Un gobierno que es víctima de sus propias torpezas

Al margen de la orden del presidente Javier Milei a su tropa de cerrar filas en apoyo de Manuel Adorni, hay funcionarios que no dejan de masticar bronca ante el escandalete protagonizado por el caído en desgracia jefe de Gabinete que provocó un festival de memes en tiempo récord . No faltan quienes creen que quien fue vocero presidencial hasta ser ascendido a su actual cargo merecería ser despedido, no porque se lo pueda considerar corrupto, sino por chambón .

Lo cierto es que, una vez más, el gobierno de Milei ha sido víctima. No de la oposición ni de los medios de comunicación, como intentan explicar en su defensa ciertas voces del oficialismo, sino de sus propias torpezas.

Adorni cometió varios errores no forzados que hoy paga todo el Gobierno en términos de pérdida de credibilidad. Subió a su mujer, Bettina Angeletti, al avión presidencial con destino a Nueva York; ofreció una explicación que no satisfizo a casi nadie y recurrió a una frase más que desafortunada, de la que más tarde se arrepintió: sugirió que tenía derecho a estar acompañado por su esposa mientras se estaba “deslomando” en Manhattan , donde tuvo lugar la Argentina Week. Por si eso fuera poco, surgió información, acompañada por un video filmado en el aeropuerto de San Fernando, según la cual el jefe de Gabinete viajó a Punta del Este con su familia en un costoso jet privado durante el fin de semana de carnaval.

Acostumbrado a las chanzas dirigidas a opositores y a periodistas, el jefe de Gabinete debió beber en las últimas horas de su propia medicina. Tuvo que soportar innumerables memes. Hasta una conocida agencia de turismo inició una campaña de marketing subiéndose a la controversia desatada por Adorni y promocionando vuelos con la leyenda “para el que quiera irse una semana a deslomarse a Nueva York” .

Para colmo, este episodio se produjo pocos días después de que Milei proclamase “la moral como política de Estado” , al tiempo que aún se recuerda al propio Adorni, allá por agosto de 2024, anunciando un decreto vigente que prohíbe los viajes particulares en aeronaves públicas. La ley de ética pública determina, igualmente, que los bienes del Estado no pueden ser usados en beneficio propio o de familiares de funcionarios.

El Presidente Javier Milei en la Universidad Yeshiva, en Nueva York Guillermo Idiart

Fue grande el malestar advertido en distintas áreas del Gobierno frente a la repercusión que tuvo el hecho. Fundamentalmente, porque hizo que la mirada de la opinión pública se posara en este episodio autoinfligido, relegando a un segundo plano el encuentro de Milei y otros funcionarios con inversores en Manhattan. Este “road show” financiero, tendiente a exhibir a la Argentina como un destino atractivo para el capital global, debía significar el retorno del país a la escena internacional.

También el affaire de Adorni eclipsó la trascendencia de uno de los datos más relevantes del reciente viaje presidencial a la capital mundial de las finanzas. Hablamos de la presencia de 11 gobernadores provinciales que acompañaron a Milei , algo que podría interpretarse como un aval a la gobernabilidad , una cuestión que hasta hace escasos meses estaba entre las que más dudas provocaba entre inversores internacionales y en el propio FMI.

El episodio que involucró a Adorni contribuyó a disparar cierta paranoia en algunos rincones del Gobierno

No ayudó tampoco que el mensaje del presidente de la Nación a los hombres de negocios se concentrara una vez más en severos cuestionamientos a empresario como Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Aluar). No parece una buena idea que un primer mandatario que viaja a Nueva York, supuestamente para seducir a inversores, emplee tantos minutos en criticar a importantes hombres de empresa. ¿Qué inversor que esté evaluando invertir en la Argentina no podría pensar que será maltratado de igual manera?

Aun cuando Milei apueste por un modelo económico de apertura comercial al mundo y alejado del intervencionismo estatal, el mensaje que trasluce es el de un gobierno que patotea a los empresarios.

En el plano interno, el episodio que involucró a Adorni contribuyó a disparar cierta paranoia en algunos rincones del Gobierno , a partir de lo que se consideró como una “filtración” que perjudicó al jefe de Gabinete. Se preguntan de dónde salió la información sobre el viaje del funcionario a Punta del Este y, en particular, el video que lo muestra tomando el jet privado en el aeropuerto de San Fernando.

Las desconfianzas por esa filtración se mezclan con la disputa interna que enfrenta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con Santiago Caputo, el asesor desplazado del triángulo de hierro de Milei, pero que aún maneja los hilos de la Secretaría de Inteligencia.

Cada vez que surge algún episodio capaz de afectar negativamente la reputación de funcionarios mileístas, se producen dentro de Pro movimientos “independentistas”, que procuran separar a lo que queda del macrismo de la gestión Milei.

Referentes macristas se ilusionan, entonces, con el final de la sangría que empezó a profundizarse después de las últimas elecciones, cuyo indicador era el pase de militantes y dirigentes de Pro a La Libertad Avanza.

Algo de este distanciamiento del macrismo respecto del gobierno mileísta podría comenzar a verse desde el jueves próximo, cuando se reúna en Parque Norte la dirigencia de Pro. Por lo pronto, pensando en recomponer vínculos con vistas a una posible alianza electoral, Mauricio Macri le transmitió al jefe de gobierno porteño, su primo Jorge, la necesidad de no confrontar con Horacio Rodríguez Larreta, ni en redes sociales ni en ningún lado. El pedido se viene cumpliendo.