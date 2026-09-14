El Gobierno crea un nuevo estatuto para la SIDE y lanza cambios en la formación de agentes de inteligencia

A través de un comunicado, el Gobierno anunció que aprobará mediante un decreto presidencial el nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que comenzará a regir a partir de 2027. Según detalló el Poder Ejecutivo, el objetivo será incorporar reglas permanentes para “profesionalizar” a quienes integran el sistema y se implementarán cambios, como ascensos por desempeño y valores de capacitación actualizados.

“Por primera vez, tendrá un proceso de ingreso abierto y transparente y una carrera profesional basada en parámetros objetivos. [El nuevo estatuto] sentará las bases para construir un Cuerpo de Inteligencia integrado por los mejores perfiles, despolitizado y preparado para defender los intereses de la Argentina”, señaló.

El nuevo régimen, que entrará en vigor a partir del 1° de enero del próximo año, forma parte de un proceso de transformación del Sistema de Inteligencia y “ordenará la trayectoria de los agentes desde el ingreso hasta el retiro”. “El ingreso, la formación, la evaluación y el desarrollo profesional quedarán vinculados a criterios objetivos para comprender riesgos, amenazas y oportunidades y aportar información útil para las decisiones del Estado”, indicó.

Entre los principales cambios, se implementará un régimen de transición que tomará cuenta de los años de servicio, formación y antecedentes, y “resolverá los trámites de ingreso, ascenso, confirmación y cambio de cuadro que estén en curso”. En tanto, desde el Gobierno aclararon que las modificaciones no implicarán que el personal actual deba reingresar ni que las carreras empiecen desde cero.

“El Estatuto reconoce estabilidad para el personal de planta permanente, remuneración, capacitación, licencias, asistencia social, jubilación, ascensos, igualdad de oportunidades y mecanismos de reclamo, y mantiene obligaciones estrictas de confidencialidad, seguridad y contrainteligencia, incluso luego de dejar el organismo”, explicó.

En cuanto a la carrera, se organizará sobre cinco principios: “Idoneidad, igualdad, mérito, transparencia y profesionalización”. Además, el personal se distribuirá en tres cuadros de acuerdo a su formación: la universitaria o superior, la terciaria o intermedia, y la secundaria.

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