A 40 años de la sentencia del juicio a las juntas, la Corte Suprema homenajeó a los jueces que condenaron a la cúpula de la dictadura militar

A 40 años del juicio a las juntas militares, que condenó a los máximos jerarcas de la dictadura militar, la Corte Suprema de Justicia homenajeó a los seis jueces que firmaron esta histórica sentencia en un acto donde les agradeció haber sostenido los pilares de la democracia cuando estaba en riesgo.

En los discursos que dieron los homenajeados, sus familiares y los propios jueces de la Corte hubo advertencias acerca de que la Argentina hoy sigue necesitando una justicia “que vigile a los gobernantes” y “juzgue imparcialmente”.

Asistieron los camaristas del histórico proceso: Carlos Arslanian, Ricardo GilLavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz, y los familiares de los fallecidos Jorge Torlasco y Andrés D’Alessio. El acto fue encabezado por Horacio Rosatti, presidente de la Corte, y sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La ceremonia tuvo lugar en la planta baja del Palacio de Justicia, remodelada para la ocasión, y donde está ubicada la histórica sala donde se hizo el juicio a las juntas militares. El lugar se acondicionó y se abrirá el público en 2026 como parte del Museo del Poder Judicial.

El acto, con mas de 500 asistentes, fue inaugurado por el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, el mismo tribunal que el del histórico juicio, que destacó la valentía, equilibrio e independencia de los históricos jueces.

Estaban presentes todos los miembros de la Cámara Federal actual y casi todos los jueces federales de Comodoro Py, salvo por Ariel Lijo y María Servini. También asistieron camaristas contenciosos, civiles y comerciales, empleados de aquella cámara federal que hizo el juicio histórico y hasta Alberto Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, que fue el secretario letrado de Arslanian en el juicio a las juntas.

Lorenzetti, a su turno, habló de la ejemplaridad de los camaristas y señaló que la política de derechos humanos instaurada tras el juicio ya no admite retrocesos. “Es una política de Estado, elaboraron una política de memoria, de justicia, de derechos humanos que forma parte del contrato social de los argentinos”.

Rosenkrantz destacó a Raúl Alfonsín, el líder que vio la necesidad de avanzar con los juicios, y a los camaristas, por estar a la altura del desafío de la hora.

Advirtió que el homenaje no es solo a los hombres, sino al hecho de que “colocaron al terror en su lugar”, de acuerdo con el Estado de Derecho, cumpliendo con el deber, mas allá de sus convicciones.

Federico, uno de los hijos de Jorge Torlasco, lo homenajeó con sus hermanos y lo recordó no solo como “un gran juez”, sino como “un gran padre” para todos ellos.

Lo mismo ocurrió con Ana María D’Alessio, hija de Andrés D’Alessio, que recordó la figura de su padre y a los invitados que llegaron para homenajearlo, como la primera nieta nacida en cautiverio y restituida, o sus estudiantes de la universidad, además de sus hijos y nietos.

Entre los camaristas homenajeados, Jorge Valerga Aráoz rescató que el juicio fue también la necesidad de dar respuesta a la comunidad nacional e internacional.

Guillermo Ledesma recordó que cuando ingresó a tribunales a los 18 años, nunca imaginó ser el juez del juicio más importante del país, recordó al fiscal Julio Strassera y rescató al “equipo excepcional” que conformó con sus colegas.

Gil Lavedra ponderó a Alfonsín, la labor de la Conadep y a los testigos del juicio que declararon con valentía a pesar de que los represores estaban libres y la democracia no estaba afianzada.

Dijo que era necesario un juicio justo para seguir adelante y que el mérito fue haber actuado con independencia. “Por eso nadie puede discutir los hechos que están escritos en las sentencia”, dijo.

Y enfatizó: “Hoy, la Argentina sigue necesitando una justicia que no tenga miedo de aplicar imparcialmente la ley a los hechos probados en la causa, para evitar que se desvirtúen los hechos”.

“[Una Justicia] que respete las garantías constitucionales y que custodie y vigile que el gobernante lo haga de acuerdo a los principios de la Constitución Nacional”, dijo el magistrado.

Arslanian, que presidió aquella cámara, habló apoyado en un bastón. Pausado, dijo que este homenaje era inédito y que el juicio fue “coral”. Afirmó que fue una tarea extraordinaria del tribunal, pero también del equipo que los acompañó, de la Conadep, la fiscalía, los testigos y de cientos de personas que colaboraron, por eso “la perdurabilidad de la sentencia”.

“Estamos hoy en día frente a una nueva oportunidad. La posibilidad de que esta vez sí podamos establecer ese país que queremos, que nos albergue a todos”, remató.

Rosatti destacó la sentencia del juicio a las juntas como el resultado de la “justicia transicional” entre gobiernos militares y la democracia.

“En la Argentina, el tránsito de un gobierno antidemocrático a uno democrático se había desarrollado hasta 1983 de una forma muy peculiar: sin rendir cuentas. Esta especie de amnesia autoinfligida, esta especie de olvido artificial, generaba impunidad”, pero con el juicio a las juntas todo cambió.

“Por impulso del presidente Alfonsín, por primera vez se quiebra este círculo vicioso”, analizó y sostuvo que lo que se realizó “no fue impunidad ni venganza”, sino “un auténtico juicio público”.

“No hubo invención de tipificación de ilícitos, se respetó escrupulosamente la ley previa al juzgamiento. Tampoco hubo tribunales especiales, se respetó la garantía de juez natural y se siguió un procedimiento que también estaba basado en la ley ritual. Hubo igualdad de oportunidades”, enfatizó.

Por eso se llegó a “una sentencia que fue impecable”, dijo. Señaló que la enseñanza que dejaron los jueces es que aún en los momentos más adversos “hay que hacer lo correcto. Y los jueces que hoy homenajeamos hicieron lo correcto”.

“Señores jueces: por haber sostenido las instituciones republicanas cuando ellas flaqueaban, estaban en riesgo, por haber sostenido los pilares de la democracia, por habernos enseñado que los jueces independientes pueden combatir al mal, incluso al mal absoluto, por caminos civilizados, nosotros queremos decirle hoy en este ámbito: gracias eternas”, concluyó y hubo sonoros aplausos.