Lilia Lemoine criticó a Villarruel en la interna con Bullrich por los pliegos judiciales: “Cara de piedra”

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine arremetió este jueves contra la vicepresidenta Victoria Villarruel al meterse en la interna libertaria por la aprobación de los pliegos judiciales, lo que incluyó la designación de María Verónica Michelli, rechazada por el presidente Javier Milei por ser familiar del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.

“Che, Villarruel, vos no le podés cuestionar nada… absolutamente nada a Patricia. ¡Hacete ver esa cara de piedra antes de que empeore!”, le espetó Lemoine desde sus redes sociales.

El posteo de Lemoine

La legisladora, cercana a Milei, se hizo eco de críticas expresadas por Villarruel ante el caos que derivó en la sesión del Senado en la que se aprobaron 74 pliegos judiciales, incluido el de Michelli.

En declaraciones formuladas a los periodistas acreditados del Senado, Villarruel había pedido “preguntarle a Patricia Bullrich” por qué sometía a los legisladores a esa situación. “Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco”, chicaneó.

La sesión del Senado Pilar Camacho

La falta de precisiones respondía, según pudo saber LA NACION, a que el oficialismo no había logrado unificar criterios sobre qué nominaciones impulsar en el recinto, por lo que el listado previsto inicialmente terminó ampliándose de manera abrupta: primero pasó de 50 a 53 candidatos y, apenas media hora antes del inicio de la sesión, había ascendido a 73 pliegos.

La interna con Bullrich

Bullrich se abstuvo este jueves de votar en contra del pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuya postulación era rechazada por el presidente Javier Milei por ser familiar del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, que investiga el caso Libra.

Bullrich, en la sesión Pilar Camacho

“Me voy a abstener de votar en contra de la jueza Michelli. Esa es mi posición y no comprometo a mi bloque. La objeción de conciencia es una decisión individual y eso es lo que quería dejar claro en este momento”, expresó Bullrich durante la sesión, en la que la oposición aprobó, sobre tablas y por amplia mayoría, la designación de Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata junto a otros 73 pliegos judiciales.

El pliego de Michelli fue aprobado por 44 votos a favor, 18 en contra, todos aportados por el oficialismo, y dos abstenciones (una de ellas la de Bullrich).