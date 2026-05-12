Javier Milei y sus medidas, en vivo: la marcha por el financiamiento universitario y la causa Adorni

La líder y fundadora de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió analizó la coyuntura nacional y se refirió a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado de supuesto enriquecimiento ilícito. “La concepción que Milei tiene del poder es que vos podés obtener dinero legítimo de cualquier forma y por cualquier medio, aunque no sea de un modo legal”, manifestó “Lilita”.

“Durante el kirchnerismo, cuando a mí me acusaron por enriquecimiento, luego de vender un departamento, yo presenté toda la información de una operación que fue en blanco”, relató Carrió, y agregó: “Como funcionario tenés la obligación de vindicarte, es decir, demostrarle a la sociedad que lo que están diciendo es falso”.