Subsidios: hablemos del federalismo en serio

El reciente debate sobre los subsidios al transporte se presenta parcial y con mucha intencionalidad política. Creo que en estos temas institucionales no deberían mezclarse los posicionamientos políticos y partidarios de los dirigentes, porque esto confunde a la ciudadanía con argumentos sesgados y maniqueos. Lamentablemente el gobierno provincial no emite opinión sobre la materia y, como el que calla otorga, prefiero sentar una posición bonaerense para sumar al debate y antes de que sea tarde.

Además de la mirada parcial e intencionada que demuestra el gobierno nacional al tratar el tema, me preocuparon las declaraciones del gobernador de Jujuy Gerardo Morales, quien reclamó que en la volada caiga también el Conurbano bonaerense, que es parte del AMBA, con el argumento de que “la gran masa de subsidios está en el área metropolitana”, y que el país es muy injusto dado que “tiene toda la plata en el área metropolitana”.

Paso a explicarme. Esto es absolutamente falso, dado que la provincia de Buenos Aires, y puntualmente dentro de ella el Conurbano, es una de las más grandes víctimas del injusto federalismo argentino. La provincia de Buenos Aires aporta el 37 % de los recursos nacionales y recibe el 22,7% (antes de Vidal era el 18%), y dentro de la provincia el Conurbano está discriminado respecto al Interior. Las transferencias automáticas per cápita en pesos de 2021 a Buenos Aires fueron de $45.500 cuando el promedio país es de $77.600 y el de Jujuy $122.400. Por no mencionar los números de Catamarca o Formosa. Por otro lado, teniendo en cuenta la gran cantidad de subsidios, aún así cada bonaerense recibe un 20% menos que el argentino promedio y un 35% menos que un jujeño.

Si se busca sacar los subsidios al transporte y a la energía, algo que puede ser razonable y hasta justo, debería ser una buena ocasión para rediscutir el federalismo argentino integralmente, incluida la coparticipación y las potestades tributarias, y no solamente una línea de gasto (los subsidios). Si quisiéramos que Buenos Aires reciba igual que el promedio de los argentinos, a Buenos Aires deberían sumársele 400.000 millones de pesos adicionales. Para ser aún más claro: Buenos Aires financia a la mayoría de las provincias: en la relación recibe-aporta estamos 14,7% abajo. Debería hacerse por ley como se hizo en 2017 con la recuperación del fondo del Conurbano y no dependiendo de la discrecionalidad del gobierno de turno como se estuvo haciendo en 2020 y 2021.

Si Buenos Aires tuviera los fondos que merece en función de lo que aporta podría financiar los subsidios al transporte, reducir impuestos y hacer obras pendientes. En lo personal, empezaría por volver a la senda de baja del distorsivo impuesto a los ingresos brutos que interrumpió el gobernador Axel Kicillof.

Para colmo, no puede decirse que la Provincia no lo merezca desde el punto de vista social, porque la pobreza -especialmente en el Conurbano- es una de las más altas del país, con 44% de personas viviendo con menos de lo que se necesita para no ser pobres. Adicionalmente, esta zona tan poblada del país tiene un gran déficit de infraestructura (agua y cloaca, urbanización de barrios populares, salud, vivienda) y recibe y da cobijo a millones de compatriotas de las provincias que buscan mejores oportunidades en el AMBA. No es culpa nuestra que vengan, es culpa de muchas provincias que no generan desarrollo y trabajo en sus propias economías.

Por todo esto pienso que la quita de subsidios -que puede ser justa y necesaria- debería ser parte de un abordaje integral de la problemática de los recursos federales, porque si además de la gran discriminación que sufrimos se quitan los subsidios, el conurbano va a estar aún más discriminado con su enorme concentración y densidad poblacional.

Morales dice que hay que debatir la cuestión federal, ¡y estamos de acuerdo! ¡Qué gran oportunidad! Los vecinos de la provincia de Buenos Aires necesitan que alguien los represente frente a posiciones que no parecen interpretar lo que están transitando estos 17 millones de habitantes. Haciendo la salvedad de que la ciudad de Buenos Aires tiene una situación mucho mejor por los fuertes recursos propios con los que cuenta, el problema mayor lo tienen la Provincia y el Conurbano. La plata de los vecinos que se esfuerzan en el Gran Buenos Aires (el IVA que pagan los pobres del Conurbano al comprar pan o leche) termina en autódromos, canchas de fútbol y aeropuertos en el norte feudal. ¡Buen debate para dar!

El autor es intendente de Tres de Febrero, periodista e historiador