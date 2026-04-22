¿Y si el problema no es cómo enseñamos, sino dónde?

El aprendizaje no depende solo de lo que se enseña, sino de los espacios en los que sucede. Pensar las aulas hoy es pensar cómo generar atención, sentido y comunidad.

Durante mucho tiempo pensamos la educación casi exclusivamente desde los contenidos, las metodologías o las evaluaciones. Cómo enseñar mejor, cómo medir mejor, cómo organizar mejor el sistema. Pero hay una dimensión que quedó en segundo plano y que, sin embargo, tiene un impacto decisivo en todo lo que ocurre dentro de una escuela: los espacios.

¿Y si el problema no es solo cómo enseñamos, sino dónde?

Los espacios también educan. Influyen en cómo nos sentimos, en cómo nos movemos, en cómo nos vinculamos y, en definitiva, en cómo aprendemos. Sin embargo, mientras otros ámbitos -como el mundo del trabajo- vienen transformando sus entornos para favorecer el bienestar, la creatividad y la concentración, muchas escuelas siguen funcionando en estructuras que prácticamente no cambiaron en décadas.

Aulas iguales para todos, durante horas, con dinámicas que suponen que todos pueden y deben aprender de la misma manera. Pero hoy sabemos que eso no es así.

No todos aprenden igual. Y, por lo tanto, no todos deberían aprender en el mismo tipo de espacio.

Pensar la arquitectura escolar no es un tema estético ni accesorio. Es una decisión pedagógica. Implica preguntarse qué tipo de experiencias queremos que sucedan dentro de la escuela. Si queremos estudiantes pasivos o activos. Si buscamos silencio permanente o momentos de intercambio. Si entendemos el aprendizaje como algo individual o como una construcción con otros.

Los ambientes pueden invitar o pueden expulsar. Pueden generar confianza o incomodidad. Pueden habilitar el movimiento, la exploración, la concentración o, por el contrario, limitar todo eso.

Por tal motivo, cuando hablamos de transformar la educación, muchas veces ponemos el foco en cambiar programas o incorporar tecnología, pero dejamos intacto el escenario donde todo eso ocurre. Y sin embargo, ese escenario condiciona profundamente los resultados.

La neurociencia hace tiempo viene mostrando algo que en la práctica cotidiana se percibe con claridad: el aprendizaje está profundamente condicionado por el bienestar. La atención, la memoria y la capacidad de sostener un proceso no dependen solo del contenido, sino también del entorno emocional y físico en el que ese aprendizaje ocurre.

No es un detalle menor. Distintos estudios sobre entornos educativos muestran que variables como la luz, la ventilación o la organización del espacio pueden impactar directamente en el rendimiento de los estudiantes. Un informe de la Universidad de Salford, en el Reino Unido, incluso señala mejoras de hasta un 16% en los resultados de aprendizaje asociadas a estas condiciones.

En ese sentido, la idea de “traer el bosque al aula” -o llevarla hacia él- no es una metáfora poética. Es una invitación concreta a repensar los entornos. A generar espacios más abiertos, más diversos, más vivos. Lugares donde no todo esté dado de antemano, donde haya opciones, donde cada estudiante pueda encontrar la forma en la que mejor aprende. Esto no implica grandes inversiones ni transformaciones imposibles. Existe una idea bastante instalada de que innovar en arquitectura educativa requiere presupuestos elevados o infraestructuras sofisticadas. Y si bien los recursos siempre ayudan, no son la condición principal. Lo central es la intencionalidad.

Hay docentes que, con muy poco, logran transformar un aula. Cambian la disposición, habilitan rincones, incorporan movimiento, generan distintas dinámicas de uso del espacio. Lo que hacen, en definitiva, es reconocer que el ambiente también enseña.

Pasar de un modelo único a una diversidad de espacios es, en este sentido, un cambio cultural más que material. Implica aceptar que la escuela es un lugar donde conviven distintas formas de aprender, distintos ritmos, distintas necesidades. Y que esa diversidad tiene que estar reflejada también en los ambientes.

No se trata de que todo sea distinto todo el tiempo, sino de que exista la posibilidad de elegir, de moverse, de cambiar. Espacios para concentrarse, para trabajar en grupo, para distenderse, para crear. Espacios que sorprendan, que inviten, que generen ganas de estar.

Porque, en el fondo, la pregunta no es si los estudiantes tienen interés o no. La pregunta es si estamos construyendo las condiciones para que ese interés pueda aparecer. Y en esa construcción, la arquitectura -muchas veces subestimada- tiene mucho más que decir de lo que creemos.

Fundador de la Red Educativa Itínere y director ejecutivo de HUB Educación e Innovación