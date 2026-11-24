El embajador de Brasil en la Argentina, Julio Bitelli, volverá en los próximos días al país. Será sólo para retirar sus cosas y culminar los trámites de rigor, ya que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enojado por lo que considera desplantes renovados del gobierno argentino, decidió que su misión en la Argentina está concluida. En un contexto de tensión creciente, también está en duda la invitación del gobierno de Brasil al presidente Javier Milei para asistir a la asunción del cuarto mandato del líder del PT, el próximo 5 de enero. De todos modos, desde el gobierno argentino daban por descontada la ausencia de Milei allí, aún en el caso de que fuera invitado.

“La diplomacia se hace por señales, y está clarísimo que no quieren componer las cosas”, comentaron a LA NACION desde Itamaraty, la cancillería brasileña, confirmando de ese modo la información que el periodista Carlos Pagni publicara en su columna, anoche en su programa de LN+.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a la izquierda, y el presidente de Argentina, Javier Milei, están juntos mientras se sitúan para la foto de grupo con otros mandatarios que atienden a la Cumbre del Mercosur en Buenos Aires, Argentina, el jueves 3 de julio de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

“Lo que dijo el canciller [Pablo Quirno] tuvo mucho que ver”, expresaron en Itamaraty cuando la consulta giró hacia las razones de la decisión, que empeora aún más las ya desgastadas relaciones entre ambos gobiernos. En el programa televisivo de Mirtha Legrand, conducido por su nieta Juana Viale, Quirno explicó que el gobierno libertario no había reconocido oficialmente la victoria de Lula da Silva en el balotaje del 25 de octubre pasado porque tenía “dudas” sobre la transparencia del comicio. “Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación”, dijo el canciller ante una consulta del periodista Ignacio Ortelli sobre la ausencia de saludo de felicitación de Milei y la Cancillería hacia Lula da Silva.

“El que reconoce el resultado de la elección es el propio Tribunal Electoral brasilero, así que nosotros digamos sí o no, no cambia”, agregó el jefe de la diplomacia nacional. El tribunal electoral de Brasil adjudicó el triunfo de Lula da Silva por sobre Flávio Bolsonaro, con una diferencia que superó los cuatro millones de votos.

En otro tramo del programa televisivo, Quirno justificó esa actitud en que Brasil “nos sacó el embajador, y nos retiró el embajador”, en referencia al paso dado por el gobierno brasileño en agosto, que obligó a la Argentina a retirar, a su vez, a su embajador en Brasilia, Daniel Raimondi.

El gobierno de Brasil, que a principios de agosto ordenó el retorno de Bitelli a Brasil luego de los insultos del presidente Milei hacia Lula en la presentación de la candidatura presidencial de Bolsonaro, decidió −según pudo confirmar este diario− dejar de manera permanente el vínculo a nivel de Encargados de Negocios, cargo que en Buenos Aires ocupa el diplomático brasileño Eduardo Uziel.

En relación a la asunción de Lula da Silva, trascendió en distintos medios que Milei no sería invitado a la ceremonia en la que el presidente de Brasil asumirá su cuarto mandato. Un mes antes, el próximo 4 de diciembre, Milei y Lula da Silva podrían cruzarse en Montevideo durante la cumbre de presidentes del Mercosur, en la que la Argentina asumirá la presidencia del bloque regional de manos de Uruguay. Aunque medios de ese país dan por descontada su presencia, en la Casa Rosada evitaron confirmarla.

Lo que está claro es que el vínculo bilateral, al menos en lo que hace a la relación entre los presidentes, continuará por un camino de aspereza.

Quirno criticó, días atrás, la reciente presencia de Lula da Silva en España y su foto con el presidente socialista Pedro Sánchez, que en las elecciones del domingo próximo buscará continuar al frente de país.

Tal como informó LA NACION, el partido de Lula da Silva, el PT, enviará el mes próximo a dos de sus dirigentes de peso, el jefe de asesores presidenciales Celso Amorín y el presidente del estratégico Banco Nacional de Desarrollo, Aloizio Mercadante, a la reunión del Grupo de Puebla que se llevará a cabo en La Rioja, y en el que estarán representantes de la oposición kirchnerista y peronista.

El futuro del Mercosur, del que Brasil y Argentina son los principales actores, las inversiones brasileñas en Vaca Muerta, o las proyectadas compras argentinas de submarinos franceses fabricados en Brasil son algunas de las incógnitas del vínculo bilateral, que pasa por uno de sus peores momentos desde el retorno de la democracia al país, en 1983.