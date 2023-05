Además de los candidatos, el FdT también debate una reconfiguración del espacio y un nuevo nombre

escuchar

La cuenta regresiva para las definiciones está en marcha y a un ritmo cuasi frenético. A menos de un mes del cierre de listas, el actual Frente de Todos vive horas y días marcados por el dinamismo de idas y vueltas en medio de un limbo en el que se anotan candidatos y faltan definiciones. En medio de la tensión entre sus principales referentes, parte de la incógnita pasa por si el Frente de Todos se va a reconfigurar de cara a las próximas elecciones o si vuelve a mantener exactamente el mismo armado que en 2019, lo que genera una rediscusión interna que incluso abarca una redenominación del espacio.

Por lo pronto, Alberto Fernández está completamente corrido de las negociaciones, que pasan fundamentalmente entre el kirchnerismo y el massismo. Este jueves mientras Cristina Kirchner encabezaba el acto del 25 de Mayo y Sergio Massa se ubicaba en el escenario, en primera línea, a uno de sus costados, Fernández se refugiaba en completa soledad en Chapadmalal, mucho más que a 400 kilómetros de distancia de las decisiones electorales que se debaten por estas horas.

El presidente Alberto Fernández llega a la Catedral Metropolitana

La escenificación de este jueves, sin embargo, buscó mostrar algo de unidad, según leyeron en el espacio, con la inclusión de algunos albertistas sobre el escenario como la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. En el círculo cercano de Fernández veían otra señal en que la vicepresidenta no solo no los hubiera fustigado, sino que hubiera rescatado que la administración era mejor que lo que podría haber sido otra de Mauricio Macri. De lo que no quedó dudas después de ayer es el rol de ordenadora que tomó Fernández de Kirchner y que hasta le reconocen hombres cercanos al presidente. Sin embargo también señalaban la ausencia de gobernadores -solo estaban Ricardo Quintela, Alicia Kirchner y Áxel Kicillof- así como de buena parte de los intendentes y de algunos movimientos sociales.

Pese al corrimiento del mandatario, en el oficialismo creen que el Frente, como tal, no se terminará rompiendo y que tendrá para las próximas eleccione, en mayor o menor medidas los mismos miembros . “A lo sumo ampliarlo más que reconfigurarlo”, deslizan desde el kirchnerismo, aunque sin precisiones de cuáles serían las posibles incorporaciones que lo ampliarían.

Una alta fuente del espacio consideró que “se va a reconfigurar un poco” por los cambios en los diferentes universos que lo integran. “El PJ hoy son los gobernadores con Gildo (Insfrán)”, a la cabeza, porque “nombres como el de Juan Manzur perdieron peso” en el último tiempo. Y también porque “los movimientos sociales están más agrupados y la CGT está jugando más a la política”, enumeró.

Congreso del PJ en el estadio de Ferro Prensa PJ

A esos reacomodamientos que puede haber se suma el posible cambio de nombre del espacio. Aunque forma parte de una segunda discusión, ya es casi un hecho que no seguirá siendo el Frente de Todos. “No tenemos candidato y vos querés que tengamos nombre”, dijo entre risas un dirigente que admitió la factibilidad del cambio.

En el escenario por delante en los 29 días que quedan está la mira de fechas que vienen para las definiciones del espacio. Entre ellas está la del 10 de junio, cuando se reúna el Frente Renovador y el 14, cuando se haga el cierre de Frentes, en manos de la lapicera que gracias al accionar del kirchnerismo, capitalizó Insfrán. Eso pese a que desde las filas de Fernández pujaron para que el mandatario tuviera su espacio, algo que no consiguieron.

“Es clave que el 10 de junio fijemos una posición política definitiva de cara al año electoral, respecto del respaldo de candidaturas, de si participamos o no en el Frente de Todos, cómo participamos, cómo se diseña el frente y cómo es la nueva realidad del Frente de Todos en términos de representación política electoral” , dijeron hace una semana.

Allí radica uno de los principales puntos de conflicto interno en el Frente. Según reconstruyó LA NACION, desde el massismo se mantienen firme en la decisión de que “si hay PASO nosotros vamos a tomar posición, pero va a resquebrajar de manera brutal el gobierno”.

Es la postura completamente opuesta a la que marcan desde las filas cercanas a Alberto Fernández. Desde allí dicen que: “si hay una gran coincidencia en el Frente es que ninguna figura sintetiza como CFK, con lo cual es fundamental construir una nueva representatividad en unas PASO que dé más volumen a quien sea mas votado y que permita discutir ese nuevo programa de cara no solo al peronismo sino a la sociedad toda”.

En esa línea se expresó Daniel Scioli, quien está decidido a jugar por la presidencia, también Agustín Rossi y hasta el propio Eduardo “Wado” de Pedro, que en las últimas horas levantó aún más su perfil. Cristina Kirchner por el momento da señales ambiguas.

