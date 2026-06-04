Guillermo Dietrich, exfuncionario de Macri: “Si para que a la Argentina le vaya bien el Pro tiene que desaparecer, es preferible”

Guillermo Dietrich, exministro de Transporte del gobierno de Mauricio Macri, analizó la disyuntiva de Propuesta Republicana (Pro) sobre presentarse en las próximas elecciones en una alianza con La Libertad Avanza (LLA) y dijo que si el partido debe desaparecer para que la Argentina prospere, es “preferible” que suceda.

“En algún momento lo dije y a algunos no les gustó, pero, si finalmente para que a la Argentina le vaya bien el Pro tiene que desaparecer, es preferible a que a la Argentina le vaya mal y el Pro exista. Esas cosas no están necesariamente correlacionadas, la cuestión es para qué es la política”, expresó en diálogo con TN cuando le preguntaron sobre el rol del partido en la oposición.

Guillermo Dietrich, exministro de Transporte Fabián Marelli

Acto seguido, marcó que Pro surgió bajo el mando de Mauricio Macri a partir de una “profunda vocación de transformar el país para generar desarrollo para su gente” y que lo logró. “Yo creo que no va a desaparecer y tiene que ser una alternativa, no importa cuándo. Lo que vamos viendo en esta nueva actividad es que tenemos una muy buena respuesta de la gente. Nos dicen que nos extrañan”, continuó.

Dietrich también afirmó que el partido recibe “reconocimiento” sobre su gestión y afirmó que la Argentina debe resolver muchos problemas estructurales. En esa línea, sostuvo que lo importante es “qué hay que hacer” y no “quién lo hace”. “En ese proceso, el Pro puede seguir aportando mucho, pero eso no quiere decir estar cascoteando, como históricamente se ha hecho, a quien está gobernando”, dijo.

El exministro de Transporte habló sobre el rol de Bullrich en LLA Silvana Colombo

Por otra parte, el exministro indicó que, tras el pacto de Acassuso -la reunión entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2023-, el partido le transmitió su apoyo a LLA porque representaba, en muchos aspectos, las mismas ideas, y que ese respaldo se mantiene desde ese momento hasta la actualidad.

“Lo más trascendente, además de nuestra fiscalización, es que no pedimos nada a cambio, algo inédito en la política argentina. El aporte que hicimos desde el comienzo del gobierno hasta hoy es importante”, añadió.

Guillermo Dietrich con Mauricio Macri X Dietrich

En términos de coyuntura, y en medio de medio de declaraciones de Patricia Bullrich en contramano al Gobierno, Dietrich comentó que no hubo un contacto reciente entre la exministra de Seguridad y Mauricio Macri, y se abstuvo de explicar los “idas y vueltas” que hubo.

Frente a las elecciones del año próximo, sobre las cuales declaró que aún falta mucho tiempo, señaló: “Las cosas siempre cambiaron. Nos gana la ansiedad de qué va a pasar. Lo que sí, hay una certeza: el Pro va a seguir siendo igual de responsable. Milei retomó el rumbo con mucha gente que formó parte de nuestro gobierno, pero somos dos espacios políticos distintos. Algunos nos sentimos cómodos con la existencia del Pro porque mucha gente se siente cómoda con la forma que tenemos de hacer las cosas”.