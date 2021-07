A qué edad se jubilará una persona no binaria: la falta de definiciones oficiales

El presidente Alberto Fernández presentó hoy en el Museo del Bicentenario el nuevo Documento Nacional de Identidad para personas no binarias, es decir, aquellas que no se sienten comprendidas dentro del binomio masculino/femenino. La decisión, que tiene por objetivo garantizar la identidad de género de dichos ciudadanos, planteó una serie de interrogantes, entre ellos, a qué edad se jubilarán estas personas. Sin embargo, el Gobierno todavía no cuenta con una definición al respecto.

Consultados por LA NACION, representantes de los diferentes organismos vinculados con el diseño e implementación de la medida -que se encuentra plasmada en el Decreto 476/2021- manifestaron desconocer al día de hoy cómo será el régimen jubilatorio de las personas no binarias.

Fuentes de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dijeron no contar con ninguna información al respecto y hablaron de una definición a futuro. Refirieron al ARTÍCULO 12 de la normativa, según el cual “todos los organismos que integran la Administración Pública Nacional” deberán efectuar “dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) días las adecuaciones normativas, tecnológicas y de sistemas que resulten necesarias para su efectiva implementación”.

De igual modo se pronunciaron desde el Ministerio del Interior, donde remarcaron que “son numerosas” las normas vinculadas al decreto que requieren de una adaptación y que esto implica un “proceso complejo”. Entre ellas, mencionaron el “cupo laboral y electoral, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el tema cárceles”.

Tampoco hubo una respuesta concreta por parte del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que expresó que la información al respecto es nucleada por Presidencia.

Finalmente, desde la Secretaría Legal y Técnica aludieron nuevamente a los 120 días previstos para la reglamentación del decreto, que “deberá irse adecuando poco a poco” a las distintas normativas. Asrguraron que es la ANSES el organismo competente que deberá definir la edad jubilatoria, entre otras cuestiones previamente mencionadas.

El régimen actual

Actualmente, el sistema previsional que gestiona la Anses no contempla a personas no binarias. En líneas generales, se rige con una edad mínima de retiro de 60 años para las mujeres y de 65 para los varones, que en ambos casos deben acreditar 30 años de servicios con aportes para acceder a la jubilación -esto puede variar según la actividad y las características del trabajador.

