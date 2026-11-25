17.792 infracciones migratorias (falso turista, flagrancias, alertas). 11.517 impedimentos judiciales (capturas, condenas, etc). 86 problemas con la documentación (falsa, adulterada, robada). 103 residencias canceladas o rechazadas. 14.061 personas sin documentación habilitante. Y 9 rechazados por protocolo de trata de personas o tráfico. Pero ningún terrorista.

El Gobierno desconoció los “20.000 terroristas deportados” que el Presidente denunció a fines de septiembre, durante una entrevista con LN+. Allí, Javier Milei afirmó que esos 20.000 se sumaban a otros 10.000 “echados el año pasado”, y los definió como “gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”.

La afirmación del Presidente, sin embargo, no aparece en el informe de gestión que presentó al Senado el jefe de Gabinete, Diego Santilli. A partir de una consulta del bloque Justicialista, el Ministerio de Seguridad y la Cancillería no registraron ninguno de los terroristas denunciados por el Presidente.

La entrevista de Javier Milei con Luis Majul (28/09/2026)

En concreto, reportaron 23.035 incidentes de entrada al país a lo largo de 2025 y otros 20.533 en lo que va de 2026, a razón de unos 2000 casos por mes. Dentro del informe, es el número que más podría parecerse al señalado por Milei para denunciar un intento de complotar “contra el modelo argentino”, pero en ningún caso señala al terrorismo como causal: sí aparecen los casos infracciones migratorias (falso turista, flagrancias, alertas), impedimentos judiciales (capturas, condenas, etc), documentación falsa o robada, residencias canceladas o rechazadas, falta de documentos o la aplicación de protocolos específicos por trata o narcotráfico.

Además de los incidentes fronterizos, el informe incluye las “expulsiones materializadas” en los dos últimos años. Pero las cifras están lejos de las señaladas por Milei: 1454 extranjeros fueron expulsados del país tras la intervención de la Dirección de Extranjeros Judicializados de Migraciones. Y en otros 285 casos intervino el Departamento de Asesoramiento Operativo Permanente.

El Ministerio de Seguridad también desglosa el origen de las personas que protagonizaron estos 43.568 incidentes, encabezados en el podio por 9557 paraguayos, 9062 bolivianos y 8223 brasileños. Chile, Colombia, Perú y Venezuela extienden esa lista, con menos de 2000 casos cada uno.

Diego Santilli y Alejandra Monteoliva, junto a Karina Milei, en la cárcel de Devoto Fabián Marelli

Ciudadanos de los vecinos Paraguay (406), Bolivia (368) y Perú (283) también encabezan la lista de expulsados, donde hay más estadounidenses (4) que ciudadanos de países que suelen estar en la mira de funcionarios y militantes libertarios, como Rusia (3) y Cuba (1).

La frontera norte, la más transitada, es la principal fuente de incidentes de ingreso. Encabezan el ranking dos cruces en la provincia de Misiones, el Puente Internacional Tancredo Neves, con 9319 incidentes, y el paso Posadas-Encarnación, con 6839. La Quiaca-Villazón cierra el podio, con 6210 casos.

La pregunta elevada por el bloque Justicialista a Santilli buscaba despejar las dudas que había dejado la frase de Milei. En primer lugar, el bloque pidió precisar “en qué expedientes judiciales y resoluciones administrativas se fundaron las afirmaciones” del Presidente. También, que se precise la definición conceptual y el marco legal específico con el que Migraciones encuadró a las personas expulsadas como “terroristas”.

La bancada peronista también solicitó un detalle la intervención del Poder Judicial en esas expulsiones, y preguntó: “¿Hubo condenas firmes por delitos de terrorismo o se trató de expulsiones administrativas exprés?“. También requirió que ”informe el cómputo efectivo y comprobable de expulsiones realizadas bajo la estricta causal de ‘terrorismo’ durante el período 2025-2026 y la remisión de los protocolos aplicados.

Al final de la pregunta, el bloque opositor le pidió a Santilli que presente la estadística consolidada y la desagregación (por nacionalidad, edad, género y país de destino) de todas las expulsiones realizadas entre enero de 2025 y octubre de 2026. Esa pregunta, que no incluía la mención expresa al “terrorismo”, sí fue respondida por el Gobierno.