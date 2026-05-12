Marcha universitaria, en vivo: todo sobre la movilización a Plaza de Mayo hoy, martes 12 de mayo

Movilizacion en la UBA

Además de los docentes, los alumnos y miembros de las distintas comunidades educativas también llamaron a acercarse a la marcha de este martes. “Hay que volver a generar consenso de que la UBA funciona: todos los estudiantes que eligen esta casa de estudios lo entiendan y hay que reafirmar este compromiso”, aseguró el presidente del Centro de estudiantes de la Facultad de Medicina.

En diálogo con LN+, el joven resaltó que la mayoría de los estudiantes “tiene el tema en agenda” y reconoce que la universidad necesita la Ley de presupuesto universitario. “No hay muchos que crean que no es importante o que se llenen la boca hablando de lo que dice [Javier] Milei o el Gobierno. Hay consenso de que necesitamos esta ley que va a favor de todos y en contra de nadie“, afirmó.