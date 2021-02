Jorge González, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, anuncia el parte diario de Covid-19 en conferencias extensas, en las que denuncia persecución mediática y "ataque sistemático de los medios hegemónicos" a la provincia

Inés Beato Vassolo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de febrero de 2021 • 15:02

Con un tono de voz bajo y una parsimonia sinigual, la mano derecha del gobernador Gildo Insfrán, Jorge González -quien es ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa- encabeza, cada mediodía, una conferencia de prensa de al menos una hora para informar el estado sanitario de la provincia norteña.

Como si este ritual diario fuese una misa, el funcionario asume un rol casi sacerdotal, en el que acostumbra a evocar a la "gran familia" formoseña y dar lecciones de moral, mientras mantiene sus manos en posición de oración. De modo abrupto, se desvía de la ceremonia pacífica y aprovecha cada oportunidad para defender al gobierno de Insfrán y apuntar contra los medios de comunicación, a quienes el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 acusa de ejercer "terrorismo mediático". Anteayer, el Consejo comparó la conducción de Insfrán con las de Napoleón, Julio César y Moisés.

En las conferencias de los últimos días, tras la visita a Formosa de los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC), González disparó duras críticas hacia la comitiva -que denunció que en la provincia se violan de derechos y libertades de los formoseños- y, en particular, hacia el diputado macrista Waldo Wolff, y aseguró que el gobierno provincial "le está dando lecciones a muchos".

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 lleva dadas 338 conferencias, de más de una hora, en las que reporta el estado sanitario de la provincia y pondera la gestión de Gildo Insfrán

"Señor mío, si vino a gritar por la libertad a Formosa, ¿por qué no va a allá a gritar por los resultados epidemiológicos, que son nefastos?", dijo González a Wolff el sábado pasado, en referencia a la ciudad de Buenos Aires. "Espero verlo a que vaya a desgañitarse gritándole a [el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez] Larreta para que cuide los resultados epidemiológicos, porque se están muriendo", agregó.

En ese sentido, el ministro de Insfrán destacó la "madurez" de los formoseños. "Tenemos un grado de madurez muy alta, porque estos números no podríamos tenerlos sin el compromiso del pueblo. Le estamos dando lecciones a muchos", indicó.

Dos días después, González continuó con las alusiones a Wolff y, con ironía, expresó: "El diputado Waldo Wolff se enojó conmigo y dijo algo muy gracioso. Dijo, lo que diga González no me va a mover un pelo. Pero, por más que lo intente, si el diputado es pelado, ¿cómo..?. Fue muy gracioso, me encantó el chiste. Es obvio que no le vamos a mover un pelo".

Visita Juntos por el Cambio

El jueves pasado, durante la primera jornada del recorrido de los legisladores por la provincia, González manifestó su disconformidad con la visita, y aprovechó para comparar a Formosa con otros países. "Que no nos digan lo que tenemos que hacer. En la Argentina no hay ejemplos, no busquen porque no hay. Tendríamos que buscar, en el mundo, quienes hayan podido controlar un brote que hace 15 días atrás alcanzó su pico, con 628 casos activos, y, hoy, solamente tiene 60, 15 días después", dijo, con vanagloria de su política sanitaria.

"No creo que [la diputada nacional, Mónica] Frade alcance a dimensionar lo que estamos hablando. Quien logre dimensionarlo, va a poder apreciar cuánto puede aprender de Formosa", agregó, en respuesta a dichos de la legisladora de la Coalición Cívica, quien, durante su visita, había pedido a los formoseños que no se dejaran "asustar" por Insfrán.

"Los diputados vinieron con una idea prefigurada y buscaron todos los testimoniales y situaciones que fortalezcan su idea prefigurada. No vinieron con la mente abierta", disparó al segundo día de recorrido de la comitiva, cuando comenzaron a exhibirse testimonios de personas que estuvieron aisladas en los centros de alojamiento gubernamentales.

