"No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa, decir eso sería un chiste. No se violan sistemáticamente los derechos humanos en Formosa y no hay delitos de lesa humanidad en la provincia de Formosa", afirmó el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti después de haber recorrido durante dos días la provincia gobernada por Gildo Insfrán, en la que se denunciaron violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades provinciales para combatir la pandemia de coronavirus.

El secretario de la cartera de Justicia y Derechos Humanos dijo que hay "intencionalidad política" en las denuncias y respaldó al gobierno formoseño, al cual le hará recomendaciones a través de un informe. Pietragalla recibió las denuncias de dirigentes opositores y de organismos de derechos humanos que lo habían convocado para exponer la contracara de la versión oficial.

"No se pueden banalizar los derechos humanos -dijo-, no existe la especulación política en lo que refiere a los derechos humanos", señaló el funcionario enviado por la Casa Rosada.

Hemos recorrido y recabado información de todas las personas a las que entrevistamos, pero quienes comenten o digan hay centros clandestinos de detención en Formosa, lo quiero focalizar en una estrategia política muy lejos de una estrategia sanitaria", agregó Pietragalla.

"Vamos a firmar un convenio con el gobernador de la provincia vamos a hacer una capacitación desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a toda la fuerzas de seguridad de la provincia", anunció, ante los casos de violencia institucional denunciados en la provincia.

En relación a la información recabada de las personas que estuvieron en Centros de Aislamiento, dijo: "Nadie se quejó del trato de las personas del lugar ni de la comida".

"Errores y aciertos hubo en el marco de la pandemia en todo el territorio nacional", dijo Pietragalla, e involucró a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Chubut en la discusión.

"Hemos tenido denuncias de la provincia de Chubut y donde tuvimos que intervenir, hemos recibido denuncias de peesonas que estaban encerradas en aislamiento en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta llevaba gente desde los aeropuertos a hoteles, donde las personas llegaban y quedaban enecerradas", dijo Pietragalla.

Y agregó: "Las personas quedaban encerradas con crisis nerviosas y la secretaría de DDHH de la Nación trabajaba con la CABA para ayudar a las personas que estaban viviendo esa crisis".

