Telemedicina, una necesidad ante la pandemia

La emergencia sanitaria actual nos impone la obligación de revisar y actualizar procedimientos de nuestro sistema de atención de la salud, para poder enfrentar más eficientemente los desafíos que deberemos atender en el futuro inmediato.

Se deben adoptar medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de la atención de pacientes crónicos, con discapacidad o con afecciones no urgentes, procurando no sobrecargar la red de instituciones de salud públicas y privadas, que deberá enfocar sus recursos en la atención de las complicaciones derivadas de la pandemia de Covid-19 y otro tipo de urgencias.

La telesalud es el sistema que hace uso de las tecnologías de la comunicación e información para proporcionar servicios de salud, atención médica e información, independientemente de la distancia, teniendo foco en la prevención. La telesalud es un poderosa herramienta para la difusión de información sobre el cuidado y prevención de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, respiratorias y por supuesto las epidemias. Por su parte, la "telemedicina", es una de las ramas más destacadas, conocidas y usadas de la telesalud.

La Asociación Estadounidense de Telemedicina define esta especialidad como "el intercambio de información médica entre dos sitios a través de comunicaciones electrónicas, con el objeto de mejorar el estado de salud de un paciente. Incluye una variedad cada vez mayor de aplicaciones y servicios que utilizan videoconferencias, correo electrónico, teléfonos inteligentes, comunicaciones inalámbricas y otras formas de tecnología de las telecomunicaciones".

La telemedicina fue definida por la Organización Mundial de la Salud como la prestación de servicios de atención de salud, brindada por profesionales que utilizan tecnologías de la información y la comunicación, donde la distancia es un factor crítico.

Existe una amplia experiencia en el uso de la telemedicina en el sector público en la Argentina. El Hospital Garrahan tiene un programa desde hace más de 10 años, que ha facilitado el seguimiento de pacientes complejos cuando vuelven a sus provincias y que provee respuestas a consultas de segunda opinión en una red de telesalud pediátrica. Los hospitales nacionales como el Posadas y El Cruce, en el conurbano bonaerense, tienen programas de telemedicina que acercan la posibilidad de consultar a sus especialistas desde hospitales del interior sin necesidad de trasladar al paciente. El sector privado también ha desarrollado eficientes sistemas de telemedicina.

Por otro lado, más de diez provincias están desarrollando actividades de telemedicina, que han generado alrededor de 6000 consultas de segunda opinión durante 2018, muchas de ellas entre centros pertenecientes a las redes locales de atención.

Estos contactos no reemplazan a la consulta tradicional, pero acercan los servicios de salud en casos donde los pacientes no podrían haber consultado de otra manera o tenían consultas muy específicas que pueden resolverse por este medio.

Los doctores Maglio y Wierzba describen diversos riesgos de la comunicación médica virtual, no presencial: 1) Limitar el encuentro personal en la relación médico-paciente, aspecto esencial y necesario para un proceso de escucha activa y comunicación efectiva. 2) Empobrecimiento de la comunicación y el lenguaje, exaltación de datos y minimización de la clínica. 3) Generación de riesgos y contingencias legales cuando el acto médico digital no se transcribe a la Historia Clínica o Ficha de Atención Ambulatoria. 4) Fragilidad sobre la posibilidad de auditoría del acto médico digital. 5) Puede socavar la confidencialidad de los datos y la intimidad de pacientes. 6) Puede generar riesgos por comprensión equívoca de indicaciones por errores de tipeo o de autocorrección de los dispositivos. 7) Podría generar incertidumbre médico-legal por la ausencia de un marco regulatorio específico. 8) No está claro cuál sería el ámbito o la jurisdicción que determine la responsabilidad de los actores, ya que pueden realizarse consultas desde diferentes regiones del país, donde el consultor no se encuentre debidamente inscripto en la matrícula que le permita ejercer la profesión en el lugar de residencia del paciente consultante. 9) El riesgo del uso de celulares en áreas críticas (terapias intensivas, quirófanos, unidades coronarias) en infecciones por contaminación cruzada y la interferencia electromagnética.

