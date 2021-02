El ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, se refirió hoy al intento de LA NACION de ingresar a la provincia, e insistió en que el periodismo no está exento de cumplir el protocolo de cuarentena obligatoria dispuesto por el gobernador Gildo Insfrán

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de febrero de 2021 • 18:12

En una conferencia de prensa en la que el gobierno de Formosa informó el parte diario de Covid-19, el gabinete de Gildo Insfrán hizo referencia a la prohibición de acceso a periodistas a la provincia, luego de que LA NACION alertara que reporteros de este medio no pudieron cruzar la frontera, y sugirió que los diarios "de Buenos Aires" contraten corresponsales en Formosa, tras insistir en que el periodismo no está exento de cumplir cuarentena.

Además, las autoridades a cargo de la conferencia compararon a Insfrán con Napoleón, Julio César y Alejandro Magno -a quienes se refirieron como "conductores de ejércitos vencedores"-, y con Moisés. También, aparejaron la provincia norteña con países como Estados Unidos, China, Inglaterra y Australia, en los que, dijeron, se cumplen "las mismas medidas sanitarias".

Según sugirió este mediodía el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González -quien también conduce las carteras de Justicia, Seguridad y Trabajo-, los periodistas "de Buenos Aires" podrían "tener comunicación con los periodistas locales" y "que sean ellos quienes brinden información". Sino, dijo, "sería bueno que piensen en tener corresponsales locales, para que puedan brindar la información y aportar a la economía local".

"Invítenla a esta señorita, periodista, a que vaya a Estados Unidos a cubrir la situación del Covid. Cuando llegue, le van a decir que debe cumplir las medidas sanitarias dispuestas por el Estado. ¿Y cuáles son? Que tiene que hacer cuarentena. Lo mismo pasa en Inglaterra, en Australia, en Nueva Zelanda", dijo González, ante la consulta de un periodista formoseño, quien se refirió al viaje de Inés Beato Vassolo a Formosa, y preguntó por qué no se le aplicó a la periodista de LA NACION el mismo protocolo que a los funcionarios que habían viajado la semana anterior -tanto al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, como a los diputados de Juntos por el Cambio-.

"Yo le expliqué a la señorita que debía inscribirse en el programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia de Formosa, y me explicó que ella no tenía que hacer cuarentena. No encuentro argumentos para no aplicarle a ella las medidas sanitarias de cuidado de toda la población de Formosa ", continuó González, y agregó: "Pero, además están ustedes, los periodistas locales, algunos más afines al estado provincial y aquellos en contra de las políticas sanitarias. Pueden tener comunicación con ellos y brindar toda esa información. Entonces, sería bueno que piensen en tener corresponsales locales para que puedan brindar información y aportar a la economía local".

González, durante la conferencia de prensa 04:57

Video

Además, la mano derecha de Insfrán comparó el intento de este medio por ingresar a la provincia con el viaje de integrantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a China para estudiar el origen del coronavirus, y dijo: "La comitiva de la OMS que fue a China a estudiar el origen del coronavirus cumplió los 14 días de cuarentena y los hisopados de control. O sea, trabajadores esenciales, si los había, era esta delegación. Fíjense que ellos también cumplieron una medida sanitaria. Por lo tanto, no se tiene que enojar la señora Beato de que nosotros, en Formosa, también tengamos medidas sanitarias para que todos nos sintamos más seguros en nuestra salud".

Por disposición del gobierno provincial, las preguntas que realizan los periodistas locales al finalizar los partes diarios del Consejo de Atención Integral de la Emergencia de Covid-19, deben enviarse por escrito, con anterioridad, "para ordenar" la conferencia de prensa. "Es una falsedad, como la de algún periodista que por ahí seguramente estará escuchando, de que hay censura previa. No hay censura. Se genera esa falsedad y vienen los de Buenos Aires y hablan de que no hay libertad de expresión", excusó González, durante la conferencia del mediodía de hoy.

Insfrán, el "general de las victorias"

Previo a la lectura de las preguntas enviadas al Consejo, el director de Epidemiología provincial, Mario Romero Bruno, se refirió al gobernador Insfrán como "un conductor que toma las mejores decisiones", y lo comparó con emperadores, militares y profetas.

"Recordemos a Napoleón, Julio César y Alejandro Magno, conductores de ejércitos vencedores en distintas batallas", dijo el director de Epidemiología formoseño, Mario Romero Bruno, al referirse a Insfrán

"El conductor tiene que ser experimentado, prudente, con experiencia", dijo Romero Bruno, tras comprar el "viaje de la pandemia" en Formosa con un viaje en colectivo, y escaló su comparación: "Como un ejemplo de conducir a un grupo de personas, se me ocurrió presentar esta conducción en el viaje que trasladó a los israelitas desde Egipto hasta la Tierra Prometida, 40 años en el desierto. Tenía un conductor, que era Moisés, y muchas veces, en el camino, la Biblia muestra dificultades"

"También, recordamos los conductores de las guerras, los generales que se han destacado en la historia, han conducido los triunfos y las victorias. Hay tres fundamentales, si uno los googlea: Napoleón, Julio César y Alejandro Magno. Conductores de ejércitos vencedores en distintas batallas, porque han tenido una estrategia, práctica, dotes de mando y, fundamentalmente, ha incidido en la historia de esos pueblos", indicó el médico.

Formosa y el "milagro del río Hudson"

Como si aún faltaran ejemplos, Romero Bruno continuó los paralelismos y comparó al gobernador formoseño con Chelsey "Sully" Sullenberger, el piloto estadounidense protagonista del llamado "milagro del río Hudson", quien amerizó de emergencia y así salvó la vida de todos los pasajeros. "A la persona le decían de la torre de mando que tenía que volver a un aeropuerto más cercano y él la decisión que tomó fue producir un aterrizaje en el río Hudson", recordó el epidemiólogo, y sentenció: "Esta persona fue considerada un héroe".

Al finalizar su discurso de elogios, la actual voz de Insfrán en el campo de la salud dijo: "Tenemos un conductor que toma las mejores decisiones, ha superado momentos de distintas adversidades, y ese es nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán".

Conforme a los criterios de Más información