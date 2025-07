A 45 días de la debacle, Jorge Macri evita cambios drásticos en su Gabinete y Angelici aumenta su injerencia

Pasaron 45 días desde la dura derrota en las legislativas de la ciudad de Buenos Aires. Y pese a que Pro hizo la peor elección de su historia en el territorio porteño -quedó tercero, detrás de La Libertad Avanza (LLA) y el PJ-, el jefe de gobierno, Jorge Macri, evitó por ahora avanzar con cambios drásticos en su equipo de ministros para encapsular la crisis y relanzar su gestión con vistas a 2027.

Hasta el momento, el primo del expresidente y titular de Pro, Mauricio Macri, avanzó con un rediseño de su esquema político y una reorganización de la administración. En concreto, cortó su vínculo con el consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, a quien había contratado para que diseñara la estrategia electoral del oficialismo en la Capital. Y en las próximas horas oficializará el corrimiento del secretario de Gobierno y Vinculación Ciudadana, César “Tuta” Torres, uno de los funcionarios del riñón de Jorge Macri que habían quedado en la mira después de la debacle del 18 de mayo.

Torres, que se había enfrentado con la mayoría de los comuneros de Pro y estaba a cargo de la articulación territorial de la fuerza, será reemplazado por Ezequiel Sabor, jefe de asesores de la Ciudad y uno de los colaboradores más estrechos de Jorge Macri, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION. El movimiento de fichas, que fue revelado ayer por el diario Perfil, responde a un intento del jefe porteño de reconstruir sus vínculos con los principales actores de la política porteña para blindar su gobernabilidad y volver a empoderar a los comuneros.

Una de las certezas que se van perfilando en la cúpula de la Ciudad es que intentarán recuperar el “espíritu frentista” no solo de cara al armado electoral para las legislativas de octubre, sino para evitar que Jorge Macri atraviese un campo minado en la segunda mitad de su mandato. Por ahora, hay dos corrientes: los que consideran que deberán pactar con La Libertad Avanza y los apuestan a reeditar Juntos por el Cambio. Es decir, reflotar la sociedad con la UCR y la Coalición Cívica.

El rol de Angelici

En ese contexto, Daniel “El Tano” Angelici, el histórico operador judicial del macrismo, aumentó su injerencia en la mesa chica del exintendente de Vicente López. En rigor, Angelici tiene un vínculo cercano con el jefe porteño desde hace años. De hecho, Jorge Macri lo conoció al binguero antes que su primo, Mauricio. Apenas asumió rubricó su alianza con el radical al apalancar a Martín Ocampo como procurador de la Ciudad. Y a principios de año incorporó a Laura Alonso, cercana a Angelici, como vocera institucional. Luego, selló un acuerdo para sumar a Lautaro García Batallan, exGrupo Sushi, y Lucía Bracci, en la nómina de legisladores de Pro, pese a que el radical respaldaba a Lucille Levy, de Evolución. Pero ahora Angelici se convirtió en una de las voces más influyentes en el entorno de Jorge Macri, quien quedó en una situación de fragilidad tras el golpe del 18 de mayo y deberá tejer acuerdos para asegurar la gobernabilidad a partir del recambio legislativo de diciembre. Es sabido que el macrismo enfrentará una Legislatura compleja y fragmentada. Desde el 10 de diciembre, Pro negociará desde una posición débil: ya no será la segunda minoría y tendrá apenas diez representantes. El PJ contará con 20 escaños y LLA, con 13.

Daniel Angelici asesora a Jorge Macri para salir de la tormenta política Soledad Aznarez

“El Tano trata de ayudar en el replanteo de la política, porque no sabe de gestión. Les habla a Jorge y a Mauricio de igual a igual”, dice uno de los interlocutores habituales de Angelici, quien podría incrementar su presencia en la administración en caso de que prosperen las conversaciones con el jefe porteño. En principio, el “Tano” cuenta con un gran activo para Pro: tiene una relación muy cercana con el peronista Juan Manuel Olmos, con quien suele negociar las designaciones de los puestos más codiciados de la Justicia porteña. La gran inquietud del macrismo es que el PJ active un plan para arrebatarle la vicepresidencia primera de la Legislatura a partir de diciembre. Ese cargo está en manos de Matías López, uno de los dirigentes que responden a Diego Santilli.

En la sede de Parque Patricios insisten en que iniciaron un proceso de investigación interna para detectar las causas de la dura derrota. El propio Jorge Macri acusó el golpe y apenas salió del estado de shock buscó opiniones entre los referentes de Pro para atravesar la tormenta y relanzar la gestión. Si bien adjudicó el traspié a la nacionalización de la campaña y la intervención activa de Javier Milei en el debate porteño, reconoció puertas adentro las deficiencias de la administración. “Sigue golpeado”, dicen quienes lo trataron durante las últimas semanas.

