El 19 de enero de 2023, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez firmaron en Barcelona un Tratado de Amistad y Cooperación entre Francia y España. El acuerdo, análogo al que une a Francia con Alemania, Italia y Polonia, y a España con Portugal y Marruecos, versa sobre los asuntos más variados, desde la seguridad hasta la cultura y la educación, y basta echarle un vistazo para comprender que es obviamente beneficioso para los ciudadanos de ambos países. En 2025 la Asamblea francesa lo tramitó casi de oficio. Es lo que hubiera debido ocurrir en España; pero, aunque el Congreso aprobó el texto el 16 de junio –con la oposición del PP y VOX–, el 6 de julio lo bloqueó el Senado, bajo el control del PP. ¿Motivo? El PP alega que puede ser inconstitucional uno de los puntos del acuerdo, según el cual un miembro del gobierno francés será invitado a participar de forma periódica en el Consejo de Ministros español, y a la inversa, lo cual podría chocar con el artículo 98 de la Constitución, que establece que el gobierno solo se compone “del presidente, de los vicepresidentes, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley” (y, según la ley 50/1997 del gobierno, al Consejo de Ministros solo pueden asistir el propio gobierno y algún alto cargo). Ahora bien: eso no es un motivo; es una excusa. Aparte de que en los acuerdos de Francia con Alemania e Italia figuran cláusulas idénticas, lo cierto es que, a fin de sortear el posible obstáculo constitucional, los gobiernos de Francia y España firmaron un documento donde se especifica que los ministros del otro país no se sumarían a la reunión formal del Consejo, sino que lo harían “en los márgenes” del mismo. ¿Cuál es entonces el motivo real del bloqueo?

La respuesta es obvia: se trata de dejar claro que el Parlamento está paralizado y el gobierno es incapaz de aprobar el acuerdo más elemental; es decir: se trata de pegarle una patada al gobierno. Es un disparate, que vuelve a probar que la actual oposición es la más patosa de la democracia. Asombrosamente, el PP no parece reparar en que lo que ha hecho es pegarle una patada al gobierno español, sí, pero pegársela en el culo del gobierno francés, que está perplejo. ¿No entiende el PP que un partido de Estado como él debe mantener las mejores relaciones con Francia, país vecino, potencia mundial, aliado en la UE y la OTAN y principal socio comercial de España (nuestros intercambios con Francia superan los que tenemos con todo el continente americano)? Si no entiende eso el PP, ¿qué demonios entiende? Pero hay más. Una cosa segura que sabemos sobre el poder, como mínimo desde Homero, es que trastorna a su poseedor, quien tarde o temprano pierde el sentido de la realidad. De ahí que la democracia sea el menos malo de los sistemas políticos: no solo porque nos permite elegir a nuestros gobernantes, sino también —o, sobre todo— porque nos permite cambiarlos sin traumas; de ahí que la alternancia en el poder sea tan consustancial a la democracia como las elecciones (una democracia sin alternancia en el poder es una autocracia). Pues bien, todo parece indicar que, tras las próximas elecciones, el PP gobernará España, solo o acompañado (más bien acompañado: mal acompañado); la verdad, sin embargo, es que no está haciendo ningún mérito para gobernar. Le conviene hacerlo. Y el primer mérito que debería hacer consiste en convencernos a todos, pero sobre todo a quienes no compartimos ni sus ideas ni su cultura política, de que es un partido responsable, capaz de poner el interés general por encima del particular, los beneficios de su país por delante de los suyos. No sé si, en lo que resta de legislatura, el PP intentará convencernos de ello o se conformará con llegar al poder por deméritos del contrario, que es la peor forma de hacerlo (y la menos segura); lo que sí sé es que, hasta ahora, no se ha ganado nuestra confianza. El bloqueo del acuerdo con Francia es una prueba más de que sigue sin querer o saber ganársela.