Este miércoles 20 de diciembre las organizaciones piqueteras marchan hacia Plaza de Mayo, lo que implica dificultad en los traslados en la ciudad. Ante estas circunstancias, los ciudadanos que debe transitar por la zona del Congreso y el centro porteño se preguntan a qué hora y dónde se llevarán a cabo las principales concentraciones masivas en esta jornada para evitar esos puntos de encuentro, al menos en las horas en que dure el reclamo.

Se trata de la primera marcha piquetera en la gestión de Javier Milei, que asumió hace 10 días, y cuya concentración principal está pautada para después de las 16 horas en la Plaza de Mayo, aunque habrá puntos de encuentro menores en las estaciones de trenes y subtes y, a partir de las 14 horas, se dará inicio a la marcha desde el Congreso nacional hasta concluir en el acto central.

En diálogo con LA NACION, Eduardo Belliboni, uno de los referentes del Polo Obrero, aseguró: “El punto de concentración es a las 14 horas en las estaciones, para llegar al Congreso a las 16 horas”.

En tanto, otro grupo movilizado partirá desde el Obelisco y tendrá también como destino la Plaza de Mayo. Allí confluirán todos los manifestantes para mostrar su descontento con el Gobierno.

Previamente, Belliboni había dicho: “Si hay incidentes va a ser culpa del Gobierno nacional y de la Ciudad, porque nosotros vamos a marchar pacíficamente”, en referencia al clima de tensión que se puede generar entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad que aplicarán el protocolo antipiquetes.

Esta marcha también será la primera en que se pondrá en práctica el protocolo de Seguridad para impedir los cortes de calles, una de las consignas anticipadas por la ministra Bullrich antes de asumir su cargo. La movilización, además, genera gran inquietud sobre cómo se comportarán los manifestantes y los miembros de la Policía, Gendarmería y Prefectura, abocados a este operativo especial.

Las advertencias de los Ministerios de Seguridad de Nación y Ciudad

El Ministerio de Seguridad de la Nación, que comanda Patricia Bullrich, emitió un mensaje específico sobre la marcha de hoy. “Si va a ejercer su derecho a protestar tome en cuenta que solo lo puede hacer en lugares habilitados. Recuerde que cortar una calle, una avenida o una ruta es un delito penado por Ley. Si sufre alguna extorsión para concurrir a una manifestación, recuerde que puede denunciarlo anónimamente llamando al 134″, subraya el mensaje oficial.

En tanto, el Ministerio de Seguridad porteño también emitió un comunicado, dado que la concentración masiva se dará en el centro de la ciudad.

“Con el objetivo de fortalecer el orden en el espacio público durante cualquier movilización, el Ministerio establece de manera pública, detallada y taxativa diferentes directivas, para que convivan en armonía, quienes deseen circular libremente con aquellos que se manifiesten dentro de la ley. Ambos derechos deben poder ejercerse de manera equilibrada y sin conflicto”, indica el mensaje y luego puntualiza las conductas que serán penadas.

“Las siguientes disposiciones para la realización de manifestaciones y marchas dentro de la Ciudad son de acatamiento obligatorio”, anticipa el comunicado.

No se podrá interrumpir el tránsito vehicular

No se podrá participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria.

Tampoco estará permitido el uso de palos o elementos contundentes.

No podrá haber niños en las marchas. Vamos a exigirle a las organizaciones sociales que no se movilicen con niños, ya que eso vulnera sus derechos como el de estar en su casa o en la escuela, jugando o estudiando.

La cartera de Seguridad porteña remarca en la parte final lo siguiente: “Actuaremos con todas las herramientas constitucionales para que nada infrinja la normativa vigente ni cometa contravenciones”.

Cuál es el área afectada por la marcha piquetera

Denuncias recibidas en la línea 134

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a la cantidad de llamados telefónicos recibidos en la línea dispuesta para denunciar extorsiones a los titulares de planes sociales. “Hemos recibido más de 5000 denuncias en el 134 y no recibimos más porque el sistema no tiene más capacidad, tiene para 300 llamadas por hora. Estuvo saturado, recibiendo llamados que decían: ‘Si no voy al piquete me cortan el Potenciar [Trabajo]. Yo les digo: es exactamente al revés. Si se quedan trabajando en la cooperativa, en el comedor o cuidando a su familia, el plan lo van a tener”, señaló, con el mismo discurso que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

