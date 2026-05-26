Cuadernos de las coimas: la expareja de Centeno dijo que fue testaferro de él y que Baratta “hizo desaparecer” anotaciones

Hilda Horovitz, expareja del autor de los cuadernos de las coimas, Oscar Centeno, sostuvo al declarar como testigo en el juicio oral que vio las anotaciones. Dijo, además, que fue “testaferro” del chofer -con quien convivió durante una década- y que el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, acusado de haber sido uno de los recaudadores de los pagos, “hizo desaparecer” escritos y anotaciones de Centeno.

“¿Vio los cuadernos?”, le preguntó la fiscal Fabiana León. “Sí, cuando junté los papeles que le di a Miriam Quiroga”, contestó, en alusión a la exsecretaria de Néstor Kirchner.

“Quiroga se los dio a Baratta y los hizo desaparecer, los quemó, los tiró, no sé qué hizo con esos papeles”, dijo Horovitz al comienzo de su declaración, aunque luego aclaró que se enteró de esto último por chats de Baratta que vio en publicaciones periodísticas.

La sala del juicio de los Cuadernos de las Coimas Ricardo Pristupluk

Horovitz se refirió a las anotaciones de Centeno de forma genérica como “papeles, libretas y carpetas” que el chofer guardaba en un ropero de su casa, según describió. Afirmó haber realizado copias de esos documentos y dejado los originales en su lugar.

Dijo que se los confió a Quiroga porque ella había elevado su perfil dando entrevistas en los medios.

“Él [por Centeno] siempre anotó todo. Cuando le compraba zapatillas a los hijos, un pantalón o lo que fuera, cuando iba a cargar nafta”, relató. Respecto de los cuadernos en particular, y en línea con lo que había declarado durante la instrucción, la mujer dijo que Centeno los escribió “por si lo dejaban sin trabajo”, aunque afirmó que nunca presenció el acto de la escritura.

“Todo tiene que ver con todo”, repitió en distintos tramos, sin ahondar en la idea.

Hilda Horovitz, la expareja de Centeno, declarando en el juicio oral

Horovitz ratificó que ella fue durante un tiempo uno de los “testaferros” del chofer Centeno, con quien, pese a haber convivido durante años, mantenía una “mala relación”.

“Él usó mucho mi nombre para hacer cosas”, dijo. Recordó que el hombre solía quejarse por las “migajas” que le daba Baratta, de quien era chofer, pero describió que también compró autos, departamentos y dos casas, una de ellas en la provincia de Salta.

“Te compraste el departamento, autos, la casa de Olivos que la hiciste a nueva”, le decía Horovitz a Centeno para intentar acallar sus protestas, según recordó hoy ante el propio chofer, presente en la sala Auditorium, y los jueces del Tribunal Oral Federal 7, a cargo del juicio en el que se juzga una presunta red de sobornos durante el kirchnerismo.

Horovitz relató que vivió cerca de un año en un inmueble que le facilitó Centeno en Ezeiza -“Me armó todo un departamento en Ezeiza”, dijo-, pero que como se sentía sola y debía viajar muchas horas para ir a trabajar, le pidió que le consiguiera algo en la capital. “Me costó, pero me lo consiguió”, sostuvo.

También declaró que el chofer le gestionó, a través de Baratta, un trabajo en la Secretaría de Energía en 2011. Contó que la echaron luego de formular en 2017 una denuncia en la causa de Gas Natural Licuado, que luego formaría parte del universo judicial de cuadernos.

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