Los beneficios prácticos que ofrece la telemedicina son muy claros: 1) Es una forma de comunicación rápida, efectiva y económica. 2) Se utiliza a través de dispositivos accesibles (smartphone, tableta, PC), además, ya existen en el mercado, plataformas digitales que permiten tener disponible la historia clínica y estudios complementarios de cada paciente en el celular del médico tratante. 3) Mejora algunos estándares de seguridad y atención (alertas, seguimiento, adherencia a tratamientos, etcétera). 4) Ofrece respuestas efectivas para cuestiones administrativas (turnos) y en lectura de resultados de exámenes complementarios. 5) Mejoran la comprensión de las indicaciones y tratamientos, propiciando elevados niveles de adherencia a los tratamientos.

Es fácil comprender que en el actual contexto de emergencia sanitaria por el coronavirus, la telemedicina ofrecería una excelente alternativa para evacuar múltiples consultas ajenas a esta afección viral permitiendo un uso más eficiente de los recursos en salud para que estos se concentren en las urgencias generales y en los pacientes severamente comprometidos por esta pandemia.

No todos los casos pueden resolverse con una consulta a distancia. Es muy importante que los profesionales apliquen criterios que reconozcan estas situaciones e indiquen cuáles deben completarse con una consulta presencial..

La Argentina generó un Plan Nacional de Telesalud. Este plan tiene como objetivo promover la utilización de la telemedicina, apoyando el diseño de programas que garanticen la calidad y seguridad de los cuidados. Asimismo se creó el Consejo Asesor de Telesalud, compuesto por expertos reconocidos de todo el país. Tuvo como uno de sus primeros objetivos la emisión de recomendaciones para que se publique un manual de buenas prácticas para la utilización de la telemedicina. En 2017 se creó la Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina (Actra), que agrupa entidades de salud con el objetivo de difundir y consolidar esta práctica En su primera Jornada de Telemedicina (2019) se estableció que la telemedicina es una herramienta de amplia difusión en todo el mundo que, mediante prácticas de diagnóstico, tratamiento, prevención, educación y monitoreo de poblaciones vulnerables, busca brindar soluciones a los problemas de inequidad social y a la falta de acceso a los servicios de salud de calidad que las ciencias médicas del siglo XXI imponen.

En un país como el nuestro, con una extensión de más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y con alrededor de 44 millones de habitantes, concentrados en unas pocas ciudades "el servicio de medicina digital tiene como misión ser parte de una estrategia para ayudar a cubrir las distintas necesidades sanitarias y llegar a los rincones más inhóspitos de todo el territorio".

Desde el punto de vista de las regulaciones, en un país federal como la Argentina, cada estado provincial y cada colegio médico local tiene delegado el rol de contralor de la matrícula profesional y de distintos aspectos del ejercicio profesional médico.

Uno de los aspectos más críticos en cuanto a la teleconsulta es la emisión de las recetas por las implicancias médico-legales de la firma del profesional médico (la firma digital requiere un ente certificante). Habrá que pensar creativamente en facilitar este aspecto, al menos para la coyuntura de emergencia, sin vulnerar el rigor legal que una receta requiere.

Resulta vital, en este contexto de crisis, no sobrecargar los sistemas presenciales de atención de la salud, y evacuar las consultas ambulatorias, en la mayor medida de lo posible, en forma remota, lo que permitiría también que médicos y médicas mayores de 60 años o con factores de riesgo o que deben estar en aislamiento por haber estado expuestos al virus, puedan colaborar desde su domicilio, evacuando consultas en forma telemática y liberando a los colegas que están en la primera línea de atención para enfocarse en la emergencia.