La necesidad de pactar

El desplazamiento de Torres implicó un desgaste para el alcalde. Era uno de sus laderos desde que inició su experiencia como intendente de Vicente López y uno de las sombras de Jorge Macri en la gestión. “Era su compañero o amigo”, dicen. Pero Pro no ganó en ninguna de las quince comunas de la ciudad en los comicios de mayo, un resultado sin antecedentes desde que el macrismo maneja las riendas del gobierno porteño.

El lunes último, el jefe porteño, Sabor y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, reunieron a un grupo de comuneros en el edificio de Uspallata para anticiparles la salida de Torres. La noticia trajo alivio entre los representantes territoriales del oficialismo, que habían chocado con el funcionario a la hora de coordinar la actividad política de la militancia en los barrios y se sintieron relegados o sin poder de fuego durante la campaña. El reparto de recursos debían discutirlo con Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene.

Se quejan de que el esquema de articulación que Torres importó del conurbano bonaerense no funciona en la ciudad. En la reunión del lunes, Jorge Macri dijo que apostará a la “cercanía” y recuperar la valoración de la gestión de Pro. “El foco va a estar en la calle, el metro cuadrado y poner al ciudadano adelante. Hay que volver a las bases”, señalan en Uspallata.

Sabor tendrá ahora el desafío de rezurcir los lazos con los comuneros y los exsocios de Pro en la ciudad. En definitiva, los lugartenientes de Jorge Macri procurarán recuperar el espíritu “frentista” y buscarán sumar aliados para octubre -se ponen en juego diputados y senadores en la Capital- y rumbo a 2027, cuando Pro deberá defender su emblemático bastión. Está claro que la apuesta competir en soledad para revitalizar el sello amarillo fue un fracaso. El consultor catalán Gutiérrez Rubí –un especialista denostado por Milei- fue el arquitecto de esa estrategia. Y, al igual que Torres, se convirtieron en el chivo expiatorio contra el que macrismo dirigió su ira.

Macri desplazará a César Torres, uno de los funcionarios apuntados por la derrota del 18 de mayo Rodrigo Nespolo

La ingeniería electoral de Pro para las legislativas de octubre en la Capital estará condicionada por el resultado de la compleja negociación que lleva adelante Cristian Ritondo para converger con LLA en Buenos Aires. Desde la Casa Rosada ratifican que no habrá “tabula rasa” para el jefe porteño -la contratación de Gutiérrez Rubí marcó un quiebre- y que volverán a desafiar a Pro en octubre. Con ese panorama, Jorge Macri enfrenta dificultades para conseguir voluntarios para la boleta de senadores nacionales. Es que en un escenario de ruptura con Milei, Pro podría volver a quedar tercero en la ciudad detrás del PJ y LLA. En ese caso, los postulantes a senador no tendrán chances de ingresar. Por eso, es más redituable el casillero de diputados nacionales. Hasta ahora Macri machaca con que no pretende competir. Y resta saber qué hará María Eugenia Vidal, una de las macristas más críticas con LLA.

Entre tanto, Sánchez Zinny, un hombre de confianza del exmandatario Macri, trabaja desde hace varias semanas en una reestructuración del gobierno porteño con el objetivo de reforzar los ejes de orden público, seguridad y limpieza; movilidad y la reforma del Estado.

El consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí

No obstante, los funcionarios más cercanos a Jorge Macri descartan que haya modificaciones rutilantes en el elenco de ministros. Quienes asesoran al jefe porteño repiten que no tendría efectos en la valoración de la gestión la eventual remoción de funcionarios que tienen poco nivel de conocimiento en la ciudadanía. Además, descartan que Mauricio Macri procure intervenir la gestión. “No se va a meter”, aspiran. Los Macri tienen un trato casi cotidiano y almorzaron hace un par de semanas, pero el vínculo entre los primos no pasa su mejor momento.

Sin cambios de fondo, una posibilidad que se analiza por estos días es que el Ministerio de Desarrollo Económico pierda su rango y sea degradado a secretaría. Actualmente, Hernán Lombardi está a cargo de esa cartera. En diciembre el exdiputado macrista debería asumir como legislador porteño, ya que fue electo en los comicios del 18 de mayo, cuando escoltó a Silvia Lospennato y Alonso en la boleta de Pro. En caso de que, finalmente, Lospennato, Alonso o Lombardi decidan no asumir las bancas, Angelici encontrará más motivos para festejar, ya que tendrían chances de ingresar sus alfiles Garcías Batallán o Bracci. ¡Bingo!