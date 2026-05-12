Javier Milei y sus medidas, en vivo: la marcha por el financiamiento universitario y la causa Adorni
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Elisa Carrió, sobre Adorni: “Como funcionario tenés la obligación de demostrar que las acusaciones son falsas”
La líder y fundadora de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió analizó la coyuntura nacional y se refirió a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado de supuesto enriquecimiento ilícito. “La concepción que Milei tiene del poder es que vos podés obtener dinero legítimo de cualquier forma y por cualquier medio, aunque no sea de un modo legal”, manifestó “Lilita”.
“Durante el kirchnerismo, cuando a mí me acusaron por enriquecimiento, luego de vender un departamento, yo presenté toda la información de una operación que fue en blanco”, relató Carrió, y agregó: “Como funcionario tenés la obligación de vindicarte, es decir, demostrarle a la sociedad que lo que están diciendo es falso”.
El Gobierno levanta la guardia ante la marcha universitaria y la define como “completamente política”
En la antesala de la nueva Marcha Federal Universitaria, prevista para este martes a las 17 con la Plaza de Mayo como epicentro, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, rompieron el silencio. En dupla con su jefa directa, el funcionario definió a la convocatoria como “completamente política”.
En un diálogo llevado adelante en la sede de la calle Pellegrini de Capital Humano, ambos hablaron con un grupo de medios para dar su visión de la nueva marcha, rebatir acusaciones del sector universitario y apuntar contra los datos con los que se manejan para tomar decisiones. Ambos funcionarios resaltaron además, que siempre están “abiertos al diálogo” con todas las autoridades y representantes del área.
Milei, entre la rebeldía de Bullrich y la resistencia universitaria
La pregunta clave del día es esta: si el mismo nivel de desgobierno que el oficialismo mileísta exhibe en el caso Adorni se llevará puesto también el vínculo con la universidad pública argentina y el contrato ciudadano que la sostiene. No es una pregunta menor.
Del caso Adorni acaba de brotar el primer acto de rebeldía a la autoridad presidencial de un hiperpresidencialismo a la enésima potencia como el de Javier Milei: una grieta que sale de las mismas entrañas del Poder Ejecutivo y expone una debilidad hasta ahora inédita en la capacidad del dúo Milei-Karina Milei para disciplinar a sus jugadores más fuertes.
Así será la marcha universitaria que medirá la fuerza del reclamo de financiamiento frente a la negativa del Gobierno
La calle fue el escenario que puso en dimensión el descontento social: aquel 23 de abril de 2024, a poco más de cuatro meses de haber asumido el actual gobierno, unas 430.000 personas participaron de la primera marcha federal universitaria. Muchos interpretaron que esa multitud no solo salió a manifestar su disconformidad por los recortes en Educación, sino también para ratificar la idea de la universidad pública como ese puente fantástico que transforma al hijo de cualquier vecino en un profesional. El concepto está imbricado en la propia identidad nacional, en la idea de ascenso social. Concepto que, desde hace algún tiempo, también entró en crisis.
En aquella oportunidad, lo masivo de la marcha obligó al gobierno nacional, a pesar de sostener su discurso de intransigencia, a sentarse y negociar partidas. La gran pregunta que se hacen por estas horas tanto en el Gobierno como en el ecosistema universitario es si la movilización convocada para este martes, la cuarta de este tipo, tendrá el impacto de aquella primera o si, por el contrario, se disolverá en medio de otros reclamos sociales que agitan las aguas por estos días.
Así se divide el Gobierno ante la crisis del jefe de Gabinete
En el Gobierno pocos alzan la voz y hay tensión. Quedó en evidencia el viernes pasado, cuando en la última reunión de gabinete Patricia Bullrich intervino en soledad para debatir sobre la situación patrimonial de Manuel Adorni, un asunto que atraviesa a todo el equipo de ministros.
Pasaron ya más de dos meses desde aquella foto que desató la crisis, en la tumba del rebe de Lubavitch de Nueva York, de Adorni junto a su esposa Bettina Angeletti. Sin justificar aún su patrimonio y con derivaciones judiciales casi a diario, el destino político del jefe de Gabinete sigue siendo tema de acalorada discusión entre los más altos dirigentes de la gestión de Javier Milei. Preocupa en el Gobierno la caída en la imagen del Presidente y su posible impacto en el año electoral. Reconocen en el oficialismo una caída de entre “siete y ocho puntos”. Así y todo, el Presidente fue categórico: “No voy a ejecutar a un inocente por más que cueste perder las elecciones”.
El Gobierno recortó casi $2,5 billones, con un fuerte ajuste en educación y universidades
Mediante una decisión administrativa, la gestión de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que incluyó un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades. El monto del ajuste equivale aproximadamente a un 1,6 por ciento del Presupuesto.
Los principales cambios incluyen ajustes por deudas previsionales y el plan de retiro de la Anses, pero también la poda se da en el presupuesto educativo en la previa a la marcha federal universitaria, cuyo epicentro será mañana, en la Plaza de Mayo.
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