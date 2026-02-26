Tailandia: independencia e identidad ante las potencias

No es novedoso que Tailandia procure mantener su independencia e identidad ante la influencia económica, militar y cultural de las grandes potencias de su tiempo. Durante siglos su antecesor –el reino de Siam– desplegó sus habilidades diplomáticas y militares para mantenerse libre, aun ante la presión simultánea de los imperios británico y francés en los siglos XIX y XX. Aplicando la estrategia de que “se equilibren/enfrenten una potencia con la otra”, esta nación ha sido una de las pocas en Asia que no fue colonizada. Bangkok procura hoy mantener su independencia y su identidad en una geografía impactada por la rivalidad entre China y EE.UU.

Pero Tailandia debió aplicar otra estrategia de política exterior en la Segunda Guerra Mundial, ante el poderío del imperio del Japón. Luego de resistir militarmente, Bangkok optó por la estrategia del “bambú que se inclina ante el viento dominante”. Así, acordó un armisticio con Japón, al que le permitió usar el territorio como base para atacar a Burma y Malasia. Después de la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, Tailandia fue un firme aliado militar de EE.UU. Sirvió de base para las acciones militares norteamericanas en Indochina y goza de garantías de seguridad de parte de Washington. Por ello, el exrey Bhumibol Adulyadej (1946-2016) daba extrema importancia a sus visitas oficiales a Washington. EE.UU. es el primer mercado exportador para Tailandia y un gran inversor, aspectos cruciales para esta economía con exportaciones que representen un 70% de su PBI de 558.000 millones de dólares. Pero Bangkok tuvo que negociar asimétricamente con el gobierno de Trump para arribar a tarifas del 19% a sus exportaciones a EE.UU., dejando cicatrices.

Esta relación parece experimentar cambios. En un histórico evento en 2025, el actual rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, fue el primer monarca tailandés en visitar oficialmente Pekín, para celebrar los 50 años de relaciones diplomáticas. El objetivo fue profundizar la relación con su mayor socio comercial –especialmente las exportaciones de arroz tailandés–, y aumentar la inversión directa y el turismo chino. Por otro lado, China ha potenciado su relación con los militares tailandeses. Siendo aliado de EE.UU., Tailandia fue el primer país de Asean en participar en ejercicios militares junto a fuerzas armadas chinas, y ha comprado armas a Pekín.

En este contexto, Tailandia procura mantener su identidad, mientras se moderniza e internacionaliza. Un ejemplo es Bangkok, atractivo destino que combina los elegantes templos y palacios ancestrales con sus edificios ultramodernos, y una muy alta sofisticación en materia de diseño –muebles, textiles, porcelana– y de la cocina local. A esto se suma la creación de una Bienal de Arte, y la reciente apertura del sorprendente Museo Dib de Arte Contemporáneo Internacional, que alberga piezas del artista local Montien Boonma, y de artistas internacionales como Anselm Kiefer, Louise Bourgeois, James Turrell y Subodh Gupta.

Ante la rivalidad entre EE.UU. y China, Tailandia da un rol crítico al Asean, y al foco en la libre navegación del Mar del Sur de China. Pero Bangkok optará por que “se equilibren/enfrenten una potencia con la otra”, o por una versión pragmática y limitada del “bambú que se inclina ante el viento predominante”, sobre la base del poder e influencia que Washington y Pekín mantengan o desarrollen en el sudeste asiático.

Especialista en Relaciones Internacionales