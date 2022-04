Telonero del fracaso

Dejando la figura de Néstor Kirchner, con quien se casó, tuvo dos hijos, y compartió el matrimonio, la familia y la empresa política hasta su último día, y los abogados que logran retrasar procesos judiciales profusos en pruebas en su contra, la vicepresidenta ha tenido poca suerte en elegir a los hombres que la han acompañado y la acompañan en su carrera pública.

Con su frase inolvidable (“mi voto no es positivo”) al máximo proyecto recaudador, la 125, Julio Cobos terminó con el sueño de “Cristina eterna” en la Casa Rosada. Amado Boudou se metió en los libros de historia como el primer vicepresidente argentino condenado por corrupción (¡qué forma poética desarrolló la política para definir al autor de un robo de bienes del Estado!; ¡en el barrio diríamos, de forma clara y contundente, “ladrón”!). Y Alberto Fernández, que, a esta altura, es inclasificable porque si bien ya lleva 29 meses con el bastón y la banda puestas y la lapicera en la mano, no estaría queriendo entender o pudiendo resolver los desvelos por los cuales Cristina Kirchner aceptó por una vez ser la segunda de alguien. Por una cuestión de espacio, esta columna no puede enumerar la profusión de otros hombres funcionarios que también le han fallado a la vicepresidenta, pero puede consultarse en el sitio oficial de la Justicia.

El único hombre que la entendió a la perfección, quizás porque la conoce poco, pero igual se sentía intimidado y no quería ningún inconveniente, fue el copresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat), en ese extraño encuentro que se vivió en el CCK, donde la vicepresidenta logró centrifugar con su discurso el “miércoles negro” que confirmaba la inflación cósmica, la incapacidad de Martín Guzmán de organizar la economía argentina y la de los “funcionarios que no funcionan”, la mayoría hombres también puestos o aceptados por ella.

“Uno se siente como haciendo de telonero de los Beatles (sí, lo castellanizó; aclaración para exquisitos del cuarteto británico) y es un poco complicado, pero voy a ir todo lo rápido que pueda”, dijo Javier López Fernández, o más conocido como Javi López, aunque la vicepresidenta lo rebautizó Jordi, y el legislador español del Partido de los Socialistas de Cataluña lo tomó con una sonrisa y un halago casi inmerecido. Qué oportunidad perdida para el otro Fernández, Alberto, que ha demostrado sus habilidades como guitarrista y compositor, aunque musicalmente algo quedado en los 60/70, pero que en 2019 aceptó liderar la fórmula presidencial, en la que parecía que la “telonera” iba a ser Cristina Kirchner.