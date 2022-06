“A pesar de los agoreros”: Gabriela Cerruti aseguró que el Gobierno cumplirá con la primera y la segunda revisión del FMI sin hacer ajustes

Esta mañana en la tradicional conferencia de prensa que da cada jueves, la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, aseguró que el Gobierno cumplirá con la primera y la segunda revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del acuerdo que generó disidencias hasta dentro de la propia coalición y que cortó la comunicación entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner.

“Todavía no cumplimos con la primera [revisión], pero se cumplirá muy bien, está por llegar. A pesar de los agoreros que dijeron que no iba a suceder, sucedió”, sostuvo Cerruti que, esperanzada, siguió: “En el mismo sentido no tenemos ninguna duda de que va a pasar lo mismo con la segunda revisión”.

Entonces, la funcionaria que responde a Fernández dijo que el pacto marcha “como el Gobierno se lo había planteado”, es decir, cumplirlo sin que eso implique detener las metas de crecimiento, de gasto social y de gasto de capital, de acuerdo a lo que indicó.

“Habiendo cumplido con las metas de ese acuerdo durante el primer trimestre, se pudo avanzar con una inversión muy fuerte en gasto social, se pudo cumplir con las metas de déficit fiscal y de reservas, sin hacer ningún tipo de ajuste. Lo mismo va a suceder con el correr del tiempo”, afirmó.

Por otra parte, Cerruti aseguró que Fernández decidió participar de la Cumbre de las Américas, que se realizará entre el 6 y el 10 de junio en Los Ángeles, antes del llamado que le hizo a la tarde su par de Estados Unidos, Joe Biden. Según Cerruti, lo definió después de charlar con el resto de sus pares de la Celac -que el argentino preside- y, sobre todo, con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.

“[El Presidente] va a llevar la posición de la Celac y de Latinoamérica sobre la situación del mundo, cómo afecta guerra a los países del sur, y una Latinoamérica unida y sin exclusiones”, manifestó la portavoz, quien negó que el Gobierno haya intentado hacer una cumbre de la Celac paralela a la de las Américas, como un espaldarazo a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Noticia en desarrollo