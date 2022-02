Gerardo Morales continúa con sus críticas a Horacio Rodríguez Larreta: “Es más fácil gobernar la Ciudad”

Horas después de criticar los subsidios a transporte público que reciben la ciudad y la provincia de Buenos Aires, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, profundizó sus críticas contra su par porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Es más fácil gobernar la Ciudad”, dijo.

En el marco de la discusión planteada entre el gobierno porteño y el nacional por el nivel de subsidios que percibe la Ciudad, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) ahondó en los cuestionamientos que tienen a Rodríguez Larreta como protagonista. “Hay que ir a un sistema de subsidios más justo porque están todos concentrados en el área metropolitana”, explicó, en sintonía con otros referentes radicales.

“Hay subsidios por colectivo o por chofer, cuatro veces superiores a los subsidios que llegan al Interior. Entonces usted tiene en el interior empresas al borde de la quiebra, colectivos que tienen ocho o 10 años de antigüedad versus una flota de colectivos y empresas bien pagas en el área metropolitana que es muy injusto”.

Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta Prensa

De todos modos, en declaraciones a CNN Radio afirmó no tener un problema con el jefe de Gobierno porteño: “No hay un tema en contra de Horacio, tenemos una buena relación, pero hay temas de la cuestión federal que no compartimos” .

Además de plantear que la ciudad de Buenos Aires es más “fácil” de dirigir que el resto de las provincias, Morales comparó las tarifas del transporte público del resto de la Argentina. “Los vecinos del área metropolitana terminan pagando 18 pesos un boleto mientras en las provincias cuesta 50 pesos, con subsidios por colectivo cuatro veces superiores (en el AMBA) a los que llegan al interior”.

Sin embargo, aclaró considera “injusto que solo se le quite los subsidios a la Ciudad” y no a la provincia de Buenos Aires. ”Pagan menos que el interior y es una realidad. No sé si me reporta más o menos votos”, explicó.

El domingo pasado, Morales había considerado la quita de subsidios a la Ciudad como “una medida justa”. En ese sentido, señaló: “La lucha que durante 14 años que estuve como senador siempre fue una causa federal. La verdad es que la gran masa de subsidios está en el área metropolitana. Y no es solo con el transporte, es con todos los servicios. En el interior pagamos cinco veces más cara la luz que en la zona metropolitana”.