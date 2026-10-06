A la sombra de Bergoglio: el Vaticano buscó reforzar la identidad de León XIV en el diseño de su visita a la Argentina

El armado de la agenda para el viaje del papa León XIV a la Argentina dejó al descubierto las gestiones del Vaticano por evitar que se politice la visita. También la preocupación por resguardar la centralidad de Robert Prevost frente al ineludible peso simbólico de su antecesor, Francisco, quien no pudo concretar el regreso a su país natal.

En la lógica institucional de la Santa Sede, los viajes del Papa giran siempre en torno del pontífice vigente, una forma de poner en primer plano su programa y prioridades pastorales, sin que ello implique despegarse de sus predecesores. Por el contrario, en la mayoría de los casos se perciben signos de continuidad, como se expresa particularmente en las figuras de Francisco y León XIV, explican en la Iglesia.

El ejemplo más claro y contundente se vivió cuando Francisco asumió y su antecesor –Benedicto XVI- estaba aún con vida. El papa Ratzinger, que había sorprendido al mundo con su renuncia, se recluyó en un muy discreto segundo plano -como papa emérito-y toda la atención se centró en el papa argentino. Esa convivencia se extendió durante casi diez años –hasta la muerte del pontífice alemán, en diciembre de 2022- y el protagonismo siempre pasó por la imagen y las palabras de Francisco.

León XIV reza ante la tumba de Francisco, en la Basílica de Santa María la Mayor HANDOUT - VATICAN MEDIA

Tal vez por la necesidad de afirmar una identidad propia, en el caso de León XIV se apunta a reforzar su estilo pastoral, sus prioridades doctrinales y sociales, su forma de ejercer el gobierno de la Iglesia y sus rasgos personales. Los viajes son quizás la ocasión más propicia para afianzar las líneas centrales del pontificado.

En la Iglesia entienden, además, que si la visita estuviera dominada exclusivamente por la figura de Francisco, el viaje se convertiría en un homenaje al papa argentino, lo que relegaría los mensajes que el Santo Padre quiere acentuar en el escenario mundial de esta hora.

Probablemente, la intención de la diplomacia de la Santa Sede por evitar que el protagonismo de León XIV quede relegado por el recuerdo de Francisco haya quedado evidenciada en un detalle de la organización. Cuando confirmó el cronograma de encuentros protocolares y actividades pastorales del pontífice en la Argentina, el Vaticano no incluyó el homenaje que le hará Prevost a Jorge Bergoglio en la celebración de la Catedral, junto al episcopado argentino y los equipos sinodales. El arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, anticipó que el reconocimiento será sencillo porque la idea no es darle “la centralidad” a Francisco. “Es algo acotado, quizás en esto dejando bien en claro que León es el sucesor de Pedro, es el pastor universal; no viene a reemplazar a Francisco, a quien queremos mucho, pero ahora el que viene es León”, explicó el arzobispo en una rueda de prensa en la sede del Episcopado.

En ese contexto, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján, recordó que el papa León XIV fue quien envió a la Argentina una sotana blanca de Francisco, que está exhibida en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. “Esa comunión que había entre ellos dos va a quedar expresada en el viaje”, presagió Scheinig.

La sotana de Francisco que envió León XIV a la Argentina Rodrigo Néspolo

Las autoridades de la Iglesia en la Argentina insisten en que la visita del primer papa agustino no significa “una revancha” por el frustrado viaje de Bergoglio, quien no pudo colocar su figura por encima de la grieta entre kirchneristas y antikirchneristas, lo que tal vez hubiera facilitado un regreso a su tierra natal.

“El viaje de León nos hará renovar la memoria agradecida de Francisco, además de lo que es la continuidad de su magisterio. No hay que entrar en la discusión de si Prevost viene a hacer lo que Bergoglio no hizo; lo importante es que León desde un primer momento quiso venir a la Argentina”, subrayan fuentes eclesiásticas.

