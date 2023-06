Wado, el candidato que la rema con el reloj en contra

escuchar

Si no es del palo no sirve; se desmarca o es ni fu ni fa, como Alberto Fernández. Palabras más, palabras menos, es lo que piensa Cristina Kirchner de su fallido experimento gubernamental con el Presidente.

Dispuesta a no cometer el mismo error, pero con la pretensión, tal vez, de ofrecer un “Volvemos mejores (Parte 2)” buscó entre sus huestes más fieles (La Cámpora) al personaje que pudiese resultar menos revulsivo para electorados ajenos y supuso haberlo encontrado en Wado de Pedro.

Presiente que es la persona ideal porque escapa, paradójicamente, del perfil promedio de la organización que lidera su máximo hijo: es profesional, productor agropecuario, no tan dado a belicosidades verbales, más sobrio, con una tartamudez a la que le va ganando y que, por eso, también produce empatía. Que visita Expoagro y hasta se saca una foto con un alto directivo de Clarín; que se siente más a gusto visitando programas de C5N y El Destape, pero que también puede dialogar con Alejandro Fantino, en Neura (la propia emisora del conductor); hasta jugar al metegol, en TN, y visitar los magazines de Pamela David, en América, y de Verónica Lozano, en Telefe, que no le plantean preguntas incómodas. Julia Mengolini, en su Futurock, hasta lo exalta como “barrenador de tsunamis”.

El entorno del ministro del Interior se jactó imprudentemente de un clip que solo debía sugerir un lanzamiento presidencial sin serlo. Pero pudo más la tentación de caer en una comparación forzada. Es que no hay tiempo que perder y las encuestas no reaccionan. Lo celebraron con la cándida euforia de chicos del secundario.

“El video publicado por Wado de Pedro en sus redes sociales el 25 de mayo, a las 21 –se lanzaron a la web para jetonear una supuesta victoria virtual que sueñan trasladar idéntica al cuarto oscuro–, alcanzó tres millones de visualizaciones. El de Larreta, publicado el 23 de febrero [se refieren al respectivo lanzamiento del jefe del gobierno porteño] llegó a 2,8 millones de visualizaciones en tres meses. Además, se destaca el impacto positivo alcanzado: 24.000 me gusta contra 5600 del spot de Larreta; 5000 retuits de Wado contra 2500 de Larreta”.

Suena “Wadu Wadu”, de Virus; recibe la bendición del Indio Solari; se hace el gracioso en TikTok. La consigna es ablandar, llamar la atención y despertar simpatía, sin entrar en detalles programáticos, solo generalidades retóricas. Todo vale para hacerse de nuevos votantes contra reloj.

Para los propios genera dos tipos de mensajes: férreo verticalismo cristinista para la militancia camporista y otro más productivista para seducir a la patria sindical más rancia y a la más progre, con los matices de cada caso. Significativa la foto de familia con los dedos en V posando delante de una gigantografía en la que se ven a Juan y a Eva Perón repartiendo bicicletas. Toda una declaración de principios.

Su padrino gremial, Luis Barrionuevo, le tiraba huevos a Cristina en Catamarca. Pero eso fue hace mil y ya prescribió. En el verano, el líder gastronómico le rentó un avioncito que sobrevolaba las playas marplatenses con la leyenda “Se viene Wado”. Mejor no hablar de las disonancias ideológicas. Es así la comunicación del candidato más factible del Frente de Todos: bamboleante; de distintas tonalidades y calibres, según el auditorio que enfrente. En eso se parece un poco a Alberto Fernández, a quien pretende suceder. Busca caerle bien a la mayor cantidad de personas posible.

El apuro por llenar la agenda de infinitas actividades en tiempo récord se nota mucho. Es que su nivel de reconocimiento sigue siendo exiguo. Una encrucijada con final abierto para su principal patrocinadora, que sabe que se vienen unas elecciones cruciales, en las que el peor dato no es una previsible derrota (ya no solo por poco conocido; también por la pésima performance del gobierno que integra), sino la profundidad de esa caída. Una cosa es salir segundo y otra muy distinta es quedar tercero y no entrar siquiera en el ballottage (la obsesión actual de CFK) con la pérdida dramática en la representación legislativa que ello significaría. Un problema muy difícil de resolver para la maestra mayor de obras del desvencijado edificio del oficialismo. Pero las mínimas opciones (Massa, Kicillof) se van estrechando por distintas razones, en tanto que Daniel Scioli y Agustín Rossi porfían con presentarse a las PASO. En tan solo veinte días quedará formalizada la lista de candidatos que aspiran a convertirse en presidente el próximo 10 de diciembre.

De Pedro transcurre con cierta soltura por un presente ambivalente que se expresa en sendos carriles paralelos de comunicación: uno más formal, el del funcionario/candidato, que da cuenta de sus actos y declaraciones, y otro mucho más informal, que busca conectar con las audiencias más jóvenes, llamado “La remisería de la Rosada”, que en Twitter, Instagram y, especialmente, en TikTok nos muestra a un Wado descontracturado y menos aburrido. “Lo hicimos para boludear y quedó. Este sitio no es oficial, ni todo lo contrario”, es la carta de presentación del espacio. Allí se lo ve mate en mano, montado a un tractor, firmando autógrafos y haciendo todo tipo de monerías. También se juega con el parecido mutuo con el actor Esteban Lamothe.

“Es un año de mentiras, de mucho marketing”, dijo hace poco. Pareció una autocrítica involuntaria.