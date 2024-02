escuchar

A poco más de dos semanas del inicio de las clases en todo el país, casi todos los ministros de Educación de las provincias firmaron una carta dirigida al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, en la que le solicitaron una respuesta en relación a los fondos que son competencia del Gobierno nacional, según aseguran, y que están destinados al pago de salarios de los docentes y a otros programas educativos.

Distritos de marcada tendencia opositora, como la provincia de Buenos Aires, La Rioja, Formosa o La Pampa -todos del peronismo- firmaron la solicitada crítica contra el Gobierno, pero también hicieron lo propio la mayoría de las provincias de lo que fue Juntos por el Cambio, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), San Juan, San Luis, Mendoza o Corrientes. Los representantes de Córdoba y Santa Fe se sumaron al pedido. Sólo tres provincias no acompañaron: Entre Ríos, Chaco y Santa Cruz.

“Nos dirigimos a usted [Torrendell] frente a la incertidumbre que nos atraviesa por la falta de remisión de los fondos contemplados en el marco de la legislación vigente”, comienza el comunicado de los ministros de Educación.

Los titulares educativos provinciales y de la CABA, luego, puntualizaron sobre la “falta de certezas sobre el escenario presente y futuro respecto a la continuidad en las transferencias de los fondos referidos, de modo tal de poder delinear seriamente la política educativa de nuestras jurisdicciones”.

Los programas a los que hacen mención son el Fondo de Compensación Salarial Docente; el Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico; Programas Educativos Nacionales y el Fondo de Infraestructura, según remarcaron en el texto.

El ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, fue uno de los que publicó el comunicado en su cuenta de X. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se hizo eco del pedido y afirmó: “El Fondo Nacional de Incentivo Docente es un pago que el Gobierno nacional realiza a cada docente de las provincias. Durante 26 años y con presidentes de todas las fuerzas políticas, se realizó ininterrumpidamente”.

“Pese a que los funcionarios nacionales de Educación se comprometieron a continuarlo y ejecutaron la partida, el Ministerio de Economía no realizó el pago, que va desde el Gobierno nacional al bolsillo de los docentes. Esta suma, que no pagó Milei y en algunos casos representa hasta el 10% del sueldo, no es responsabilidad de las provincias”, expresó el economista en su cuenta de X.

Tadeo García Salazar, a cargo de la educación de Mendoza, provincia gobernada por Alfredo Cornejo, de la Unión Cívica Radical (UCR) también publicó la carta en sus redes sociales y se focalizó en la importancia de “delinear la política educativa”, como establece el comunicado.

Horacio Ferreyra, ministro de Educación de Córdoba, una de las provincias más apuntadas por el Gobierno por el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso, sostuvo la necesidad de “permitir el desarrollo adecuado de las políticas educativas a nivel local”.

Inicio del ciclo lectivo en todo el país:

El lunes 26 de febrero comenzarán CABA , Jujuy , Córdoba , Corrientes , Santa Fe , Entre Ríos , Formosa , Salta , Mendoza y San Luis .

, , , , , , , , y . El martes 27 de febrero empezarán en Catamarca .

. Dos días después, el 29 de febrero, llegará el turno de Santa Cruz .

. El primer día de marzo, el viernes 1, los niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires , Tucumán , La Pampa y Tierra del Fuego volverán a cursar.

, , y volverán a cursar. Chaco , Chubut , Misiones , Neuquén , San Juan y Santiago del Estero optaron por comenzar un lunes: lo harán el 4 de marzo.

, , , , y optaron por comenzar un lunes: lo harán el 4 de marzo. Río Negro es la provincia que iniciará el ciclo lectivo más tarde: lo hará el lunes 11 de marzo.