Seguido, en una suerte de lección moral, indicó: "No podemos aceptar que no quieran a nuestra gente. Siempre tenemos que medir la actitud de las personas por cuánto amor sienten por nuestro pueblo". El funcionario se refería a dichos de Wolff, quien, según él, desmereció a los formoseños. "El diputado Wolff dijo que los argentinos trabajan para que los formoseños puedan estar así. Nos trató de que todos los formoseños nos acostamos, nos acariciamos el higo, y el resto de los argentinos nos mantienen. Eso es lo que piensan de ustedes y de nosotros", explicó.

Diputados de Juntos por el Cambio, durante la visita a Formosa Crédito: Alberto Britez

Además de responder a las denuncias de JxC, el martes pasado, González dijo que a la organización Amnistía Internacional -que pidió que se "condenen las violaciones a los derechos humanos" en Formosa- "le falta un poco de información" y que debería "abrir la mirada" y "escuchar" al gobierno local. Sin embargo, el funcionario no desmintió que pudieran haber ejercido violaciones de derechos, y sostuvo que el gobierno "cambió y mejoró cuestiones dudosas".

"Es evidente que le falta un poco de información. En la medida en que Amnistía pueda abrir un poquitito su mirada y escucharnos, en YouTube, nuestras conferencias de prensa, se daría cuenta de que muchas de las cuestiones las hemos ido mejorando y cambiando. Cuestiones que tienen dudosas, ya las hemos cambiando", indicó González.

En la misma oportunidad, el titular de la cartera de Seguridad -entre otras- disparó contra la exministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich, a quien acusó de "no respetar la autonomía provincial" y de querer "llevar por delante" al gobierno formoseño. "¿Qué puedo decir yo de las declaraciones de la señora Patricia Bullrich, que dijo que era difícil trabajar con Formosa? Es verdad, somos muy difíciles para aquellos que no respetan la autonomía provincial. Para aquellos que no respetan el federalismo y piensan que nos van a venir a llevar por delante a los formoseños. Lo único que falta", dijo, e insistió: "La señora Bullrich no pudo con nosotros, nos quiso llevar por delante".

"Más de una vez le dijimos: «Momentito, eh». En formosa, los formoseños", continuó. "A los formoseños no nos van a venir a decir lo que tenemos que hacer. Bastante grandes y responsables somos, para que venga una señora de Buenos Aires a decirnos lo que tenemos que hacer", sostuvo.

Al finalizar cada parte diario, el "superministro" repite las mismas palabras: "No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie".

"Terrorismo mediático"

En el marco de las reiteradas denuncias al gobierno de Insfrán por restringir la libertad de prensa y libre circulación de periodistas en la provincia, el ministro se refiere, casi a diario, al "ataque sistemático de los medios hegemónicos", y acusa al periodismo de "distorsionar" la realidad formoseña.

"Estamos viendo muy seguido que se plantea una imagen distorsionada de la realidad", sostuvo González, e indicó que eso produce "trastornos en la salud mental y la personalidad antisocial". En ese sentido, durante la conferencia del miércoles pasado, el funcionario pidió a Marcelo Kremis, ministro de la Comunidad, que profundizara en el cuidado de la salud, con una presentación.

"Las organizaciones terroristas buscan generar el miedo, el terror, la angustia, para controlar a las personas. En la actualidad, en pandemia, encontramos que organizaciones tienden a tener este tipo de acciones que son perversas", indicó Kremis, apoyado en una diapositiva que decía: "En la actualidad observamos cómo operan organizaciones en forma perversa, atentando contra el bienestar, la salud y la vida, movilizados por sus intereses sectarios y mezquinos. El terrorismo mediatico".

En otra oportunidad, luego de la visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación,Horacio Pietragalla Corti, González insistió contra el periodismo. "¿Cuándo vimos en los medios hegemónicos de comunicación en la Argentina el ataque sistemático, permanente y prolongado en el tiempo, tan salvaje, como el que está ocurriendo en la última semana contra la provincia de Formosa?", dijo, y concluyó: "Es tremendo. La verdad es que existe una generación de escenarios tal, que uno mira acá y parece que están hablando de otro país".

Conforme a los criterios de Más información