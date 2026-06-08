Jorge Macri: “El gobierno de la provincia de Buenos Aires debería festejar que hagamos controles en la General Paz”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reivindicó la “Operación Muro”, el operativo desplegado este viernes por la ciudad de Buenos Aires en los límites con la jurisdicción gobernada por Axel Kicillof. “El gobierno de la provincia de Buenos Aires debería festejar que hagamos esos controles de borde”, aseguró LN+ este domingo por la noche.

El despliegue del gobierno de la ciudad abarcó 24 kilómetros de accesos y puentes distribuidos sobre la avenida General Paz y la frontera natural del Riachuelo. Incluyó 27 pasos peatonales y 48 vehiculares, además de 16 puntos estratégicos.

Previo a eso, el jefe de Gobierno porteño había dicho, como informó LA NACION, que desde su gobierno se iba a generar un “muro contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof”. Consultado por esa expresión, Macri aseguró que se debe a que considera que “en la provincia la seguridad no es una prioridad”.

“Creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires debería festejar que hagamos esos controles de borde porque, salvo que ellos crean que haya delincuentes libres, cada delincuente que detenemos son víctimas que no sufren de uno y otro lado de la General Paz”, sostuvo este domingo en LN+.

Respecto al objetivo de los controles desplegados en el marco de la “Operación Muro”, explicó que “la idea es detener a los delincuentes, a los que no cumplen normas con los vehículos, a los que no tienen al día la patente o el seguro. Es control en general, mantener el orden”.

El velorio del Indio Solari

Por otro lado, el mandatario porteño se refirió al velorio del Indio Solari, que se desarrolla en Villa Dominico, municipio de Avellaneda, dentro de la provincia de Buenos Aires. “Está funcionando bien así que está bueno reconocerlo y felicitar a la gente que, con tremenda paciencia, está viviendo este duelo y quiere ir a rendirle su homenaje”, dijo. Además envió sus respetos a los familiares del artista y a sus fans.

En ese sentido también explicó que las detenciones que se llevaron a cabo en el marco de un banderazo que se organizó en el Obelisco en homenaje al excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Se detuvo a delincuentes, gente que estaba cometiendo agresiones, tratando de vender alcohol donde no corresponde. Se pusieron violentos, tiraron piedras y los detuvimos”, señaló.

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