Además de hacer equilibrio frente a las presiones del Gobierno y la demanda de los obispos, la Santa Sede pretendió darle la impronta de León XIV a la comprimida agenda de celebraciones y encuentros que tendrá en la Argentina. Pese a que los curas villeros habían expresado el deseo de recibirlo, no está previsto que el sucesor de Francisco visite un barrio vulnerable, más allá de la visita al Pequeño Cottolengo, de Claypole. Según fuentes episcopales, Prevost ya irá a un barrio periférico en Montevideo, en Uruguay, escala previa en la gira de tres países que hará León XIV en noviembre. Tampoco está planificado que visite en un centro de reciclado a representantes de la Federación de Cartoneros y Recicladores o de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Robert Prevost, junto a Francisco Vatican Media

Los dirigentes sociales tendrán un lugar en la agenda del Papa durante el “encuentro con el mundo del trabajo” que se realizará en la Universidad Católica Argentina (UCA). Allí, compartirán el acto con empresarios, sindicalistas y autoridades de universidades públicas y privadas. En Roma y en Buenos Aires coincidieron en que Prevost no quiso privilegiar a ningún sector.

Durante su pontificado, Francisco les había dado un rol central a los movimientos populares y mantuvo un vínculo cercano con Juan Grabois. En un caso similar, también se descartó la posibilidad de realizar una reunión con personalidades del deporte y la cultura en el Teatro Colón, una de las propuestas que habían barajado los obispos durante las conversaciones con el Vaticano.

En cambio, Prevost mostró preferencia por incluir en la agenda el encuentro con los jóvenes –hizo una vigilia en el Stade de France, en París, con 80.000 personas, una actividad que repetirá en Uruguay, la Argentina y Perú-, así como una reunión con líderes de las comunidades cristianas y de las distintas tradiciones religiosas que se hará en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería.

Con la intención de evitar que oficialistas y opositores utilicen la figura del papa León XIV para fortalecer sus posicionamientos en las batallas de la política doméstica, la diplomacia vaticana y las autoridades de la Iglesia cuidaron hasta el mínimo detalle la selección de los lugares que recorrerá el pontífice. Por caso, optaron por la cárcel de Devoto, porque allí se alojan presos comunes y no hay detenidos por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar o condenados por corrupción.

Jorge Bergoglio, junto a Robert Prevost, durante una misa en la parroquia San Agustín, en Buenos Aires

Obispos y dirigentes que lograron proximidad con Francisco consideran que León XIV tendrá una agenda muy exigente, con un tiempo muy acotado. Y creen que Bergoglio le habría dado más días a su visita a la Argentina. Descuentan que habría ido a Santiago del Estero, tierra natal de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, a quien Bergoglio canonizó en 2024, convirtiéndola en la primera santa mujer de la Argentina, y que posiblemente hubiera ido al sur del país. En tanto, especulan que Francisco también hubiera visitado lugares donde estén los más frágiles, como el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven personas con discapacidad, o celebrado una misa en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Bergoglio era devoto de la Virgen María. Cuando era arzobispo de Buenos Aires, solía pasar la noche en la Basílica para confesar a los fieles durante la tradicional peregrinación.

Durante su estadía en la Argentina, León XIV solo se alojará en la Nunciatura Apostólica, en la avenida Alvear. El martes 10 de noviembre viajará a las 7.30 a Córdoba y, por la tarde, regresará a Buenos Aires. “Es interesante que vaya y vuelva a Buenos Aires. A diferencia de Francisco, a quien le gustaba más hacer las cosas a su manera, este Papa es mucho más orgánico en la manera de gobierno. Usa mucho la estructura de la Santa Sede, que es de gran apoyo en su logística”, comenta a LA NACION el sacerdote Guillermo Marcó, exvocero de Bergoglio y uno de los fundadores del Instituto para el Diálogo Religioso.

Quienes estuvieron cerca de Francisco subrayan que en León XIV hay notorios signos de continuidad. Por ejemplo, destacan que Magnifica humanitas, la primera encíclica de Prevost, en la que alertó sobre los riesgos del avance de la Inteligencia Artificial y puso la mira en los magnates tecnológicos, sigue la línea de Bergoglio.

“Creo que León va a tratar de traer un mensaje de unidad, que las cosas se sacan adelante entre todos, no tironeando. Y espero que todos tengamos el oído abierto para escuchar y no que estemos pensando que lo que dice se lo dijo a otro”, remarca Marcó.