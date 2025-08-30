Un cambio dramático en el escenario político

Pedirle consejos operativos y financieros al menemismo mientras se pretendía encarnar la mismísima purificación de la política, pudo no haber sido una buena idea. Pero admitamos, al menos, que Carlos Menem tenía abierta día y noche una sala de enfermería para los heridos que dejaba: no quería que pasara la ambulancia de los opositores a recoger a sus víctimas y las convirtiera en vengativos cruzados contra su causa . Tampoco era tan amateur como para aceptar que sus enemigos futuros le llenaran amablemente las listas y los equipos con allegados y excolaboradores de doble o triple fidelidad: el oficialismo parece hoy embarazado de topos y traidores inminentes . A eso se agrega que la estrategia de “tabula rasa”, manejada a la bartola, funciona como radiador –se le pegan todos los bichos-, y como poderoso imán para ignorantes, oportunistas y granujas: piratería política con lo peor de cada casa, ralea de mercenarios con patente de corso que, para homenajear a Jorge Asís, tienen tendencia a conformar un “fenómeno recaudatorio”. Sumemos ahora un rasgo distintivo: el outsider posee una rara emocionalidad, se fanatiza con ideas y con caras recién conocidas, y le encantan los lúmpenes que lo adulan; los avasalla con sus monólogos, comparte con ellos secretos de chat y de sobremesa, y al mínimo contratiempo o rabieta, él y su hermana los echan del paraíso a patadas, e incluso ordenan a veces humillarlos a través de la prensa afín o de sus “tanques” digitales. Amistades fulminantes y enemistades bruscas, y en el medio testigos de trastiendas y trapicheos que van juntando bilis e información clasificada: bombas de tiempo. Esta sociología del poder se completa con que al Presidente lo aburre la política , con que no tiene a un árbitro empoderado y por encima de todos que administre al menos las internas dañinas, y también con su insólito empeño por pisotear aliados y plantarles en el territorio a francotiradores violetas para atacar impiadosamente a gobernadores e intendentes que le han tendido la mano: sobreestimando su potencia y subestimando la fuerza de los demás, ha transformado así a pacíficos y amigables en hostiles, con las consecuencias legislativas y electorales que eso implica . La Libertad Avanza es una impresionante factoría de enemigos externos y también intestinos, puesto que sus dos líderes han sido también muy mal pagadores con su propia guardia pretoriana de las redes, donde hoy se mastica bronca y riesgoso desencanto. Allí anidaba, además, la pringosa idea de que la insensibilidad social se había puesto de moda, que la motosierra resultaba hasta graciosa y podía mutilar a cualquiera, y que por lo tanto perjudicar a los jubilados, a los discapacitados y a los médicos del Garrahan era cool y gratuito: la sociedad había experimentado un irreversible cambio cultural y estaba alineada con esas carnicerías indiscriminadas y sin anestesia. Se equivocaban . El daño de esas acciones aparece claramente en los sondeos más serios: lo contrario del buenismo demagógico de antaño no es la crueldad sino la eficiencia pragmática, el cuidado humano y la sensatez . Ahora una gran mayoría da por descontado, sin necesidad de una mínima prueba jurídica y viendo a los mileístas actuar como culpables, que mientras acusaban a todos de ensobrados los propios se ensobraban con presunto dinero destinado a la discapacidad. Y que los adalides de la anticasta posiblemente “robaban para la corona” y para los duques y condes del reino. “Unión por la plata”, dijo la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti describiendo a su bloque. “ Están molestos porque les estamos afanando los choreos ”, le respondió imaginariamente Javier Milei. El impúdico show del inconsciente ante la vista de cualquiera.

La estrategia de “tabula rasa”, manejada a la bartola, funciona como radiador –se le pegan todos los bichos-, y como poderoso imán para ignorantes, oportunistas y granujas

Esta nueva indignación sería mucho más controlada si no se diera en un contexto de estancamiento, donde se va descubriendo a la vez que los “econochantas” no chanteaban tanto como parecía: hasta miembros del “mejor equipo económico de la historia” deslizan en off the record que Milei les impuso medidas equivocadas, y es evidente que las secuelas tienen muy preocupados a los técnicos, furiosos a los bancos y asustadísimos a los mismos empresarios que hasta hace unos meses no consideraban a Milei un aprendiz de brujo sino un candidato firme al premio Nobel. Tanto las encuestas de imagen, los índices de confianza y el riesgo país, como la opinión hoy alarmada de especialistas hasta hace poco muy optimistas con la mecánica y el rumbo, exhiben un problema concreto que no pueden disimular contabilidades creativas, diatribas de atril o streaming, ni balandronadas de panel.

Las secuelas tienen muy preocupados a los técnicos, furiosos a los bancos y asustadísimos a los mismos empresarios que hasta hace unos meses no consideraban a Milei un aprendiz de brujo sino un candidato firme al premio Nobel