicado como el ideólogo de vulnerarlo.

Antecedentes escasos para convertirlo en escándalo político de no mediar los 19 allanamientos simultáneos del Ministerio de Seguridad bonaerense la madrugada del 20 de julio en Lomas de Zamora, Almirante Brown y Quilmes para desbaratar a esa organización con resultado ambiguo. Se detuvo a ocho miembros, pero huyeron tres muy importantes. Llamativo en un operativo con inteligencia previa de casi un año a cargo de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la policía bonaerense. A menos que hayan tenido información privilegiada para eludir el cerco. Un fallido que subsanó parcialmente Elvio Chocobar, comisario sin funciones al que la policía le paga desde 2015 un salario porque Asuntos Internos no resuelve si es culpable o inocente de las faltas que se le imputan. Uno de los 30 mil sumarios que Sergio Berni heredó de Cristian Ritondo. Chocobar ocupó parte de ese tiempo en delinquir. Fue apresado el 25 de julio en el taller donde repara su autor particular.

Siguen prófugos Juan Pablo Schuster y Leonardo Gamizo, que podrían esclarecer el supuesto vínculo de estamentos del Estado con prácticas mafiosas de sectores de la comunidad china. Pero en especial quién proyecta su figura en la del otro. Casi una extraña recreación del milenario teatro de sombras nacido en el gigante de Asia. Hasta su pedido de captura, Schuster era el titular del área de Inspección General en el Municipio de Almirante Brown, y Gamizo su segundo.

Probablemente eso explique que 15 de los 19 allanamientos tuviesen lugar en ese partido y el resto en Lomas de Zamora (2) y Quilmes (2). Por eso resulta extraño que la orden la haya dado el juez de Garantías N°6 de Quilmes, Diego Agüero, en una causa por extorsión reiterada y asociación ilícita que investiga la UFI N°4 de esa jurisdicción pero descentralizada en Florencio Varela. Donde, en apariencias, se radicó la primera denuncia. Son elementos que hacen difícil obviar la dimensión política de este asunto.

Visto así, a pedido de la Justicia de donde gobierna la intendente Mayra Mendoza, de vínculo directo con Cristina y Máximo Kirchner, la cartera conducida por Berni intervino en el distrito de Insaurralde y en el de Mariano Cascallares, su principal aliado entre los intendentes aunque ambos estén de licencia en ese cargo. Schuster tiene un protagonismo esencial en este caso a pesar del bajo perfil que le atribuyen y con el que ascendió velozmente en la jerarquía del poder local hasta emanciparse de su mentor inicial. El intendente interino y dirigente de La Cámpora, Juan Fabiani.

Schuster sería una pieza central del mecanismo extorsivo de la banda que lideraba Ling Shanguo, alias Walter. Junto a Gamizo, habrían garantizado la amenaza de clausura a comerciantes reacios a pagar la extorsión exigida. Si aún se negaban, Chocobar promovía a través de otro detenido, Víctor Kolaza, intimidaciones con armas de fuego o el incendio de supermercados. La condición de prófugo de Schuster alimenta, como suele ocurrir, supuestas especulaciones y fantasías. Como el monopolio que tendría para proveer con productos panificados y pastas al Servicio Alimentario Escolar (SAE) de Almirante Brown mediante la Sociedad de Acción Simplificada (SAS), “Mil Flores en Brown”, creada en agosto del 2020 con Ángel Shuster, su hermano. Y cuya producción se concentra en “Las Flores’'. Una panadería de su propiedad ubicada en Glew, sobre la calle Orden. Una fatalidad que habilita innumerables ironías por estas horas.

Las autoridades desistieron de su postura inicial, negaron todo lo ocurrido, y revelaron que Gamizo fue dado de baja en su cargo y que Schuster renunció antes de huir. Un meticuloso sentido del deber en el que tal vez se funden para rechazar que sea prófugo. El juez Agüero les denegó a los exfuncionarios el pedido de excarcelación que hicieron presentar a sus defensores. Probablemente con la expectativa de entregarse si el resultado del trámite hubiese sido otro.

El gobierno bonaerense evitó cualquier expresión sobre un tema en el que podría verse involucrado. Cascallares lo representa en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de designar y remover jueces. Una prevención lógica. Resulta difícil creer que un intendente no sepa qué ocurre en Inspección General. Más inesperada es la reacción de la oposición: apenas un pedido de informe del bloque de concejales de Juntos en Almirante Brown.

Entre quienes aspiran a intervenir en la definición de candidaturas en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la de intendente en Almirante Brown, predomina el silencio. Una posición que contribuiría a que Camila Crescimbeni tramite sin ruido la renovación de su banca de diputada nacional si consigue transitar la distancia entre el liderazgo exigente de Ritondo hacia el más apacible y relajado de Diego Santilli, mientras ellos se disputan la candidatura a gobernador.

A Florencia Retamoso y Pablo Domenechini los tienta el desafío de confrontar con Cascallares, siempre que no implique colisiones severas. Retamoso responde por igual a Patricia Bullrich y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Domenechini a Martín Lousteau. Es el delegado de Evolución en la Tercera Sección Electoral. Los dos diputados provinciales están vinculados entre sí por la Universidad Nacional de Almirante Brown (UNAB). Ella es docente y él su rector.

Secretario de Políticas Universitarias con Mauricio Macri, Domenechini fue designado delegado normalizador de la UNAB al final de su gobierno por su superior, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Facundo Nejamkis es el vicerrector de la UNAB en reconocimiento al senador nacional Juan Manuel Medina, por quien Cascallares gestionó su creación en 2015. Nejamkis representa a Cascallares en la UNAB y Domemechini a Emiliano Yacobiti. El responsable de temas educativos en Evolución.

En murmuraciones, lo que provoca inquietud por Schuster no es la causa por supuesta extorsión si no otra en la que se lo vincularía al narcotráfico y trata de personas que investiga la Justicia Federal de Quilmes. Junto a Morón y Moreno, los departamentos judiciales más afines al kirchnerismo. Todo transcurre mientras Sergio Massa define su ingreso al gobierno, saludado con anticipación por Insaurralde.

Anteayer, hinchas de los Andes concentrados frente al Palacio Municipal de Lomas de Zamora lo increparon e instaron a facilitar el llamado a elecciones para desplazar a quien respalda como presidente. Víctor Grossi, titular del disidente sindicato de la Construcción (Sitraic). Los Andes está a punto de perder la categoría. Algunos sugieren que Omar Plaini se postule en una salida similar a la que procura Fabián Doman en Independiente con Hugo Moyano. Paradoja: Plaini es incondicional del camionero. En el conurbano es difícil saber quién proyecta su sombra en otro.