Aunque el uso de los instrumentos digitales se ha generalizado en la administración pública y en el sector privado, subsiste un escollo jurídico en el decreto-ley de facto 17132, que regula el ejercicio de la medicina y odontología en la Capital Federal, y normas análogas en las provincias. Este decreto-ley promulgado por Onganía en 1967 establece que las prescripciones médicas deberán ser manuscritas. Si bien el nuevo Código Civil y Comercial prevé que en "los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento", la ley especial que regula el ejercicio de la medicina excluye la posibilidad de que la prescripción sea electrónica, al imponer que la misma deba ser íntegramente manuscrita. Evidentemente, al momento de elaborarse aquella norma en 1967, se quiso evitar que los médicos delegaran la elaboración de las prescripciones en auxiliares no diplomados, y luego se limitaran a firmarlas. Pero esta medida tiene dos resultados indeseables: por un lado, produce numerosos errores de dispensación, por la dificultad para descifrar algunas caligrafías (el uso de mecanismos de prescripción electrónica evita errores en la confección de recetas). Por otro lado, impide en situaciones como la actual, ante una eventual consulta telemática, prescribir un medicamento por el mismo medio.

Esta situación se agrava por disposiciones administrativas que muchas obras sociales tienen, tales como la utilización de bonos o recetarios propios de cada una y la necesidad de autorizaciones presenciales para determinadas prestaciones. Recordemos que muchas de estas obras sociales han licenciado a gran parte de su personal administrativo.

Una situación de emergencia sanitaria como la que enfrentamos amerita el dictado de una medida extraordinaria por parte de las autoridades nacionales, con adhesión de las distintas jurisdicciones a las disposiciones del organismo rector de políticas de salud (Ministerio de Salud de la Nación) activado por un instrumento que las actuales circunstancias imponen:

1) Derogar o suspender la vigencia de la obligatoriedad de la receta manuscrita y facilitar la implementación de la teleconsulta para liberar la demanda de consultas ajenas a la pandemia sobre el sistema público y privado de salud, invitando a las provincias a adherir a esta modalidad.

2) Suspender el uso de recetarios o bonos de las obras sociales y disponer que todas las obras sociales y empresas de medicina prepaga acepten, mientras dure la emergencia, prescripciones de medicamentos, estudios y procedimiento realizadas en todo tipo de recetarios particulares o institucionales. 3) Poner en funcionamiento, con carácter provisorio, un sistema universal de prescripciones electrónicas, disponible para los prescriptores y farmacias. 4) Establecer para las obras sociales y empresas de medicina prepaga que todas las autorizaciones que deban ser aprobadas por auditoría médica, puedan tramitarse en forma remota, a través del correo electrónico o medios similares, sin concurrencia a sus oficinas administrativas.5) Reconocer a la teleconsulta como un acto médico que debe ser remunerado como tal por los financiadores de la salud (en concordancia con la recomendación número 25 del Comité de Expertos - Anexo 1 Recomendaciones para el uso de la Telemedicina. Grupo Asesor Resolución 21 / 2019 Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación).6) Ordenar a las obras sociales y empresas de medicina prepaga que arbitren los medios para que no se interrumpan las prestaciones por discapacidad, ordenando que se acepte que en la medida de lo posible, dichas prestaciones puedan ser efectuadas por los profesionales en forma de teleconsulta, y que cuando la modalidad de pago de la prestación por discapacidad sea mediante reintegro al afiliado, que la presentación de comprobantes se realice exclusivamente en forma electrónica (máxime considerando que el uso de la factura electrónica es obligatoria hoy, en todos los casos) y que se mantengan al día los reintegros a los afiliados, abonando mediante transferencias por CBU y prohibiendo el uso de cheques al efecto.Las sociedades científicas médicas como el Consejo Argentino de Oftalmología están en condiciones de colaborar activamente con este tipo de iniciativas.

Entendemos que estas medidas, entre muchas otras posibles, contribuirán a aliviar -en circunstancias excepcionales como las actuales- al sistema de atención de la salud, sin cercenar prestaciones a los pacientes y facilitando una óptima utilización de los recursos técnicos y profesionales.

Roberto Borrone, profesor Adjunto de la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Medicina (UBA)

Agustín Iglesias Díez, profesor Adjunto Interino de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Médico y Abogado. Doctor en Medicina.