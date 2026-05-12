Marcha universitaria, en vivo: todo sobre la movilización a Plaza de Mayo hoy, martes 12 de mayo
El minuto a minuto de la convocatoria en reclamo por la ley de financiamiento que comenzará a las 17; reacciones del Gobierno y apoyo de la oposición
Los alumnos
Además de los docentes, los alumnos y miembros de las distintas comunidades educativas también llamaron a acercarse a la marcha de este martes. “Hay que volver a generar consenso de que la UBA funciona: todos los estudiantes que eligen esta casa de estudios lo entiendan y hay que reafirmar este compromiso”, aseguró el presidente del Centro de estudiantes de la Facultad de Medicina.
En diálogo con LN+, el joven resaltó que la mayoría de los estudiantes “tiene el tema en agenda” y reconoce que la universidad necesita la Ley de presupuesto universitario. “No hay muchos que crean que no es importante o que se llenen la boca hablando de lo que dice [Javier] Milei o el Gobierno. Hay consenso de que necesitamos esta ley que va a favor de todos y en contra de nadie“, afirmó.
Comunicado de Capital Humano
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, informa que frente a las denuncias sobre un supuesto desfinanciamiento de las Universidades Nacionales, resulta imperioso analizar los datos reales que sustentan la gestión de los recursos… pic.twitter.com/MUq6QCSaqI— Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) May 12, 2026
El reclamo docente
“El día a día viene con complejidades desde hace dos años: lo salarial de los trabajadores, en facultades tan grandes hay dificultades... El aumento del transporte también”, consignó Emiliano Cagnacci, docente de la materia de Sociedad y Estado en diálogo con LN+.
Y añadió: “A mí me toca dar clases, soy docente y lo hago con vocación, pero ahora lo que esta en crisis es la comunidad universitaria. Soy profesor titular, el máximo cargo jerárquico, con 15 años de antigüedad y 10 horas semanales: cobro 330 mil pesos de bolsillo“.
Cagnacci también analizó la situación con el Gobierno y las críticas que reciben de parte de los funcionarios de la administración mileísta, que califican la marcha de una “manifestación política”. “Uno está acostumbrado a que siempre hubo provocaciones. Al principio éramos los docentes adoctrinadores. Parece que nos acostumbramos a esto y no estamos discutiendo lo importante”, lamentó y remarcó: “No entiendo que en democracia que no discutamos lo importante: el último llamado a discutir el salario fue en el segundo semestre de 2024″.
Así será la marcha universitaria
La calle fue el escenario que puso en dimensión el descontento social: aquel 23 de abril de 2024, a poco más de cuatro meses de haber asumido el actual gobierno, unas 430.000 personas participaron de la primera marcha federal universitaria. Muchos interpretaron que esa multitud no solo salió a manifestar su disconformidad por los recortes en Educación, sino también para ratificar la idea de la universidad pública como ese puente fantástico que transforma al hijo de cualquier vecino en un profesional. El concepto está imbricado en la propia identidad nacional, en la idea de ascenso social. Concepto que, desde hace algún tiempo, también entró en crisis.
En aquella oportunidad, lo masivo de la marcha obligó al gobierno nacional, a pesar de sostener su discurso de intransigencia, a sentarse y negociar partidas. La gran pregunta que se hacen por estas horas tanto en el Gobierno como en el ecosistema universitario es si la movilización convocada para este martes, la cuarta de este tipo, tendrá el impacto de aquella primera o si, por el contrario, se disolverá en medio de otros reclamos sociales que agitan las aguas por estos días.
Los números detrás de la pulseada y el fantasma de la marcha que golpeó al Gobierno
La comunidad universitaria vuelve a reclamar por su presupuesto. El eje de esta cuarta marcha apunta a que la administración de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios y encomienda al Poder Ejecutivo a actualizarlos de manera mensual por inflación.
El Gobierno, por su parte, ya dejó en claro que está dispuesto a llevar su postura hasta la última instancia para evitar cumplir la norma sancionada y sostenida el año pasado por el Congreso. En ese camino, recurrió a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario que fue aceptado. La medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras un planteo de los rectores de las universidades, quedó entonces suspendida hasta que se expida el máximo tribunal.
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