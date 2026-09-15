A 50 años de la Noche de los Lápices, el peronismo dirime su liderazgo en las calles

LA PLATA. - La marcha convocada para conmemorar el secuestro y la desaparición forzada de un grupo de estudiantes secundarios durante la última dictadura militar, suscitó controversia entre los distintos sectores del peronismo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participará este miércoles de marcha por los 50 años de la Noche de los Lápices, un raid de secuestros de una decena de estudiantes secundarios registrada durante la última dictadura, en 1976.

En tanto, La Cámpora llamó a movilizar en la misma conmemoración popular, bajo la bandera de la libertad de Cristina Kirchner. Alineada, la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) convocó bajo el lema: “Patriotas y Valientes para cambiar la Argentina. Ayer por Perón hoy por Cristina”.

El homenaje será mañana, a las 14.30, en la Plaza Olazábal, de La Plata.

La marcha será una sola, pero hay tensión entre los sectores que no lograron unificar las consignas a futuro, más allá de la reivindicación por los sucesos del pasado.

El gobernador enfrenó críticas de La Cámpora por negar financiamiento estatal a micros escolares para que los estudiantes secundarios identificados con el liderazgo de Cristina Kirchner puedan asistir a la movilización que se desarrollará por las calles de esta capital.

Estudiantes de la FES un plenario previo criticaron a la dirección de Juventudes, que conduce Ayelén López bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de Andrés Larroque, por negarse a pagar colectivos para sumar militantes adeptos.

Ante las críticas de los sectores estudiantiles peronistas que alzaron la voz contra el estado provincial, Kicillof cerrará esta tarde un Congreso Federal e Internacional de Juventudes en esta capital, bajo el auspicio del intendente local, Julio Alak.

El propio gobernador marchará, como lo hizo desde que asumió junto a las juventudes nucleadas desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que conduce Larroque. Antes se mostrará con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

En tanto el movimiento estudiantil secundario vinculado a La Cámpora identificado como Red Nacional de Centros de Estudiantes (ReNaCe), convocó a la marcha de mañana bajo la consigna “Patriotas y valientes para cambiar la historia: Romper la proscripción para cambiar la Argentina”, habrá actividades en distintos puntos del país, con una movilización central en La Plata.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof participó el año pasado junto a estudiantes secundarios de La Plata de la marcha en conmemoración de la Noche de los Lapices Ignacio Amiconi

“Nos juntamos a discutir la escuela que soñábamos de la mano de Cristina, una compañera que nos permitía soñar. Hoy los pibes van a la escuela con hambre, no pueden pagar el boleto, leen desde un celular porque no pueden pagar las fotocopias, sus padres se endeudan para comprarles una mochila y las escuelas se caen a pedazos”, dijo Alma Parla Hair, presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios de la provincia de Buenos Aires. Y concluyó: “Cristina está presa, pero nosotros seguimos organizándonos, porque luchar por su liberación también es luchar por el país que queremos”.

Desde la Union de Estudiantes Secundarios de La Plata se llamó a una vigilia esta noche y a marchar el miércoles y reclamar también por la libertad de Cristina Kirchner. Esta organización visitó a la ex presidenta en su domicilio de detención en San José 1111 y luego lanzó una convocatoria bajo la consigna “Contra el FMI y los vendepatria, 30.000 razones para liberar a Cristina”.

La Noche de los Lápices

El 16 de septiembre es una jornada de memoria sobre la privación ilegítima de libertad contra un grupo alumnos secundarios durante la dictadura militar.

Hace 50 años, el 16 de septiembre de 1976 cinco estudiantes secundarios identificados como Claudia Falcone, y Francisco López Muntaner de 16 años; Horacio Ungaro de 17, María Clara Ciocchini, y Daniel Racero -los dos de 18 años y militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios- fueron secuestrados por reclamar por el boleto estudiantil.

La redada había comenzado el 4 de septiembre con la detención de Víctor Treviño, militante de la Juventud Guevarista, que al igual que los estudiantes secuestrados el 16 de septiembre continúa desaparecido. El 8 de septiembre fue secuestrado Gustavo Calotti también de la Juventud Guevarista y de la UES. El 15 de septiembre fue detenido Horacio Acha, que continúan desparecido.

El 17 de septiembre, en plena madrugada fueron secuestradas a Emilce Moler. Al poco tiempo, el 21 de septiembre, Pablo Díaz , entonces de 18 años, fue secuestrado en este raid que se pasó a la historia como La Noche de los Lápices.

“Es cansador esta confrontación interna”, dijo Díaz, que mañana asistirá a la marcha. “Espero que se resuelva la polarización y se organice: la causa lo amerita”.

Díaz estuvo detenido en el Pozo de Banfield junto a los estudiantes secuestrados el 16 de septiembre de 1976 que permanecen desaparecidos. “Estuvimos en el Pozo al cuidado de mujeres embarazadas. Vivíamos en un calabozo encerrados sin luz. A mi me sacaron. A ellos los mataron de un tiro”, dijo Díaz a LA NACION.

El testimonio de Díaz fue clave en los Juicio a la Juntas y Juicios de la Verdad, donde tuvo careos con ex militares.

Esta tarde la Universidad Nacional de La Plata rendirá un homenaje a los estudiantes secuestrados mediante la Secretaria de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad, que entregará un doctorado honoris causa a sobrevivientes y familiares de desaparecidos.

Se hará entrega del Doctorado Honoris Causa a Díaz, -sobreviviente del Pozo de Banfiel- junto a familiares de Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio De Acha, Horacio Ungaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini y Víctor Treviño todos ellos estudiantes detenidos-desaparecidos.

También recibirá el honoris causa Emilce Moler y Gustavo Calotti sobrevivientes del terrorismo de Estado, que permanecieron detenidos en otros centros clandestinos distintos al Pozo de Balfield y que fueron liberados.

Verónica Cruz desde la Universidad Nacional de La Plata, precisó que esta casa de estudios registra 800 personas detenidas desaparecidas en la última dictadura: “Nosotros en realidad iniciamos lo que se llama un ciclo especial ‘A 50 años del Golpe’ en la UNLP, en marzo del 2026, tratando de reconstruir y reivindicar ahí en nuestra agenda las diferentes luchas porque nuestra universidad tiene casi 800 personas detenidas desaparecidas y asesinadas por la última dictadura, incluso personas que fueron víctimas antes de 1976”.

De acuerdo a la investigación de la UNLP la larga noche de los lápices también tuvo por víctimas a Juan Cristobal Mainer, detenido el 29 de septiembre de 1976, Nilda Eloy, el primero de octubre de 1976. A Graciela Torrano, Alejandro Di Sio, Domingo Cáceres y Abel Fuks.