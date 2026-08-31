A días de la presentación del Presupuesto 2027, el oficialismo en el Congreso avanzó con cambios en la OPC

La Comisión Bicameral que supervisa la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) avanzó este lunes con una reorganización del organismo técnico, a 15 días de que el Poder Ejecutivo deba presentar el proyecto de Presupuesto 2027 y después de la renuncia de su director general, Gabriel Esterelles.

La reunión comenzó cerca de las 12, media hora después del horario previsto, en el despacho del presidente de la bicameral, el senador libertario Agustín Monteverde. Participaron también el vicepresidente, Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA), y Daiana Fernández Molero (Pro).

También asistió como veedor Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), pese a que no integra la comisión. En cambio, los representantes de Unión por la Patria (UP), el senador Fernando Salino y el diputado Carlos Castagneto, decidieron no participar para no convalidar el procedimiento oficialista.

El senador Agustín Monteverde de LLA, presidente de la Comisión Bicameral Hernán Zenteno - La Nación

La Bicameral dio por concluida la auditoría sobre el funcionamiento de la OPC y acordó elaborar un plan para implementar sus recomendaciones. Entre ellas: mayor trazabilidad de la utilización de los vehículos oficiales del organismo, una regularización del personal y más la transparencia en el control de compras.

Además, la Bicameral dispuso iniciar de inmediato el concurso para designar a un nuevo director general y adecuar las normas internas del organismo. En cambio, quedaron para una próxima reunión dos definiciones de mayor peso: la continuidad del Servicio Administrativo Financiero (SAF) propio de la OPC y su programa presupuestario.

Esterelles había presentado su renuncia el jueves pasado por “motivos personales”, en medio de los cambios impulsados por el oficialismo. De manera interina, la OPC quedó a cargo de María Eugenia David Du Mutel, una de sus directoras de carrera. Además, cada cámara designó una representante para coordinar su funcionamiento hasta regularizar la situación: Gabriela Loza y Alejandra Saudino.

El diputado Benegas Lynch Hernan Zenteno

Cambios en la estructura

Entre las modificaciones impulsadas, se prevé que la OPC cuente con dos coordinaciones permanentes, una de Relaciones Institucionales y Parlamentarias y otra Administrativa y Técnica.

Fernández Molero defendió además la revisión del esquema administrativo y puso en discusión la conveniencia de que la oficina mantenga un SAF propio. “¿Conviene que un organismo técnico tenga un SAF propio?”, planteó. Según sostuvo, la independencia de la OPC no depende de administrar su presupuesto, sino de que sus analistas sean seleccionados por concurso y no por las autoridades políticas de turno.

La OPC fue creada sin un presupuesto propio y sus recursos eran administrados a través del Senado. En 2021 se solicitó la creación de un SAF, que fue rechazado por la Secretaría de Hacienda, y recién en 2023 se formalizó uno propio.

Según se planteó durante la reunión, esa estructura exige mecanismos de control y trazabilidad que actualmente no existen, entre ellos una unidad de auditoría interna. Estas cuestiones administrativas forman parte de los cambios introducidos por el oficialismo en el reglamento interno de la OPC.

Cuestionamientos

El encuentro también estuvo atravesado por una discusión sobre la publicidad y transparencia de las decisiones de la bicameral. Inicialmente se había informado que sería a puertas cerradas por una cuestión de espacio, aunque finalmente se permitió el ingreso de la prensa acreditada.

Ferraro cuestionó que las reuniones no sean transmitidas públicamente y reclamó que estén disponibles sus resoluciones y versiones taquigráficas. “No es una comisión que guarde reserva, como puede ser Inteligencia”, sostuvo. Y advirtió: “La OPC está teniendo cambios sustanciales justo en medio del proceso en que tiene que ingresar el Presupuesto 2027”.

OFICINA DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO 🆘



Senador @Ag_Monteverde, diputado @NYGBertie e integrantes de la Comisión Bicameral de Supervisión de la Oficina de Presupuesto del Congreso: vuelvo a insistirles. ¿Cuáles son los motivos por los cuales decidieron que las reuniones de la… — maxi ferraro (@maxiferraro) August 31, 2026

El oficialismo sostuvo que “por usos y costumbres” las reuniones siempre fueron cerradas. Monteverde rechazó además que exista un intento de ocultar las decisiones. “Todo lo que estamos haciendo es transparente y público”, afirmó. Ante el señalamiento de Ferraro de que parte de la documentación no estaba disponible, dijo: “Todo lo que se ha hecho tiene que estar publicado. Si no ha sido publicado, tiene que publicarse”.

El senador también justificó la premura de la convocatoria: “Queremos avanzar a los efectos de llevar a cabo tareas administrativas urgentes, es fin de mes. En pocos días vamos a recibir el Presupuesto”.

Los peronistas de UP, en tanto, anticiparon que podrían recurrir a la Justicia para intentar frenar los cambios. “LLA quiere desmantelar la OPC y limitar su capacidad operativa”, acusó el jefe del bloque en Diputados, Germán Martínez, quien cuestionó que las decisiones se adopten “en reuniones oscuras, convocadas a las apuradas, sin ningún tipo de consenso transversal”.

“LLA rompió ese acuerdo transversal. Se quiere llevar puesta a la OPC. Nosotros no lo vamos a permitir. Y, de ser necesario, iremos a la Justicia”, advirtió.

German Martinez, jefe de UP en Diputados Soledad Aznarez

La OPC fue creada como un organismo técnico de asesoramiento al Congreso en materia económica y presupuestaria. Entre otras funciones, calcula el costo fiscal de los proyectos de ley, analiza las cuentas públicas y la deuda y produce informes para diputados y senadores.

La disputa por su funcionamiento se profundizó después de que la oficina elaborara estimaciones que contradijeron cálculos utilizados por el Poder Ejecutivo para cuestionar iniciativas sobre jubilaciones, discapacidad y financiamiento universitario.

En junio, la mayoría de la Bicameral -LLA, Pro y la UCR- ya había limitado la posibilidad de que sus áreas técnicas elaboraran informes extraordinarios sin autorización previa.