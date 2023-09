escuchar

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, respaldó este lunes declaraciones hechas por la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el acto que ofició el pasado sábado en la UNMET. En LN+, en diálogo con Paulino Rodrigues y Eleonora Cole, invitó a la también expresidenta a debatir en el Congreso un proyecto de ley que permita declarar a la educación “servicio esencial”.

La actual presidenta del Senado había invitado a la militancia y referentes del oficialismo a discutir “querer tener clases”. “No podemos seguir diciendo que defendemos la escuela pública pero mandamos a los chicos nuestros a la privada porque no tienen clases”, remarcó en un claro mensaje destinado a los gremios docentes.

“Si nosotros no discutimos los problemas que tenemos, van a venir de afuera a imponernos las condiciones de la discusión, que no van a ser las condiciones reales. Tenemos que discutir sin enojarnos. Porque si no vienen estos tipos a discutirnos todo, los vouchers, las universidades pagas…”, sentenció la vicepresidenta -con un claro dardo a Milei-.

A la luz de dicho testimonio es que Acuña celebró que Cristina Kirchner “reconozca sus errores, los admita y se preste a esa discusión”: “Bienvenida, Cristina. Hace 20 años que llevamos esa discusión en JxC, la de que el derecho de la educación de los chicos tiene que estar encima del derecho de los adultos a hacer una huelga”.

“Si ella quiere dar esa discusión, hay proyectos en el Congreso presentados por integrantes de nuestro espacio”, deslizó la ministra a continuación. E instó a legisladores de Unión por la Patria a tratar el proyecto de ley que presentó el diputado Alejandro Finocchiaro y buscar declarar a la educación “servicio esencial”

En diálogo con Paulino Rodrigues, Acuña insistió en que “como sociedad nos debemos un marco regulatorio que vuelva a garantizar y a poner en valor lo que la Constitución ya dice: que las escuelas tienen que estar siempre abiertas y que la educación es un servicio esencial para la democracia, para la libertad y para la formación”.

Y dijo una vez más para finalizar: “Le propongo [a Cristina Kirchner] que discutamos esa ley, en lugar de debatir la Ley de Financiamiento Educativo que presentó su candidato a presidente, Sergio Massa, que es una farsa porque presenta un proyecto que amplía la cantidad de recursos destinados a educación, pero al mismo tiempo envió un proyecto de ley de presupuesto que reduce ostensiblemente el presupuesto educativo nacional”, concluyó la ministra de Educación porteña.

LA NACION