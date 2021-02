Diputados de Juntos Por el Cambio visitaron Formosa y recopilaron testimonios Crédito: Alberto Britez

Inés Beato Vassolo 3 de febrero de 2021 • 22:28

En medio de las denuncias al gobernador Gildo Insfrán por la violación de derechos humanos en los centros de aislamiento obligatorio para los contagiados de Covid-19, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio (JxC) llegó esta tarde a Formosa para recorrer la provincia e interiorizarse en la situación de las personas que estuvieron aisladas.

"Nuestra llegada es inédita. La gente nos manifiesta que nadie puede entrar a Formosa, pero nosotros pudimos hacerlo por ser diputados y no nos acuarentenan por eso. Es una lástima tener que usar la chapa para esto; una suerte que no tuvo Ledesma", dijo a LA NACION el diputado nacional de Pro y presidente de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, Waldo Wolff, en referencia al joven que murió ahogado tras intentar cruzar a nado el río Bermejo, para ingresar a la provincia de Insfrán.

"Esta excepción que están haciendo para que ingresemos, es un reconocimiento de que tenemos razón, que denunciamos algo que no está bien", afirmó el diputado, en relación a su llegada a Formosa y, también a las reuniones que mantuvo el jefe de Gabinete nacional,Santiago Cafiero, con autoridades formoseñas y referentes de Amnistía Internacional. "Es un logro de la sociedad argentina, en general", agregó Wolff.

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires encabeza la comitiva del viaje, acompañado del diputado radical y vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos, Sebastián Salvador, y la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade.

"Vinimos a escuchar testimonios. Estamos esperando el resultado del hisopado y arrancamos", detalló Wolff, e indicó que, de momento, la comitiva no solicitó ninguna reunión con las autoridades provinciales ni visitas a los centros de aislamiento, sino que planean recorrer las calles para tomar testimonios de los formoseños. "Los centros ya existen. Nosotros queremos tomar testimonio de la gente, que tiene mucho miedo", sostuvo.

Tras ser hisopados en la ciudad de Buenos Aires, con resultado negativo, los legisladores llegaron en un vuelo de línea a la provincia de Chaco, alrededor de las 14, y desde ahí se trasladaron en auto hasta Mansilla, en el límite entre Chaco y Formosa. Cruzada la frontera, volvieron a hisoparse por pedido de las autoridades formoseñas.

Luego de ser hisopado por segunda vez, Wolf publicó una foto en Twitter y escribió, en alusión a los más de 8000 residentes de Formosa que no pudieron ingresar a su provincia durante meses:"Qué bueno hubiese sido que todos hubiesen podido ejercer el derecho de entrar a su provincia con mismos requisitos. Empezamos la recorrida".

Ya en el territorio de Insfán, el objetivo de los diputados opositores es hacer recorridos y entrevistas con algunos de los formoseños que fueron demorados en los centros de aislamiento. Apuntan a permanecer en Formosa dos días, para evaluar de primera mano la situación de la provincia y el manejo de la política sanitaria.

Si bien la agenda de los legisladores será comunicada día a día, Wolff dijo a LA NACION que es muy probable que mañana visiten la localidad de Clorinda, en el límite entre Formosa y Paraguay, que se mantuvo 160 sitiada.

Visita de Pietragalla

Previo al viaje de los miembros de la oposición, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, también hizo un recorrido de dos días por Formosa, y, según concluyó, en la provincia "no se violan sistemáticamente los derechos humanos" ni hay "delitos de lesa humanidad".

"No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa, decir eso sería un chiste. No se violan sistemáticamente los derechos humanos en Formosa y no hay delitos de lesa humanidad en la provincia de Formosa", afirmó el funcionario nacional, finalizado su viaje.

"Hemos recorrido y recabado información de todas las personas a las que entrevistamos, pero quienes comenten o digan hay centros clandestinos de detención en Formosa, lo quiero focalizar en una estrategia política muy lejos de una estrategia sanitaria", agregó Pietragalla, en respuesta a las denuncias de políticos y organismos de recursos humanos por maltratos y restricción de libertades en los centros de aislamiento dispuestos por Insfrán.

Ayer, el presidente Alberto Fernández decidió involucrarse en la polémica, y dispuso a su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a recibir a funcionarios formoseños y a la organización Amnistía Internacional, que también denunció al gobierno de Insfrán. De momento, el Ejecutivo nacional se mantiene sin hablar de violaciones a los derechos humanos por parte del gobernador aliado, y se refiere a una posible "violencia institucional" de las fuerzas de seguridad provinciales.

