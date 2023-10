escuchar

¿Argentina necesita dólares? Sí. ¿Argentina necesita generar empleo privado calificado en vez de más planes? Sí. ¿El turismo en la Argentina es abrumadoramente turismo de naturaleza en Parques Nacionales? Sí.

¿El estado gasta mucho menos de lo que genera en materia de turismo en Parques Nacionales? Sí.

Entonces, si el turismo en parques nacionales trae dólares al país y genera empleo privado calificado: ¿alguien puede explicar porqué Milei y Villarruel se opusieron a crear un parque en Córdoba, otro en Chaco y otro en el Mar Argentino? Fue así:

• El 16 de junio de 2022 votaron en contra de la creación del Parque Nacional Ansenuza, un lugar de gran potencial turístico en la provincia de Córdoba, cuya infraestructura operativa ademásserá donada a la Argentina (¡No nos costó un centavo a los contribuyentes!) El parque se creó igual, pero al ver esos votos los donantes se sorprendieron, no entendían que haya gente que votara en contra de algo tan positivo para el país. Raro, pensamos todos.

• El 6 de julio de 2022 el partido de Milei votó otra vez negativamente, esta vez contra la creación del Parque Nacional Marino Agujero Azul destinado a imponer la soberanía argentina más allá de la milla 200 en el lecho marino para contribuir a defender nuestros recursos pesqueros en forma sustentable evitado que nos los roben otros países como permanentemente ocurre. Otra vez patearon en contra.

• El 29 de marzo de 2023, nuevamente votaron en contra de la creación del Parque Nacional Laguna del Palmar en Chaco. Un proyecto motorizado por emprendedores locales para activar el turismo de avistaje de fauna en una zona muy necesitada de empleo privado. Y otra vez la pregunta: ¿Qué tendrán contra los parques nacionales?

La idea no es llorar diciendo “¡ay que horror, que desalmados!” Más bien entender qué les pasa. Si lo hicieron de mal asesorados nomás, cero drama, se disculpan y prometen que si llegan al poder van a ayudar a crear más parques nacionales y potenciar los existentes como ocurre ininterrumpidamente desde hace 89 años. Ahora (y esto sí ya sería preocupante…) si estas personas efectiva y deliberadamente están en contra de algo tan positivo para la economía y la naturaleza argentinas como es el Sistema de Parques Nacionales como para votar en contra, no una sino tres veces, estamos ante algo que no tiene lógica. Sinceramente, no se entiende. Y no está bueno.

Exvicepresidente de la Administración de Parques Nacionales